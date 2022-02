Nazionale donne, l’Italia non si ferma più: in finale all’Algarve Cup

Ancora una vittoria per la Nazionale femminile diretta da Milena Bertolini che conquista la sua seconda vittoria all’Algarve Cup contro la Norvegia

Un’Italia bella, concentrata ma soprattutto piacevole nella sua costruzione di gioco nonostante qualche piccola svagatezza, conquista la sua seconda vittoria all’Algarve Cup conquistando la finale del torneo per la seconda volta nelle ultime tre edizioni.

Italia-Norvegia 2-1

Il primo tempo dell’Italia è a dir poco splendido con tantissime occasioni e un gioco arioso e molto vario. L’unico torto dell’Italia è quello di costruire tanto e realizzare solo in minima parte la gran prodizione di opportunità da gol.

Due gol estremamente spettacolari, un biglietto da visita adeguato per una squadra che gioca e diverte davvero. Con una squadra notevolmente rinnovata rispetto a quella dell’esordio con la Danimarca (Durante in porta e una difesa tutta nuova), le Azzurre garantiscono spettacolo dalla metà campo in su. Splendido il vantaggio, al 9’, di Giacinti, letale in fase di conclusione su un delizioso cross di Lenzini. Dopo due importanti palle gol arriva meritatissimo il gol del raddoppio. Girelli spalanca la porta a Caruso con un colpo di tacco da favola e la Norvegia, squadra di grande fisicità ed esperienza, è al tappeto. Il gol delle scandinave allo scadere del primo tempo, sull’unica distrazione difensiva concessa da una squadra quasi perfetta fino a quel momento, tiene l’Italia un po’ in bilico. Di Ildhusoy, gran talento del Paris Saint Germain, il gol del 2-1 che nel secondo tempo, con una Norvegia che cresce e si fa pericolosa, costringe l’Italia a tenere gli occhi sulla palla fino all’ultimo minuto.

Distrazione del gol subito a parte, una gran partita da parte delle Azzurre. Un gruppo splendido: commovente quando sul gol del 2-0 tutta la squadra si stringe intorno a Sofia Cantore, vittima di un brutto infortunio in allenamento: frattura del perone, stagione finita per la giocatrice del Sassuolo.

Mercoledì alle 12 ora italiana (diretta su RaiSport) a Lagos l’Italia giocherà la finale dell’Algarve con la vincente tra Svezia e Portogallo.

Il tabellino

ITALIA – NORVEGIA 2-1

10′ Giacinti, 28′ Caruso, 45+2′ Ildhusoy

Italia (4-3-3): Durante; Lenzini (70′ Soffia), Orsi, Linari, Boattin (46′ Di Guglielmo); Galli (58′ Cernoia), Giugliano (68′ Rosucci), Caruso; Bonansea (78′ Serturini), Girelli (58′ Bergamaschi), Giacinti. CT Bertolini.

Norvegia (3-4-3): Fiskerstrand; Thorisdottir (24′ Sonstevold), S. Hansen (46′ Terland), T. Hansen, Engen, Risa, Ildhusoy, Bergsvand, Eikeland, Reiten, Maanum. CT Sjogren.