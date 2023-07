Portogallo vs Vietnam offre la prima storica vittoria in un Mondiale di calcio femminile per la nazionale lusitana

Una bella e netta vittoria del Portogallo che piega il Vietnam 2-0 ottenendo la prima vittoria in assoluto in una Coppa del Mondo femminile FIFA.

Ma da qui a parlare di un ipotetico sogno che potrebbe concludersi con l’accesso agli ottavi di finale ce ne corre parecchio. Anche perché il Portogallo dovrebbe battere niente meno che i campioni del mondo degli Stati Uniti, bloccati sul pareggio, poche ore prima, dall’Olanda.

Portogallo vs Vietnam 2-0

Nulla fa pensare che il Portogallo possa mettere in qualche modo in difficoltà gli USA. Ma sicuramente la squadra di Francisco Neto ha fatto vedere qualcosa di più e di meglio rispetto allo scialbo esordio contro le olandesi.

Una difesa un po’ meno svagata un centrocampo più impegnato a costruire e a proporre che non a coprirsi così come si era visto all’esordio. E questo inevitabilmente ha giovato anche allo spettacolo offrendo qualche occasione da gol interessante e alcuni spunti di gioco decisamente apprezzabili.

I gol della vittoria

La partita si sblocca immediatamente, dopo nemmeno sette minuti, quando Telma Encarnação sfrutta perfettamente un ottimo appoggio in profondità di Lúcia Alves. Ed è proprio la stessa Alves a cercare con insistenza un gol tutto suo trovando, tuttavia, una resistenza strenua e attenta la parte del portiere vietnamita Tran Thi Kim Thanh.

Si era detto un gran bene di Kika Nazareth, ragazzina di 20 anni, la convocata più giovane della squadra portoghese, reduce da una splendida stagione con il Benfica in termini di assist e di gol. Ed è proprio suo il sigillo definitivo della partita, già al 21’ del primo tempo su un’altro splendido assist di Encarnação.

La reazione del Vietnam è davvero poca cosa punto sono molte di più le parate prodigiose di Tran Thi, due su Encarnação, un’altra su Joana Marchão, fermata anche dalla traversa in un’altra occasione, che non i tiri in porta della squadra asiatica che difende lo 0-2 come il miglior risultato possibile a fronte di almeno sette palle gol che il Portogallo non riesce a concretizzare.

Al termine della seconda giornata del gruppo di una sola sentenza, Il Vietnam è eliminato. Stati Uniti e Olanda si giocheranno a suon di gol il primo posto nel girone nel corso della terza e ultima giornata.