Panama vs Francia, le Bluettes con un pareggio accedono agli ottavi ma vincendo sarebbero le prime del girone. Cosa dicono i pronostici

Panama Vs Francia partita Mondiali femminili 2023 che apre la porta agli ottavi di finale alla formazione francese.

Le semifinaliste dell’Europeo dello scorso anno vantano esperienza, qualità, talento. Ma sono note per avere spesso fallito partite decisive alla loro portata. Anche se contro Panama tutto sembra facile: per non dire scontato.

Panama vs Francia, classifica delineata

Nessun miracolo per Panama, che ha partecipato alla sua prima Coppa del Mondo femminile dal quintultimo posto del ranking FIFA (n. 52). Non può sorprendere che in un girone del genere le Canaleras non siano andate oltre due prestazioni onorevoli e altrettante sconfitte.

La Nazionale femminile del Panama torna a casa con la consapevolezza di poter crescere ancora: “Continueremo a lottare come se potessimo ancora qualificarci” dice l’allenatore Ignacio Quintana che continua ad avere evidenti problemi in fase di realizzazione nemmeno un gol nelle ultime quattro partite ufficiali.

Considerando che l’unica vittoria in sette partite è arrivata con Gibilterra, nazione che non è nemmeno classificata dalla FIFA, il margine di miglioramento è ampio.

Però Panama, battuta di misura dalla Giamaica, ha tirato in porta quanto le Reggae Girlz, impegnate contemporaneamente contro Brasile, quattro volte.

Panama vs Francia, giocatrici protagoniste

Dfficile tuttavia pensare a una Francia che possa vivere con qualche angoscia questa sfida. Battendo il Brasile (2-1) alla formazione francese basta un punto per concretizzare il secondo posto. Ma con questa vittoria sarebbe aritmeticamente in testa al girone con la prospettiva poi di capire quale sarebbe il prossimo avversario, che potrebbe essere nientemeno che la Germania, in uno degli ottavi di finale ipoteticamente più affascinanti in senso assoluto.

Inevitabile la citazione per Kadidiatou Diani, che ha segnato tutti tranne uno dei suoi ultimi 12 gol con la Francia nel primo tempo. Ma il CT Hervé Renard potrebbe anche decidere di cambiare parecchio nella squadra preservando le titolari in vista della seconda fase.

Panama Francia, i pronostici

Le quote vedono la Francia strafavorita, quasi fuoriquota: vittoria Bluettes pagata 1.03, una inezia. Pareggio a 17, vittoria panamense a 51.

Panama vs Francia è in programma alle 12 di mercoledì 2 agosto: si gioca al Sydney Football Stadium. Arbitra l’argentina Laura Fortunato.