Olanda – Portogallo prima partita ai Mondiali di Calcio Femminile delle vicecampionesse. Precedenti, giocatrici, ora partita

Olanda e Portogallo completano il quadro della prima giornata di partite del Mondiale di Calcio femminile 2023 Gruppo E, lo stesso delle campionesse USA che hanno già battuto il Vietnam.

É proprio la convivenza tra le due finaliste dell’edizione di quattro anni fa uno degli elementi distintivi di questo mondiale. Il sorteggio in questo è stato davvero bizzarro. Ma mentre gli Stati Uniti si sono mantenuti ai vertici in questi quattro anni, la Nazionale di calcio femminile dei Paesi Bassi non è più riuscita a ripetersi dopo aver perso Sarina Wiegman, oggi CT dell’Inghilterra.

Olanda-Portogallo, preparazione in gran segreto

Un’altra delle curiosità dell’Olanda è l’estrema ‘protezione’ pretesa dal CT delle Oranje Andries Jonker che hanno giocato un gran numero di amichevoli nel corso delle ultime settimane con cinque vittorie e due sconfitte. Ma l’ultimo test, di pochi giorni fa contro la Corea del Sud, è stato giocato a porte chiuse. Niente immagini, nessuna foto, nemmeno il risultato.

L’Olanda che si è vista nel 5-0 contro il Belgio a inizio mese ha evidenziato la solita squadra fantasiosa e intensa nonostante la pesantissima assenza della miglior attaccante di tutti i tempi del calcio olandese, Vivianne Miedema, rimasta a casa dopo essersi rotta il legamento crociato anteriore giocando con l’Arsenal a dicembre.

Precedenti e novità: schemi tattici e giocatrici

Il Portogallo ha pessimi ricordi dei suoi ultimi match contro l’Olanda, tre sconfitte. La squadra di Francisco Neto si presenta alla competizione con un’amichevole vinta 2-0 contro l’Ucraina – doppietta di Jessica Silva del Benfica – la nona vittoria nelle ultime dodici partite, con pareggi e sconfitta. Un ruolino di marcia non male per una squadra che si presenta per la prima volta ai Mondiali nella sua storia.

L’Olanda è una delle squadre più duttili e imprevedibili dal punto di vista tattico: capace di giocare con la trequartista alle spalle delle due punti o con un velocissimo 3-4-3. Portogallo molto meno spregiudicato che punta su un possesso palla lento e compassato, più tecnico che fisico.

L’assenza di Miedema è incolmabile: il suo ruolo tocca a Katja Snoeijs sei gol nelle ultime sette presenze con club o nazionale, di cui cinque prima dell’intervallo. Lo score difensivo del Portogallo è migliorabile considerando che il portiere titolare Patrícia Morais ha mantenuto la sua porta inviolata solo una volta nelle ultime otto partite ufficiali.

Olanda-Portogallo si gioca al Forsyth Barr Stadium di Dunedin (Nuova Zelanda) alle 9.30 di domenica 23 luglio. Arbitra l’ucraina Kateryna Monzul.