Cresce l’attesa per il debutto la Nazionale Donne ai Mondiali di calcio femminile 2023. Ecco cosa fanno e come si preparano le azzurre. Video

Il Campionato mondiale di Calcio Femminile inizierà a breve e dopo l’amichevole contro la Nuova Zelanda, l’Italia si prepara alla prima partita contro l’Argentina in programma come da calendario a Wellington. Vediamo le ultime news.

Italia, dopo il test contro la Nuova Zelanda

Ci sono alcune novità che vale la pena sottolineare. Intanto il buon lavoro di affiatamento in una non facile preparazione a un clima completamente diverso da quello europeo. In Nuova Zelanda in questi giorni la temperatura si è abbassata parecchio e il ritiro di Riscone di Brunico è sembrato clima tropicale rispetto a quello del prossimo mese, da qui alla fine del mondiale. Buone le sensazioni all’interno di un gruppo che sta lavorando in armonia e che a poco a poco sta crescendo in condizione fisica ed emotiva rispetto alla faticosissima amichevole nel caldo torrido di Ferrara contro il Marocco.

Contro la Nuova Zelanda si sono visti alcuni meccanismi interessanti e una squadra globalmente più in forma ed energica oltretutto contro una squadra come quella delle kiwis che era molto più allenata (in ritiro da quasi due mesi) e con il vantaggio di giocare in casa e dunque di essere acclimatata alla perfezione.

A parte qualche acciacco fisiologico non ci sono problemi, squadra al gran completo per Milena Bertolini che avrà a disposizione ancora sei giorni – fino a domenica mattina alle 9 – per decidere se fare dei cambiamenti nel roster inserendo una delle riserve.

Della partita contro la Nuova Zelanda nessuna immagine, niente informazioni: il poco che si è saputo è arrivato dalle agenzie di stampa neozelandesi che hanno ovviamente dato risalto alla squadra delle White Ferns (le felci bianche) senza nemmeno confermare con quale formazione l’Italia sia stata schierata. Il gol che ha deciso la partita al 23’, di Valentina Giacinti.

Italia calcio femminile fra Rugby, Maori e tifosi

Esperienza impagabile per la spedizione italiana che sta dando vita anche a numerose interessanti iniziative di carattere culturale. Le ragazze di Milena Bertolini sono andate a vedere una delle partite di rugby più belle del mondo, quella tra gli All Blacks e il Sudafrica che si è giocata in un delirio di folla al Mount Smart di Auckland con la vittoria dei padroni di casa per 35-20. Azzurre davvero impressionate dal pubblico e dalla passione dei tifosi locali.

La Haka degli All Blacks davanti alle Azzurre, ospiti in tribuna

La delegazione delle nostre calciatrici in mattinata aveva vissuto un momento molto speciale con la cerimonia del Pōwhiri, il benvenuto Maori con canti e balli, e l’hongi, il tradizionale saluto della popolazione polinesiana agli ospiti stranieri. Divertente vedere Milena Bertolini strofinarsi il naso con un gigantesco delegato maori nel tradizionale saluto dell’arcipelago. Azzurre sbalordite subito dopo allo stadio per l’impressionante haka, la danza di guerra dei giocatori All Black.

Ieri mattina a Shepherds Park bel meeting tra la squadra italiana e una bella delegazione di sostenitori locali, circa 200 appassionati, coordinati dalla nostra ambasciata neozelandese: una piccola rappresentanza di tifo azzurro dall’altra parte del mondo in vista delle partite che vedranno verosimilmente – purtroppo – pochissimi tifosi italiani presenti tra i non molti che vivono tra Auckland e Wellington. Foto, autografi e la promessa di essere al campo a tifare le Azzurre nelle tre partite della fase a gironi.

Il programma dell’ Italia calcio femminile a Fifa 2023 prevede sessioni intense fino a sabato, domenica la rifinitura con l’ultima chiamata per il roster definitivo che lunedì mattina scenderà in campo contro l’Argentina che proprio nelle prossime ore farà il suo arrivo in Nuova Zelanda.