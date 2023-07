Colombia vs Corea del Sud è l’ultima partita nel programma del primo turno dei Mondiali di calcio femminile. Giocatrici, news pronostici

Colombia vs Corea del Sud in programma martedì 25 luglio alle 4.30 ore italiane è l’ultima delle 16 partite in programma nel primo turno della fase a gironi della Women’s World Cup 2023.

Di fronte due squadre che offrono molte premesse ma che di fatto sono a un vero e proprio test che dovrà avvalorare le loro ambizioni in questa nona edizione della FIFA Women World Cup. Questo è uno degli scontri diretti più incerti in assoluto di tutto il Mondiale.

Colombia e Corea del Sud, giocatrici protagoniste

Se la Corea del Sud da sempre promuove il calcio femminile con grande entusiasmo nelle scuole e nelle università, la Colombia è da considerare una delle scuole che è cresciuta di più nel corso degli ultimi anni. La giocatrice simbolo è senza dubbio Daniela Montoya, capitano e portavoce delle Cafeteras, 32 anni. Il tandem tutto-fosforo costituito dalla centrocampista dell’Atletico Nacional e da Lorena Bedoya, che gioca nel Real Brasilia

a centrocampo difensivo, è uno dei più brillanti di tutto il Mondiale e si interfaccia perfettamente nella velocità dell’ala del Real Madrid Linda Caicedo, talentino di 18 anni che potrebbe diventare una delle migliori giocatrici della prossima generazione.

La Corea del Sud è una squadra consolidata, concreta, organizzata e ordinatissima: non particolarmente spettacolare, ma davvero granitica. Le Tigri d’Asia puntano forte sull’ex centrocampista del Chelsea Ji So-Yun – ora di nuovo in patria al Suwon – e sulla veterana del gruppo Cho So-Hyun, 35 anni, del Tottenham Hotspur. Una squadra non particolarmente giovane: l’attaccante più pericolosa è Park Eun-Sun, 36 anni, ma al Mondiale partecipa anche una delle più giovani giocatrici in assoluto, Casei Phair, che vive e studia negli USA ma ha passaporto sudcoreano. Ha soltando 16 anni…

Colombia vs Corea del Sud, due nazioni a confronto

Dopo la delusione di una mancata qualificazione a Francia 2019, la Colombia si è nettamente ripresa ed è reduce da una campagna di qualificazione davvero di alto livello. Un ritorno importante per una squadra che ha sempre offerto ottime individualità e un buon livello di gioco nelle due edizioni precedenti che si sono concluse con una eliminazione nella fase a gironi (2011) e ai quarti di finale (2015).

Un ottimo risultato che coincide con la riforma dei campionati femminili che ormai da sei anche in Colombia (molto prima che in Italia se ci pensiamo), hanno aderito al professionismo.

La Colombia, si è classificata seconda alla Copa America femminile lo scorso anno. La Corea del Sud è al suo quarto mondiale, anche lei seconda – finalista battuta dal Giappone – nel campionato continentale asiatico.

Colombia vs Corea del Sud, i pronostici della vigilia

Non facile leggere le carte di questa sfida tra Colombia e Corea del Sud. Le Cafeteras sono reduci da due pareggi in amichevole contro Panama ed EIRE; le Tigri da tre vittorie poco significative, due con lo Zambia e una con Haiti.

Le quote sono alte, ma estremamente compatte. Anche i bookmaker non hanno le idee chiarissime su una sfida di lettura difficile: 2.80 per la vittoria della Colombia, 2.55 per quella della Corea, poco più di 3 la quota pagata per il pareggio.

Colombia vs Corea del Sud si gioca alle 4 (ora italiana) al Football Stadium di Sydney, arbitra l’internazionale inglese Rebecca Welch.