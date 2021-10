Juventus-Chelsea Women, formazioni e diretta tv del match di Champions

La partita di champions Juventus – Chelsea si gioca stasera alle 21,00 all’Allianz Stadium di fronte a un pubblico da record per il calcio femminile. Modulo, convocate, formazioni e info sul Chelsea Women.

Juventus-Chelsea – Da oggi si fa sul serio. La Juventus entra da debuttante al gran ballo della Champions League femminile con l’ambizione di chi vuole diventare grande. Di seguito formazioni, e informazioni.

Juventus – Chelsea, la partita

E’ una squadra che ha tante ambizioni quella bianconera, un team cui non basta più dominare in Italia. Di qui l’amichevole di questa estate con il Barcellona, che riservò un risultato anche troppo umiliante alla squadra di Montemurro. Ma senza alzare l’asticella non si migliora. E la Juventus femminile l’asticella l’ha alzata parecchio.

Da questa estate, dalle prime amichevoli, la squadra della Juve donne è cresciuta notevolmente. Un percorso di crescita attraverso le prime giornate del campionato di Serie A passando attraverso i due turni eliminatori con Kamenica Sasa e St.Polten fino a quello decisivo con il Villaznia. L’esordio contro il Servette nel brillante successo di Ginevra, ha dimostrato tutte le potenzialità delle bianconere

La partita di stasera con il Chelsea è un biglietto da visita non solo per la Juventus ma per tutto il calcio femminile italiano.

Come gioca il Chelsea Women, le formazioni

Il Chelsea, vicecampione d’Europa, protagonista di una stagione 2020-21 straordinaria che ha fruttato il triplete nazionale (Community Shield, FA Cup e Superleague), ha fallito un poker solo nella finale di Champions League, persa dal Barcellona.

Il Chelsea è un colosso, con un budget immenso per il mercato femminile e che annovera alcune delle giocatrici più forti del mondo. Nel primo turno il Chelsea ha rimontato il Wolfsburg: 3-3, dopo essere stato sotto 3-1. Gol di Kerr, England e Harder. Qualche dato: Pernilla Harder, 31 gol in 39 partite di Champions League, quattro gol nelle ultime sei partite. Sam Kerr, autrice del gol più bello del primo turno, il delizioso gol del pareggio nella partita contro il Wolfsburg. A questo si aggiunge il portiere tedesco Ann-Katrin Berger, quello che probabilmente in questo momento è considerato uno degli estremi più forti del mondo.

JUVENTUS (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Salvai, Boattin; Rosucci, Zamanian, Caruso; Bonansea, Girelli, Hurtig. All. Montemurro.

CHELSEA (3-4-3): Berger; Bright, Carter, Eriksson; Cuthbert, Ji, Leupolz, Reiten; England, Kerr, Harder. All. Hayes.

Juventus femminile Champions League 2021-22. Tutte le partite e le avversarie delle bianconere

Le dichiarazioni di Montemurro e Gama

Così il tecnico Joe Montemurro nella conferenza stampa che precede la partita: “Sarà una gara spettacolare, che metterà a confronto due squadre che vogliono giocare ai livelli più alti. Vedrete alcune fra le migliori giocatrici del mondo, e spero che sarà un grande manifesto per la crescita del nostro sport; sono emozionato di giocare all’Allianz Stadium, ringraziamo il Club per averci dato la possibilità di scendere in campo qui, sarà un ricordo che mi porterò dietro per sempre”.

Il capitano Sara Gama: “Dall’inizio della stagione, dalla prima partita di campionato contro la Fiorentina, siamo cambiate tanto. La crescita è esponenziale, ma quello che non si è modificato è l’impegno del Club. Abbiamo fatto tanto, finora, ma adesso vogliamo goderci al massimo questa fase a gironi e andare più lontano possibile, perché il gap è diminuito: abbiamo già vinto partite di questo livello, questo girone è bellissimo e vogliamo giocarcela fino alla fine. Siamo concentrate nel fare esperienza. Affrontiamo una grande sfida, per questo abbiamo studiato molto il Chelsea; ci aspettiamo una partita ad alto livello”.

Juventus

Juventus femminile, chi sono le giocatrici e quanto guadagnano

L’Allianz Stadium, la diretta TV

La decisione della Juventus di consentire l’accesso gratuito all’Allianz Stadium a tutti i tifosi che ne faranno richiesta è un altro passo decisivo verso il percorso di crescita di cui sopra. Oltre 17mila persone hanno ritirato il biglietto per assistere alla sfida contro il Chelsea: considerando che in base al nuovo decreto l’Allianz Stadium potrà essere occupato al 50% si prevede il tutto esaurito sulla base della capienza disponibile.

La Juventus femminile riempie di nuovo lo stadio. Così com’era accaduto nel 2019 quando le bianconere affrontarono la sfida di cartello per lo scudetto contro la Fiorentina.

La partita andrà in onda alle ore 21 in diretta e in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

