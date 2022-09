Formula 1, Gran Premio d’Italia 2022 a Monza. Gratis in Tv

F1 Gp Monza 2022. Nonostante i risultati della Ferrari, ci sarà il tutto esaurito al circuito di Monza. Programma, orari e diretta Tv del Gran Premio d’Italia.

Formula 1. Nel Gran Premio d’Italia, che si correrà come da tradizione sul circuito di Monza, la Ferrari è chiamata a riscattare le ultime deludenti prestazioni.

Accantonato il sogno Mondiale – Verstappen è infatti ormai troppo lontano – i tifosi della Rossa, che hanno fatto registrare il tutto esaurito in occasione del gran premio di casa, proveranno a spingere Leclerc e Sainz verso la vittoria.

Formula uno 2022. Classifica F1 piloti e costruttori

Formula 1 Gran Premio Italia 2022 programma e orari

Il Gran Premio d’Italia 2022 si corre come di consueto sul circuito di Monza. Per l’occasione, Gran Premio e prove ufficiali saranno trasmessi in diretta gratuita anche su Tv8, canale 8 del digitale terrestre.

Su Sky e Now Tv, trasmetteranno inoltre, sempre in diretta, anche tutte le sessioni di prove libere oltre che a ricchi approfondimenti pre e post gara.

Questi gli orari previsti per il Gran Premio d’Italia

venerdì 9 settembre

14:00 Prove libere 1 (diretta Sky e Now Tv)

17:00 Prove libere 1 (diretta Sky e Now Tv)

sabato 10 settembre

13:00 Prove libere 1 (diretta Sky e Now Tv)

16:00 Qualifiche ufficiali (diretta Sky, Tv8 e Now Tv)

domenica 11 settembre

15:00 Gran Premio (diretta Sky, Tv8 e Now Tv)

F1 circuito di Monza

Il circuito di Monza misura 5.793 metri, dovrà essere percorso 53 volte per un totale di 306,72 chilometri ed è il più veloce fra tutti quelli presenti nel calendario di Formula 1 con una velocità media che supera i 264 km/h.

Il tracciato italiano è quello storicamente più presente all’interno del circus della F1. La Formula 1 ha infatti corso ben 72 volte sulla pista brianzola con Monza che è stata sede del Gran Premio d’Italia dal 1950 ad oggi ad eccezione del 1980 in cui si corse a Imola.

Nonostante sia un percorso velocissimo, Monza è anche molto tecnico in quanto il pilota deve essere performante in fase di frenata in modo da poter sfruttare al massimo la potenza del motore nei quattro rettilinei in cui si arriva a 350 km/h.

Chi ha vinto di più a Monza in Formula 1

I due piloti ad aver vinto più volte il Gran Premio di Monza sono Michael Schumacher e Lewis Hamilton con 5 successi. Seguono, a quota 3, Piquet, Fangio, Moss, Peterson, Prost, Barrichello a Vettel.

Per quanto concerne le scuderie, la Ferrari è in vetta con 18 vittorie contro le 11 di McLaren e le 7 di Mercedes. Con la Rossa hanno vinto: Ascari (2), Phil Hill (2), Scarfiotti, Regazzoni (2), Scheckter, Berger, Michael Schumacher (5), Barrichello (2), Alonso e Leclerc.

Le speranze di successo ferrarista sono proprio affidate al monegasco che, a differenza del suo rivale Verstappen, ha già vinto a Monza.