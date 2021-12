Formula 1 GP di Abu Dhabi: Hamilton vs Verstappen atto finale

Oggi alle 14 la Formula 1 incorona il suo campione assoluto in uno dei finali di stagione più drammatici e imprevedibili nella storia del mondiale. Video

Semaforo verde alle 14. E tutto può succedere. In una sceneggiatura che potrebbe prevedere altri colpi di scena e che raramente come quest’anno ha garantito imprevedibilità a un Mondiale di Formula 1 che da anni non era così combattuto.

Formula 1, ricorsi storici

Il duello tra Hamilton e Verstappen riporta alla memoria quello tra Hunt e Lauda, non per niente diventato canovaccio di un film di grandissimo successo. Ma le rivalità non sono mancate nemmeno dopo: Mansell e Piquet, Prost e Senna, Schumacher e Damon Hill prima, ancora Schumacher e Mika Hakkinen poi. Tuttavia per trovare due piloti perfettamente alla pari nella classifica del Mondiale alla vigilia dell’ultima prova bisogna risalire al 1974 e alla sfida americana di Watkins Glen: Clay Regazzoni su Ferrari contro Emerson Fittipaldi sulla McLaren che vinse il titolo grazie a un quarto posto che vide la Rossa in grande difficoltà in una gara segnata dal drammatico incidente mortale occorso a Helmut Koinigg.





Hamilton vs Verstappen

Hamilton e Verstappen arrivano alla resa dei conti finale dopo una stagione estenuante, costellata di polemiche e di discussioni. Le ultime una settimana fa dopo il testa a testa culminato con un duello rusticano sulla pista di Jeddah. Nelle qualifiche Red Bull più performante con Max Verstappen protagonista di un giro lanciato preparato al millimetro con la collaborazione di Sergio Perez. Pole position per l’olandese, la decima di questa stagione, davanti a Lewis Hamilton, comunque in prima fila. E da qui, dall’ennesimo testa a testa, si riparte consapevoli che possa davvero succedere qualsiasi cosa.

Il gran premio del Qatar di Formula 1 sul circuito Yas Marina di Abu Dhabi scatta alle ore 14 con diretta su SKY (canale 207) ma anche in chiaro e gratis su TV8. Un gran finale aperto a tutte le soluzioni possibili. Il primo mondiale di Max Verstappen, nove vittorie questa stagione, o l’ottavo di Lewis Hamilton, il quinto consecutivo, il settimo con la Mercedes. In ballo anche il titolo costruttori con la Mercedes che vanta 28 punti di vantaggio sulla Red Bull e la Ferrari che difende la terza posizione assoluta dalla McLaren, in ritardo di 38.5 punti.