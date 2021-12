Formula 1, Abu Dhabi 2021 orari, guida TV. Video

Formula 1, Abu Dhabi Hamilton Vs Verstappen, orario e dove vedere il gran finale del mondiale di F1. Video Sky sport.





F1 Mondiale – Qualsiasi sceneggiatore pagherebbe oro per avere a disposizione un copione come quello offerto da Max Verstappen e Lewis Hamilton. Due piloti a pari merito, che si detestano, alla vigilia dell’ultima gara di campionato che deciderà il titolo Mondiale di Formula 1.

A pensarci è esattamente quello che il premio Oscar Ron Howard ha raccontato con “Rush”, il meraviglioso film sulla rivalità tra Niki Lauda e James Hunt culminata con il titolo mondiale del 1976 quando al Fuji, sotto un diluvio Lauda, reduce dal drammatico incidente del Nurgburgring che lo aveva quasi ucciso, decise di ritirarsi consegnando di fatto all’inglese il titolo iridato.

Dopo un lungo inseguimento Hamilton ha concretizzato il pareggio dei conti domenica scorsa a Jeddah, nel Gran Premio d’Arabia Saudita. Ora i due piloti sono perfettamente appaiati.

Il vantaggio di Verstappen

La classifica del campionato mondiale, però, dà ancora un minimo vantaggio a Max Verstappen in considerazione del maggior numero di vittorie ottenute fin qui. Nove, contro le 8 di Hamilton. Se, eventualità ipotetica neppure troppo aleatoria, i due piloti finissero a pari punti anche ad Abu Dhabi questa discriminante sarebbe decisiva per l’assegnazione del titolo.

E Verstappen sarebbe il nuovo campione del mondo perché questo accada dovrebbero verificarsi alcune condizioni quanto meno atipiche. E cioè che Hamilton e Verstappen tagliassero il traguardo uno dietro l’altro in nona e decima posizione, con il pilota che segue in grado di prendersi il punto addizionale del giro più veloce. O, cosa forse più probabile, che entrambi non tagliassero il traguardo affatto.

Questa seconda ipotesi ha ovviamente scatenato il retropensiero di tutti i tifosi coinvolti in un senso o nell’altro, dalla parte di Hamilton o di Verstappen.

Le sportellate

D’altronde i rapporti tra i due non sono mai stati così pessimi come dopo Jeddah, su un circuito che li ha visti più volte a contatto ravvicinati e pronti a tutto, anche a mettere fuori pista il rivale, pur di stare davanti. Verstappen in Arabia ha subito una sanzione di 10”, nulla rispetto a quanto ha rischiato dopo il pauroso testa a testa con Hamilton quando l’inglese era sul punto di superarlo.

La Mercedes arriva da tre vittorie consecutive che hanno completamente azzerato il vantaggio di Verstappen, che tuttavia lo scorso anno vinse sul circuito di Yas Marina, anche perché Hamilton era appena rientrato dal Covid e non era certo nelle sue migliori condizioni. Hamilton ha ottenuto cinque pole position ad Abu Dhabi: ma l’ultima, lo scorso anno, era stata di Verstappen con la Red Bull.

Formula 1 ad Abu Dhabi, orari e TV

In occasione dell’ultimo gran premio della stagione SKY ha annunciato che la gara decisiva sarà irradiata in chiaro su TV8. Oggi, giovedì, le attesissime conferenze stampa della vigilia. Ultimo a parlare sarà, dopo Lewis Hamilton, Max Verstappen, che grazie a una vittoria in più resta leader della classifica provvisoria.

Questa la programmazione televisiva completa di prove e qualifiche (in esclusiva su SKY F1) e del gran premio.

Venerdì 10 dicembre (su SKY F1, canale 207)

Prove libere 1 ore 10.30-11.30

Prove libere 2 ore 14.00-15.00

Sabato 11 dicembre (su SKY F1, canale 207 e in chiaro su TV8)

Prove libere 3 ore 11.00-12.00

Qualifiche ore 14.00

Domenica 12 dicembre (su SKY F1, canale 207 e in chiaro su TV8)

Gara ore 14.00