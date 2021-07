Formula 1, Ferrari al giro di boa: GP d’Ungheria per una svolta, dove vederlo

Il campionato mondiale di Formula 1 arriva a metà strada con il Gran Premio di Ungheria con la Ferrari quarta nel mondiale costruttori ancora alla ricerca della sua prima vittoria

In una stagione di Formula 1 2021 dominata da Mercedes (quattro vittorie, tutte con Hamilton) e Red Bull (cinque, quattro di Verstappen e una di Sergio Perez), la Ferrari va a caccia della sua prima vittoria stagionale in Ungheria. Programma e appuntamenti di uno degli eventi di punta del programma sportivo di questo fine settimana

Formula 1, GP d’Ungheria

Si tratta dell’undicesimo gran premio stagionale: considerando che un appuntamento non è ancora stato confermato, il 21esimo dopo la cancellazione definitiva dell’appuntamento in Australia a causa dell’intensificazione dei protocolli contro la pandemia, siamo a metà strada del Mondiale.

L’Hungaroring, splendido e tortuoso circuito che si trova a pochissima distanza da Budapest, nel cuore della regione termale magiara – una delle più grandi e prestigiose d’Europa – è un appuntamento sempre molto interessante per le caratteristiche di questo circuito. Quattordici curve, otto a destra e sei a sinistra, con ben poche possibilità di sorpasso. Dopo la Sprint Race sperimentata a Silverstone per la prima volta nella storia della Formula 1, si torna al tradizionale format con le tre sessioni di qualificazione.

Ferrari a Silverstone: amaro secondo posto per Leclerc, vince Hamilton

La Ferrari in Ungheria

La Ferrari è reduce dall’ottimo secondo posto di Silverstone, miglior risultato stagionale per il pilota monegasco, in una corsa dominata da Lewis Hamilton ma condizionata soprattutto dal controverso incidente al primo giro che ha visto il campione del mondo inglese spingere fuori dalla pista Verstappen. Una lunga serie di ricorsi da parte della Red Bull si è conclusa solo in settimana con l’ennesima bocciatura. La vittoria di Hamilton riporta l’inglese a ridosso di Verstappen in classifica generale con Verstappen (185 punti) che mantiene otto lunghezze sull’inglese. Leclerc è sesto (80) seguito da Sainz (68). Nella classifica mondiale costruttori la Ferrari è quarta.

Nei trentacinque appuntamenti del GP di Ungheria la Ferrari ha ottenuto sette vittorie: una con Mansell, quattro con Schumacher e le ultime due con Sebastian Vettel, nel 2014 e nel 2017.

F1 2021: date e calendario del Mondiale di Formula 1

Gp di Ungheria, dove vederlo

Questi gli appuntamenti del Gran Premio di Ungheria: due le prove libere in programma venerdì alle 11.30 e alle 15. Sabato alle 12 terzo e ultimo turno di prove libere in vista delle qualifiche delle ore 15 che si svolgeranno con il tradizionale format delle tre qualifiche a eliminazione. La 36esima edizione del GP d’Ungheria prenderà il via domenica, sempre alle 15.

La diretta di tutti gli eventi del GP d’Ungheria è in esclusiva sulla piattaforma SKY, canale F1 (207) e on line in streaming sull’applicazione SKYGo.

In chiaro TV8 propone in onda in differita qualifiche (sabato ore 18.30) e Gran Premio (pregara 16.30, gara 18.00, dopo gara 20.00).

Vedi anche: Di chi è la Ferrari oggi