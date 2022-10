F1 Gran Premio Singapore 2022. Vince Perez davanti a Leclerc e Sainz

Formula 1 Gp Marina Bay 2022. Verstappen rimanda la conquista del Mondiale. Le due Ferrari sul podio con Perez. Highlights

Formula 1. E’ un Gran Premio di Singapore più movimentato che mai. Una pista umida e un tracciato in cui è difficile sorpassare portano a diversi ingressi di Safety Car e Virtual che vanno a modificare la classifica un giro con l’altro. Alla fine vince Perez davanti a Leclerc e Sainz.

La notizia del giorno è però che Verstappen non finisce sul podio e rimanda quindi l’appuntamento con la conquista del Mondiale. Il settimo posto finale, ben distante dal vincitore, lascia l’amaro in bocca all’olandese anche se i giochi per il titolo sono di fatto chiusi.

Gran Premio Singapore, scatta meglio Perez

Leclerc ha un pattinamento in avvio e Perez ne approfitta portandosi in testa. Parte male Verstappen che scivola in tredicesima posizione. L’olandese inizia la rimonta, ma al giro 7 c’è già in pista la safety car per il ritiro di Zhou.

Gp Marina Bay, altra virtual

Perez tiene a bada Leclerc, ma al giro 21 nuova virtual, questa volta per Alonso che si ferma dopo un problema al motore, così come al giro 26 per recuperare i detriti della vettura di Albon, e al giro 28 dopo il ritiro di Ocon. A metà Gran Premio la pista si asciuga, i tempi si abbassano e i piloti iniziano a montare le slick.

Formula 1 Singapore, altra safety e vince Perez

Continua a interrompersi il Gp di Singapore. Questa volta la safety è per l’incidente di Tsunoda. Poi dritto di Verstappen, foratura per Russell mentre Perez e Leclerc proseguono il proprio duello a distanza ravvicinata. Nel finale il messicano della Red Bull allunga e vince davanti a Leclerc e Sainz. Verstappen sorpassa Hamilton e chiude settimo.

Formula 1 classifiche piloti e costruttori

Verstappen rimanda la conquista del Mondiale, ma mantiene saldamente la vetta della classifica davanti al compagno di squadra Perez e a Leclerc

Medesima situazione nella graduatoria costruttori con Red Bull saldamente in prima posizione davanti a Ferrari e Mercedes.

Formula.1 prossimo Gran Premio

La Formula 1 non si ferma e nel prossimo weekend sarà nuovamente in pista. Il circus si trasferirà in Giappone sul circuito di Suzuka. La partenza del Gran Premio è fissata per le 7 del mattino (ora italiana).