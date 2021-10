F1, GP USA. Vince Verstappen. Ferrari quarta

Max Verstappen ha vinto il Gp in Usa conquistando l’ottava vittoria e un vantaggio di 12 punti su Hamilton. Buona anche la prestazione di Leclerc su Ferrari

Il Gp di Formula Uno in Texas si è chiuso con la vittoria di Max Verstappen su Red Bull, nonostante il caldo che ha costretto il pilota olandese a cambiare le gomme dopo il primo giro. Ecco come si è svolta la gara.

Formula 1 GP Stati Uniti

E’ stata una gara aggressiva e avvincete quella di ieri ad Austin in Texas quando Hamilton ha superato la Red Bull, ma allo stesso tempo equilibrata e strategica e che si è svolta davanti a un pubblico di 140.000 persone.

Il pilota britannico ha tagliato il traguardo a soli 1,3 secondi di ritardo, ha dato la caccia al suo avversario e ha cercato di sorpassarlo negli ultimi tre giri. Ma Verstappen ha resistito, con freddezza e caparbietà, e Hamilton su Mercedes non è riuscito ad avvicinarsi abbastanza per tentare un’altra manovra audace di sorpasso che avrebbe visto un finale elettrizzante quanto l’inizio.

Max Verstappen ha vinto così il GP in Usa conquistando l’ottava vittoria e con un distacco di 12 punti a cinque gare dalla fine del Campionato.

Gran premio degli Stati Uniti, la posizione della Ferrari

Quarto post per Charles Leclerc che mantiene la posizione con 24,6 secondi di vantaggio su Daniel Ricciardo della McLaren. Le due scuderie continuano la loro lotta per il terzo posto nel campionato costruttori.

Chiude al settimo posto invece la rossa di Carlos superata a due giri dal termine della gara da Bottas.

La prossima gara della F1

Come da calendario la prossima gara del Gp di F1 si svolgerà tra due settimane in Messico. Il Gran Premio del Messico. La Mercedes teme un’altra sconfitta. Se questo accade, allora per Hamilton sarà molto difficile recuperare in sole quattro gare.

