F1 Gp Francia, c’è Leclerc davanti a tutti. Gioia e speranza Ferrari

Formula 1 Gran Premio Le Castellet. Il monegasco si lascia alle spalle Red Bull. Sainz partirà in fondo alla griglia

Formula 1. In Francia è Charles Leclerc a prendersi la pole position del Gran Premio di Le Castellet. Il pilota della Ferrari ha compiuto il giro più veloce staccando di tre decimi la Red Bull di Max Verstappen e di oltre quattro quella di Perez.

Partirà invece dal fondo della griglia l’altra Ferrari di Sainz. Sulla macchina dello spagnolo sono state sostituite centralina e la quarta power unit. Carlos è atteso quindi da un Gp in rimonta.

Mick Schumacher escluso in Q1

Le Q1 del Gp di Francia filano via lisce senza stop per incidenti e nessun pilota di rilievo viene eliminato. L’unica sorpresa, almeno per quanto visto negli ultimi gran premi, è l’eliminazione della Haas di Schumacher insieme a quelle di Zhou, Stroll, Latifi e Gasly.

Tutto liscio anche in Q2

Anche le Q2 filano via senza particolari intoppi, con la Ferrari di Sainz che, benché sia condannata a partire dall’ultima fila, si va a prendere il Q3 a discapito di altri piloti. Ricciardo, Ocon, Bottas, Vettel e Albon non accedono alla Q3.

Supergiro di Leclerc che si prende la pole position

Leclerc e Verstappen viaggiano sugli stessi tempi divisi da pochi millesimi, i tempi continuano ad abbassarsi e all’ultimo tentativo il monegasco fa segnare un tempo imbattibile per tutti. Seconda piazza per il campione del mondo davanti al compagno di squadra Perez. Poi Hamilton, Norris, Russell, Alonso, Tsunoda, Sainz e Magnussen. Questi ultimi due non sono scesi in pista nel Q3 e partiranno in fondo allo schieramento.

Leclerc deve trovare continuità

Dopo il successo del Gran Premio d’Austria, Leclerc deve dare continuità di risultati per tenere aperta il più possibile la lotta per il Mondiale. Il monegasco della Ferrari sta inseguendo Verstappen e deve assolutamente ridurre il gap per provare il colpaccio.