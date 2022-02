Arianna Fontana oro anche a Pechino: è la più medagliata di sempre

Impresa straordinaria di Arianna Fontana, velocista azzurra dello short track, che riconquista la medaglia d’oro olimpica nei 500 m femminili

L’Italia ha conquistato la sua prima medaglia d’oro di queste Olimpiadi invernali di Pechino 2022. E non è un caso che a riuscire nell’impresa virgola che è storica, sia Arianna Fontana, una delle veterane della squadra azzurra. Candidata insieme a Sofia Goggia e a Michela Moioli a portare il nostro tricolore nelle cerimonie di apertura e chiusura.

Arianna Fontana, oro a Pechino

L’impresa di Arianna Fontana è stata straordinaria. In una finale a cinque di altissimo livello, con atlete in forma straordinaria in uno dei momenti tecnicamente più alti di uno sport fulmineo e imprevedibile, come lo short track.

Una gara che si gioca in pochi attimi e nella quale un piccolo errore può significare vanificare, per pochi millesimi di secondo, anni di lavoro. La finale dell’atleta 31enne di Polaggia, è stata un autentico capolavoro di freddezza e lucidità. Dopo una falsa partenza della canadese Boutin che ha costretto i commissari a un secondo start, Arianna e un’altra delle superfavorite, la fortissima olandese Schulting , si sono toccate cadendo a terra. Nuova sospensione, nuovo start. Ed è qui che Arianna Fontana ha compiuto il suo capolavoro.

La gara decisiva

Partita perfettamente l’Azzurra si è messa sulla scia della Schulting studiando ogni minima variazione di traiettoria e aspettando solo il momento migliore per poter sferrare il suo attacco. Poi, al rintocco della campanella che annunciava l’ultimo giro, Arianna Fontana è partita: un’azione strepitosa la sua, potente e aggressiva ma anche chirurgica. Passata l’olandese, Arianna si è semplicemente dovuta concentrare negli ultimi metri per mantenere un vantaggio infinitesimale, 71 centesimi di secondo. che le hanno regalato la seconda medaglia d’oro della sua carriera olimpica, la decima in senso assoluto.

Grazie a questo successo Arianna Fontana è l’atleta olimpica italiana più medagliata di sempre. Con dieci podi olimpidi aggiunge la leggendaria Stefania Belmondo. Incontenibile la sua gioia all’arrivo, esploso in un urlo liberatorio. Tenerissimo il suo bacio con il marito, Anthony Lobello, anche lui ex azzurro di short track, che l’ha aspettata al traguardo ed è stato tra i primi ad abbracciarla insieme agli altri componenti della squadra azzurra.

…verso Milano-Cortina

Un’atleta umile, pacata, raro vederla esultare anche di fronte alle imprese più grandi: “Di solito non urlo… ma sono stati anni difficili per me, la mia famiglia e il mio allenatore. Vincere è stato liberatorio. Ho scelto di aspettare, di far sfogare la mia avversaria che sembrava volere partire davanti poi, quando ho capito che quello, ho attaccato” ha detto l’Azzurra.

Tra i primi a congratularsi con Arianna Fontana un suo omonimo, Attilio, presidente della Regione Lombardia: “Le ho mandato subito un messaggio ringraziandola e complimentandomi per l’impresa. Li ha messi tutti in riga”.

Una medaglia lombarda che è anche un bel biglietto da visita in vista delle Olimpiadi di Milano e Cortina del 2026 cui, a questo punto Arianna Fontana, che ai prossimi giochi avrà 35 anni, potrebbe ancora dire la sua.