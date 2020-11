Joe Biden è il 46mo presidente degli Stati Uniti mentre la Harris fa la storia come primo vicepresidente donna in Usa.

L’America ha deciso, il presidente è Joe Biden, Trump però non intende concedere la vittoria. Ecco intanto cosa succede in Usa dopo la vittoria di Biden.

Usa 2020 Joe Biden nuovo presidente Usa

Le elezioni americane nonostante la pandemia da coronavirus e tutti i problemi sociali che ci sono nel paese questa volta registrano un numero persone che hanno votato senza precedenti. La maggioranza ha scelto Joe Biden ex vice- presidente di Obama. Accanto a lui come vicepresidente ci sarà per la prima volta nella storia degli Stati Uniti una donna di colore: Kamala Harris.

“Sono onorato che gli americani mi abbiano scelto come loro presidente”. Sono state le prime parole di Biden, che inizia a raccogliere via social le congratulazioni dai leader stranieri. Nel frattempo a Washington a New York, e in altri stati la gente festeggia per strada il 46esimo presidente Usa, il suo vice e allo stesso tempo la fine dell’era Trump.



Joe Biden, che compirà 78 anni alla fine di novembre, è il presidente più anziano nella storia americana. La senatrice della California Kamala Harris, nata da genitori immigrati dall’India e Giamaica diventa invece la prima donna che ricopre il ruolo di vicepresidente, oltre ad essere la prima donna di colore eletta.

Cosa ha detto Trump

Donald Trump non intende riconoscere la vittoria a Biden, anzi il presidente in carica continua a parlare di brogli e a minacciare ricorsi. Sarà quindi ancora una dura battaglia che non conosce precedenti nella storia visto che secondo quanto riferiscono i media americani, le azioni legali da parte di Trump iniziano lunedì. L’Attuale presidente ha dichiarato inoltre che: ” le elezioni non sono finite”

Tuttavia Trump dovrà farsene una ragione, gli americani lo hanno finalmente sostituito negandogli il secondo mandato.