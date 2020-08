Venti donne di potere hanno gestito e governato meglio la pandemia Covid – 19, a iniziare dalla taiwanese Tsai Ing-wen. Nei paesi governati da donne ci sono meno vittime Lo dimostra uno studio di The World Economic Forum.

Mentre Conte e tutto il governo ci rammentano spesso che l'Italia è un modello in Europa per come ha gestito la pandemia da Coronavirus, i dati dimostrano che sono le donne al governo che hanno gestito meglio l'emergenza da pandemia Covid – 19.





Chi sono le 20 donne politiche o primo ministro e perché hanno gestito meglio.

Le donne che attualmente in tutto il mondo ricoprono la carica di primo ministro sono circa una ventina, tra queste la più nota è Angela Merkel. Tuttavia vi sono altre figure interessanti come la più giovane capo di stato Sanna Mirella Marin attuale premier della Finlandia, o la danese Mette Frederiksen senza dimenticare Jacinda Ardern a capo della nuova Zelanda o Tsai Ing-wen presidente di Taiwan che ha imposto fin da subito ben 124 misure per evitare la diffusione del Covid.

Insomma secondo i risultati dello studio, le donne al potere hanno semplicemente governato meglio e gestito l’emergenza con lucidità, determinazione, senza panico ma con una capacità di gestione immediatata per arginare il diffondersi della crisi pandemica. In sintesi nei paesi dove governano le donne ci sono state meno vittime. Questo è quanto emerge dalla ricerca effettuata da The World Economic Forum.

Fin da inizio pandemia tre donne leader a Taiwan, Germania e Nuova Zelanda, si erano distinte raccogliendo molti consensi per la loro gestione e le misure d’intervento tempestive, e sebbene si tratti di luoghi e popolazioni diverse sono tutti guidati da donne. Ora che ci troviamo in una situazione post pandemica arriva la conferma nei numeri. i paese governati dalle donne hanno saputo gestire meglio la pandemia da Coronavirus.

