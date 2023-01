Elezioni febbraio 2023. 6 candidati Lazio | Lombardia

Elezioni febbraio 2023 Lazio e Lombardia. Chi sono i candidati principali e di che partito fanno parte. Guida alle elezioni regionali.

Alle elezioni di febbraio 2023 votano i cittadini delle due regioni più popolose d’Italia: Lazio e Lombardia. In questo voto regionale si decidono i nuovi governatori che prenderanno il posto di quelli uscenti.

Ma quali sono i candidati di partiti e coalizioni che si presentazione a queste elezioni regionali? Come sempre i nomi sono tanti e includono anche liste civiche e micropartiti. Ma in questo articolo vi riportiamo i 3 candidati principali di entrambe le regioni, vale a dire quelli che secondo i sondaggi sono i favoriti per la vittoria. Così da avere le idee più chiare possibili su chi votare.

Vedi anche: Quanti sono i partiti in Italia

Elezioni regionali 2023 quando si vota

Per decidere i nuovi governatori di Lazio e Lombardia si vota domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023. Queste le due date da segnare in calendario per gli abitanti delle due regioni più importanti d’Italia.

Per quanto riguarda gli orari si voterà dalle ore 7:00 alle 23:00 del 12 febbraio e dalle 7:00 alle 15:00 del 13 febbraio. Questo per entrambe le regioni chiamate al voto.

Candidati presidente regione Lazio 2023

Partiamo dalle elezioni regionali a Roma e in tutta la regione, dove si vota dopo che Nicola Zingaretti ha lasciato il suo posto perché eletto alla Camera dei deputati. Ecco l’elenco dei principali candidati governatori e delle liste che li sostengono:

Francesco Rocca di Fratelli d’Italia, candidato del centrodestra sostenuto anche da Lega e Forza Italia.

di Fratelli d’Italia, candidato del centrodestra sostenuto anche da Lega e Forza Italia. Alessandro D’Amato , del PD e candidato della coalizione di centrosinistra, ma sostenuto anche dal terzo polo di Calenda e Renzi.

, del PD e candidato della coalizione di centrosinistra, ma sostenuto anche dal terzo polo di Calenda e Renzi. Donatella Bianchi candidata sostenuta dal Movimento 5 Stelle.

Questi sono i nomi noti fino ad ora. Ma non si escludono almeno altre 2 o più candidature ancora da definire nei partiti più piccoli che non sostengono questi politici.

Candidati elezioni regionali Lombardia 2023

In Lombardia, il presidente uscente Attilio Fontana è candidato per un nuovo mandato, ma corrono per vincere le elezioni anche altri. Ecco i nomi di chi si presenta alle elezioni regionali a Milano e in tutte le altre città lombarde:

Attilio Fontana , governatore uscente della Lega, sostenuto dalla coalizione di centrodestra (inclusi FDI e FI).

, governatore uscente della Lega, sostenuto dalla coalizione di centrodestra (inclusi FDI e FI). Letizia Moratti , candidata sostenuta dal terzo polo, vale a dire i partiti di Azione e Italia Viva.

, candidata sostenuta dal terzo polo, vale a dire i partiti di Azione e Italia Viva. Pierfrancesco Majorino del Partito Democratico, ma sostenuto dalla coalizione di centrosinistra e dal Movimento 5 stelle.

A questi potrebbero aggiungersi almeno altri 2 candidati: uno dei partiti di estrema Sinistra (Vittorio Agnoletto secondo le ultime news) e quello di Italexit che non si è ancora pronunciata.

Sondaggi elezioni regionali febbraio 2023

Ora che conosciamo i nomi che si contendono il posto da governatore nelle due regioni, vediamo chi sono i favoriti alla vittoria finale, almeno stando agli ultimi sondaggi.

Per le elezioni nel Lazio questo l’esito degli ultimi sondaggi effettuati da Izi:

Francesco Rocca 42,6%

Alessio D’amato 34,8%

Donatella Bianchi 18,3%.

Quindi al momento il favorito alla vittoria nel Lazio è il candidato di centrodestra.

In Lombardia invece queste le intenzioni di voto, sempre secondo l’ultimo sondaggio di Izi:

Attilio Fontana 43,2%

Pierfrancesco Majorino 39%

Letizia Moratti 17,8%.

Anche in questo sondaggio è in leggero vantaggio la coalizione di centrodestra, almeno ad oggi.

Riassumendo, le elezioni di febbraio 2023 si tengono nel Lazio e in Lombardia. I candidati principali sono 6: 3 in ogni regione. Ce ne sono anche altri, ma non hanno chance concrete di diventare i nuovi governatori. In base agli ultimi sondaggi in entrambi i casi potrebbe vincere la coalizione di centrodestra. Ma attenzione perché le cose potrebbero cambiare e come spesso accade le intenzioni di voto potrebbero non corrispondere all’esito reale delle votazioni in programma fra qualche settimana.