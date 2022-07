Covid: “Ricciardi, l’estate sarà turbata da questa ondata pandemica”

“L’estate sarà così, turbata da questa ondata pandemica che ci potevamo evitare” Afferma Il professor Walter Ricciardi ai microfoni di Sky Tg. Ecco il video dell’intervista



Covid -“Sarà un’estate difficile, basti pensare che lo scorso anno avevamo 1000 casi mentre ora ne abbiamo 100.000 ma in realtà sono molti. Inizia anche ad esserci una pressione forte sugli ospedali dove i medici, oltre a contagiarsi dopo due anni di pandemia sono stanchissimi. ” Così Walter Ricciardi risponde alla video intervista di Sky News sulla situazione Covid oggi.

Covid Italia previsioni

Secondo il professor Ricciardi il coronavirus ci farà compagnia tutta l’estate, insomma la variante attuale non ci darà tregua e le previsioni per l’autunno non sono delle migliori.

Attualmente infatti secondo gli ultimi dati del monitoraggio settimanale Iss, in Italia ci sono 1000 contagi ogni 1000mila abitanti oltre a 9 regioni e province ad alto rischio, mentre crescono ricoveri e terapie intensive.

Secondo Walter Ricciardi questo è il virus più contagioso nella storia della microbiologia umana, basta infatti un positivo per infettare mediamente 16 persone.

“Ma tutti i paesi Italia compresa, hanno rinunciato a combattere il Coronavirus” L’abbandono delle mascherine al chiuso o durante grandi eventi, è stato un errore che ci costerà caro. In particolare il professore si riferisce a concerti e assembramenti anche all’aperto.

Insomma secondo Ricciardi noi possiamo fare tutto ma con le dovute accortezze, diversamente il rischio di ammalarsi con questa variante diventa una certezza.

Covid vaccini e quarta dose.

“Purtroppo Ema è inadeguata,e la quarta dose andava fatta senza aspettare, e anche se non protegge dal contagio ti salva la vita” Queste le parole di Walter Ricciardi oggi.

In sintesi, è difficile prevedere i numeri in autunno inverno, ma è certo che la quarta dose di vaccino per i fragili e gli over 60/65 è una cosa da fare subito, per il resto contro l’attuale variante Omicron le mascherine restano importanti.

