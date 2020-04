Conte e Sganzi, l’intervista nello speciale di Accordi & Disaccordi streaming in cui il premier chiarisce la situazione misure di restrizioni, bambini, date quarantena e parla anche della sua vita ma non solo. Ecco il video su YouTube e SkyTg

Conte proroga quarantena

Dopo la conferenza stampa di palazzo Chigi in cui il premier ha comunicato la proroga della chiusura fino al 13 aprile, Conte è stato ospite di Luca Sommi e Andrea Scanzi sulla Nove alla trasmissione Accordi e Disaccordi a cui ha risposto ad una serie di domande in merito alla quarantena degli italiani dovuta a Covid – 19.

” fare previsioni sulla prorororoga fino al 3 maggio o fine aprile è presto in questo momento. Gli esperti aggiornano i dati ogni giorno” Gli italiani devono sapere che il regime di restrizioni è necessario e nel momento in cui vedremo possibilità di allentare la stretta, saremo i primi a volerlo fare” Così il premier risponde alle domande di Luca Sommi.

“Questa è una fase delicata un primo timido segnale di contenimento del coronavirus c’è ma non è possibile abbassare il livello di guardia, diversamente tutti gli sforzi saranno stati vani” Ha affermato il premier.

Uscita bambini Coronavirus

Alla domanda sul pasticcio del Viminale in merito all’uscita dei bambini Conte è stato chiaro, ma lo aveva annunnciato anche in conferenza stampa da Palazzo Chigi ” Vorrei dire che noni non abbiamo affatto autorizzato l’ora del passeggio con i bambini” Qui il video di Sky Tg in cui il premier affronta l’argomento e in qualche modo smentisce..lo stesso ministero





In conclusione l’Italia resta chiusa fino al 13 aprile, non c’è ancora una decisione per cosa succederà dopo, questo è dato dai tanti casi di contagi che abbiamo ancora in Italia in diverse regioni. Tuttavia, quanto entreremo in quella che gli esperti definiscono “fase 2” solo allora il governo potrà trarre le sue prime considerazioni in merito alla riaperura dell’Italia che sarà comunque progressiva.

Vedi anche: Proroga quarantena maggio