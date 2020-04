Dall’aumento dei 600 euro per aprile al prossimo decreto, alle polemiche sulle date di riapertura e mascherine si o no, all’aumento dei controlli sulle città italiane. Le ultime news su coronavirus in Italia da nord, al centro a sud.

Quali sono fra le tante le ultime notizie su Coronavirus in Italia? Si parte dal prossimo decreto per aiuti a famiglie, imprese lavoratoratori autonomi e discoccupati per arrivare alla solita domanda cosa succede dopo il 13 aprile. fino alla rassegna stampa dei giornali di oggi Ecco le news più importanti su covid – 19 con video Sky Tg.

Aumento bonus 600 euro

IL ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D’Incà ai microfoni di Sky raccomanda prudenza per le riaperture e al contempo conferma che ci sarà un aumento dei 600 euro per il bonus partite iva e lavoratori autonomi