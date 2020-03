Dati e notizie quotidiane sul COVID-19 con video Sky News

In tema di Coronavirus le novità si susseguono costantemente in Italia. Quindi, per avere un quadro della situazione, vi proponiamo qui un raccoglitore con i principali aggiornamenti, le decisioni governative e le informazioni utili sul virus COVID-19

Numeri dati Coronavirus Italia oggi

Partiamo dai numeri dei dati aggiornati sul Coronavirus in Italia, forniti oggi dal capo della protezione Civile Angelo Borrelli:

2263 contagiati

160 guariti

79 deceduti

Fra i 2263 casi positivi al virus:

1000 si trovano in isolamento domiciliare,

1034 ricoverati con sintomi,

229 sono in terapia intensiva.

Coronavirus italia ultime news Oggi

Qui vi riportiamo le ultime notizie più importanti sul tema COVID-19

Decreto Legge per sostegno alle famiglie e all’economia

Il Governo, per aiutare la zona rossa italiana colpita dal Coronavirus, ha realizzato un decreto con misure per 3,6 miliardi di euro a sostegno dell’economia. Ecco i provvedimenti al suo interno:

Credito d’imposta per le imprese che hanno perso almeno il 25% del fatturato.

Rifinanziamento ammortizzatori sociali ed estensione cassa integrazione per i lavoratori.

Sconti sulle tasse e sospensione dei termini per i versamenti nella zona rossa.

Sospensione del versamento dei contributi e altre forme di sostegno alle imprese.

Rimborso viaggi e pacchetti turistici già acquistati.

Voli e viaggi cancellati per Milano e l’Italia

A causa del Coronavirus, sono diverse le compagnie aeree che hanno deciso il blocco o la riduzione dei voli programmati da e per l’Italia. Fra queste le statunitensi American Airlines e Delta Airlines, la tedesca Lufthansa e molte altre. Anche vari paesi (ad esempio la Turchia, la Repubblica Ceca ed altri extra europei) hanno deciso divieto d’ingresso o limitazioni verso i passeggeri provenienti dall’Italia.

Vinitaly rinviata

Vinitaly, la famosa fiera del vino che si svolge a Verona è stata rinviata di due mesi, per via della diffusione virus. La manifestazione inizialmente prevista dal 19 al 22 aprile si svolgerà ora dal 14 al 17 giugno 2020.

Provvedimenti riguardanti lo sport

Anche lo sport risente degli effetti del Coronavirus. Ad esempio molte partite del campionato di calcio di Serie A sono state rinviate, incluso il derby d’Italia Juventus-Inter. Questo per evitare problemi sanitari negli stadi delle zone maggiormente colpite. In questi giorni la Lega sta cerando di rielaborare il calendario delle partite, ma potrebbero esserci ulteriori annullamenti degli incontri, se la situazione non dovesse migliorare. Stesso discorso per altri sport come il basket e il volley.

Istituzioni coinvolte link utili

Infine, per qualsiasi necessità, eccovi qui riportati i link dei siti delle maggiori istituzioni coinvolte su questo tema. Per avere informazioni più approfondite su ogni singolo aspetto legato al Coronavirus in Italia.