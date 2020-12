Calendario zone Natale e Capodanno. Quali sono i giorni di zona rossa e quelli arancio. Dalle visite ai parenti agli spostamenti in auto o a piedi. Le faq del governo con limiti divieti e concessioni, e qualche verità in più sulla zona rossa

Calendario zone Natale – Con il decreto del 18 dicembre il governo Conte ha stabilito le restrizioni anti covid durante il periodo delle feste. L’intento dell’esecutivo è quello di cercare di evitare la crescita dei contagi da coronavirus. Tuttavia non è semplice ricordare quali sono i giorni di zona rossa e quelli arancio e quali sono le differenze. Vediamo quindi tutte le date utili da tenere a mente da oggi fino al 6 gennaio 2021

Ecco il calendario del governo dove troverete le date delle dieci giornate rosse e quelle arancio

Calendario zone Natale

Nonostante si sia parlato e scritto molto sui limiti e divieti del decreto Natale, c’è ancora chi fa fatica a ricordare i giorni in cui non bisogna uscire da casa e quelli in cui c’è un pochino di libertà in più.

Come avete visto i giorni di zona rossa sono dieci, mentre quelli arancione sono solo quattro. La differenza tra i due colori è in parte sostanziale. La zona rossa è un lockdown, un modo per dire state a casa. Con la differenza rispetto a marzo che oltre i soliti negozi, anche i parrucchieri sono aperti.

La zona arancio invece consente l’apertura dei negozi, ma non consente gli spostamenti tra regioni diverse o comuni.

Per essere più chiari gli spostamenti fuori regione dal 21 dicembre fino al 6 gennaio sono consentiti solo necessità o per rientrare nel proprio domicilio. Mentre nei giorni festivi le regole del governo sono chiare, ci si può spostare una volta al giorno nel limite massimo di due persone per andare da amici o parenti.

Comunque se volete avere la certezza di non sbagliare o vi servono chiarimenti sugli spostamenti durante la zona rossa o arancio, sappiate che le Faq del governo sono online sul sito governoit dove troverete tutte le risposte alle vostre domande sul calendario zone, e su cosa si può e cosa non si può fare in zona rossa e arancio a Natale come a Capodanno, onde evitare di prendere una multa salata.

