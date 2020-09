Concorsi pubblici Emilia Romagna. Date, posizioni e figure ricercate nella regione Emilia e a Bologna.

Concorsi pubblici, ci sono diversi nuovi bandi in Emilia Romagna, con numerosi posti di lavoro offerti su tutto il territorio regionale. Si va dalle posizioni per operatori sanitari, a quelli per l’università oppure nei comuni e nelle province, ma la lista non si esaurisce qui.

Vediamo allora quali sono i concorsi attualmente disponibili nella regione Emilia e a seguire nella città di Bologna.

Concorsi pubblici 2020 Emilia Romagna

Partiamo dall’elenco dei bandi di concorso aperti sul territorio di questa regione:

1 posto al comune di Medolla, come istruttore direttivo amministrativo a tempo determinato. Prova d’esame tramite colloquio e scadenza per la domanda fissata al 05/10/2020.

2 posti nell’azienda sanitaria locale di Modena: 1 come dirigente (per 5 anni) di struttura di gastroenterologia e l’altro come direttore di struttura complessa del presidio ospedaliero unico aziendale. Scadenze per le candidature 24/09/2020.

4 posti come poliziotto municipale a tempo indeterminato, nei comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme. Esame orale, dopo aver sostenuto le prove fisiche. Domanda presentabile entro il 21/10/2020.

5 posti come istruttore amministrativo a tempo indeterminato, presso l’agenzia territoriale per il fiume Po di Parma. Esame con prova scritta e orale, data di scadenza per la domanda l’11/10/2020.

10 posti per la provincia di Piacenza . Di questi, 8 come istruttore amministrativo contabile (5 categoria C e 3 categoria D) e 2 incarichi specializzati per progettazione strutturale antisismica. Prove scritte e orali e scadenza per partecipare al concorso il 05/10/2020.

per la . Di questi, 8 come istruttore amministrativo contabile (5 categoria C e 3 categoria D) e 2 incarichi specializzati per progettazione strutturale antisismica. Prove scritte e orali e scadenza per partecipare al concorso il 05/10/2020. 3 posti di agente di polizia municipale a Val D’Enza di Montecchio Emilia. Previste prove fisiche, scritte e orali. Scadenza domande fissata al 12/10/2020.

1 posto come istruttore direttivo amministrativo nell’ufficio delle politiche comunitarie del Comune di Santarcangelo di Romagna. Scadenza 08/10/2020.

Concorsi pubblici Bologna, elenco

Passiamo ora alla lista delle figure professionali ricercate nel capoluogo emiliano tramite concorso:

2 posti per operatore tecnico VIII livello, a tempo determinato e parziale per il Centro di ricerca agricoltura e ambiente. La selezione avverrà per titoli e colloquio, previa domanda di ammissione da inviare via PEC all’indirizzo [email protected] Scadenza fissata per il 28/07/2021.

1 posto come ricercatore, in neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale all’Università di Bologna. Disponibilità a tempo determinato e per 36 mesi. Scadenza per la presentazione della domanda all’università il 09/10/2020.

3 posti per autisti di ambulanza per le aziende sanitarie di Bologna, Imola e Ferrara. Scadenza per la partecipazione in data 08/10/2020.

4 posti per policlinico S.Orsola-Malpighi. Di questi 2 destinati a collaboratori professionali sanitari e 2 a tecnici di neurofisiopatologia. Per l’esame previste prove scritte, pratiche e orali. Domanda presentabile entro l’08/10/2020.

2 posti come dirigente, a tempo indeterminato, per il Dipartimento cultura e promozione del comune di Bologna. L’esame prevede prove scritte e una orale. Le domande si possono inviare online al comune entro l’01/10/2020.

2 posti da impiegato, a tempo indeterminato, presso l’ordine degli ingegneri della provincia di Bologna. Selezione tramite esame orale e scritto. Domanda da inviare mediante PEC o raccomandata all’ordine, entro il 28/09/2020.

Ora è davvero tutto per quanto riguardai concorsi pubblici attualmente disponibili in Emilia Romagna e a Bologna. Ci sono diversi posti di lavoro interessanti, non vi resta che prendere in considerazione quelli più adeguati al vostro profilo professionale.

Vedi anche: Concorsi pubblici 2020