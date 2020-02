Amazon assunzioni a tempo indeterminato, ecco dove come e quando Amazon Italia assume.

Amazon prosegue il suo progetto di espansione dei centri di distribuzione in Italia, per questo ha annunciato nuove assunzioni nel 2020.

I nuovi posti di lavoro messi a disposizione sono una conseguenza dell’annuncio, da parte del colosso del web, dell’apertura di due nuovi centri di distribuzione nel nostro paese. Scopriamo allora, qui di seguito, quante sono le posizioni aperte da Amazon e dove saranno aperti i centri.

Assunzioni Amazon: 1.400 posti a tempo indeterminato

Amazon è sempre più protagonista nel nostro paese. Vista la crescente domanda, che deve fronteggiare da parte dei clienti, ha deciso di aprire nuovi punti di distribuzione, che saranno operativi entro fine 2020.

Il primo nascerà fra i comuni di San Bellino e Castelguglielmo, in provincia di Rovigo, quindi in Veneto. Il secondo, invece, avrà sede a Colleferro, un comune della città metropolitana di Roma, dunque nella regione Lazio. In questi siti, che nelle intenzioni dell’azienda saranno operativi già dal prossimo autunno, Amazon creerà circa 1.400 nuovi posti di lavoro, entro 3 anni dall’apertura.

Si tratta di posti con contratto a tempo indeterminato, che garantiranno ai nuovi assunti una retribuzione competitiva e benefit fin da subito. Un ulteriore prova della volontà di Amazon di investire in Italia, dove conta già 6.900 dipendenti, e spenderà 140 milioni di euro per il lancio dei nuovi centri.

Amazon 2020: dove e come assume?

Entrando nel dettaglio i nuovi posti di lavoro prevedono una precisa ripartizione. Nel centro in provincia di Rovigo verranno assunti 900 dipendenti entro 3 anni. Il sito sarà equipaggiato con le migliori nuove tecnologie di Amazon robotic, che renderanno più semplice il lavoro dei dipendenti.

Nel sito di Colleferro verranno invece assunti 500 nuovi dipendenti entro il 2023. Si tratta di un ampio magazzino in cui Amazon accoglierà i prodotti di grandi dimensioni, in sinergia con altri suoi stabilimenti.

La gran parte dei posti disponibili in queste due nuove sedi è destinata agli operatori di magazzino e agli addetti a logistica e trasporti. Ma ci sono numerose posizioni aperte anche per quanto riguarda ruoli manageriali e tecnici. Tali figure sono le seguenti: Cluster loss prevention manager, HR business partner, manager, operation manager, ingegneri, supervisore di squadra, buyer, senior reliability, trainer, manutentore elettrico, Maintenance engineering technician ed altre.

Per scoprire come candidarvi per i nuovi posti di lavoro Amazon, vi consigliamo la lettura del prossimo paragrafo.

Amazoni assunzioni 2020: come candidarsi

Chi fosse interessato a candidarsi per le posizioni manageriali, le funzioni di supporto e quelle tecniche, può già farlo nelle specifiche pagine predisposte da Amazon. In particolare, chi intende proporsi per la sede di Castelguglielmo, può farlo tramite questo link: https://www.amazon.jobs/en/locations/castelguglielmo.

Mentre per le candidature relative al sito di Colleferro, la pagina del sito Amazon da utilizzare è: https://www.amazon.jobs/en/locations/colleferro. Per completare le rispettive procedure, non dovrete far altro che selezionare la posizione aperta che vi interessa e proporre la vostra candidatura.

Per quanto riguarda invece, i posti di lavoro come operatori di magazzino, le selezioni inizieranno durante l’estate 2020. Tali figure professionali saranno inquadrate nella logistica e nei trasporti, con salario d’ingesso pari a 1.550 euro lordi e un pacchetto di benefit, come gli sconti su Amazon.it e l’assicurazione sanitaria privata contro gli infortuni. Quindi, chi vuole candidarsi per queste posizioni dovrà ancora attendere qualche mese.

Insomma, stiamo parlando di opportunità di lavoro fra le più interessanti attualmente presenti nel nostro paese. Amazon è un’azienda leader a livello mondiale e in prospettiva può garantire sicurezza lavorativa, oltre che buone condizioni di lavoro. Per tali motivi chi è in cerca di un’occupazione deve assolutamente tenere in considerazione le nuovi assunzioni di Amazon nel 2020.

