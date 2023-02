Scoprire come pulire e lucidare l’acciaio è un passaggio fondamentale per chi ha cura della propria casa. Perché in ogni angolo, dal bagno alla cucina, ci sono oggetti metallici da lucidare a specchio e che devono essere liberati dagli aloni di calcare.

L’acciaio inox, infatti, è un metallo resistente e duraturo ma spesso tende a opacizzarsi e rovinarsi: nulla di definitivo ma è chiaro che devi scegliere il miglior prodotto per pulire l’acciaio di pentole, lavandini, rubinetti, padelle, cappe e piani cottura.

Ovviamente senza graffiarlo perché il rischio è proprio questo: per riportare il metallo al suo splendore originale rischi di rovinarlo. Ecco come pulire e lucidare l’acciaio a specchio utilizzando metodi fai da te, articoli naturali e professionali.

Come pulire l’acciaio con il bicarbonato

Per lucidare l’acciaio inox della cucina o quello cromato dei rubinetti in bagno puoi utilizzare un prodotto sempre presente nelle case: il bicarbonato di sodio. Questa polvere serve a detergere e disinfettare ma è anche un leggero abrasivo. Quindi è perfetto per togliere gli aloni di calcare dai lavandini e dalle superfici di acciaio.

Basta distribuire un velo di bicarbonato rimuovendolo con una spugnetta umida. Questa soluzione è perfetta per lavandini e pentole annerite a causa della fiamma troppo alta che lascia macchie scure. E del cibo che tende a incrostarsi.

Anche il piano cottura in acciaio inox può essere pulito con il bicarbonato: per rendere l’azione più semplice si può creare una pasta che mescola limone e acqua alla polvere.

Puoi aggiungere una goccia di detersivo per i piatti in modo da aumentare il potere sgrassante. Così hai creato una pasta per pulire l’acciaio annerito da cibo.

Ancora una tecnica basata sul bicarbonato: se vuoi sgrassare e tirare a lucido le posate in acciaio puoi far bollire una pentola di acqua, aggiungere un cucchiaio di bicarbonato e poi mettere in ammollo coltelli, forchette e cucchiai.

Così perderanno aloni e macchie nere in un attimo.

Pulire l’acciaio opacizzato con l’aceto e limone

L’alone che spegne la lucentezza dell’acciaio inox dei rubinetti e dei lavandini può essere risolto con un’altra combinazione casalinga: l’aceto bianco, presente in tutte le case e al centro dei vecchi metodi per smacchiare senza agenti chimici aggressivi.

L’aceto bianco permette di pulire e lucidare l’acciaio cromato in modo semplice ed efficace: basta inumidire una spugnetta con questo liquido e detergere la superficie. Si passa acqua tiepida e si asciuga: il risultato è un acciaio lucidato a specchio.

Come lucidare l’acciaio con l’olio extravergine

Dopo aver pulito le superfici puoi attivare un passaggio extra: la lucidatura. Come portare l’acciaio alla sua condizione iniziale e lucidarlo alla perfezione?

Esistono tanti prodotti chimici per ridare splendore alle superfici cromate ma se vuoi una soluzione pratica puoi bagnare un panno con olio d’oliva extravergine per poi passarlo sulle superfici. Questa piccola attenzione ti consente di lustrare l’acciaio inox a specchio, come e meglio di un prodotto specifico per questo compito arduo.

Come lucidare l’acciaio inox graffiato

Sai qual è un altro vantaggio dell’olio da cucina? Permette di pulire e lucidare l’acciaio graffiato. Infatti, se il piano presenta qualche striatura puoi recuperare il danno.

Anche se i graffi più importanti non possono essere mascherati con questo passaggio. In alcuni casi si può passare uno strato di pasta abrasiva: esistono dei kit specifici

Qui dovresti trovare istruzioni dettagliate e spugne dedicate.

Però bisogna fare attenzione alle procedure: le paste abrasive per la rimozione graffi e lucidatura acciaio possono danneggiare irrimediabilmente la superficie. In ogni caso esistono prodotti sia per le cromature che per lucidare l’acciaio satinato.

Scegliere e usare un prodotto professionale

Ultimo consiglio: se vuoi un risultato specifico per pulire e lucidare l’acciaio puoi sfruttare un prodotto studiato e pensato per lustrare il metallo a specchio. Dopo aver utilizzato un detergente per l’acciaio inossidabile con abrasivo leggero come il già citato bicarbonato di sodio, puoi applicare un po’ di polish o cera per la lucidatura.

Poi procedi con uno straccio morbido.

Il movimento circolare del panno è il tuo principale alleato per lucidare il metallo cromato e l’acciaio inossidabile. L’olio di gomito porta sempre buoni frutti. Ma usa una forza minima, non devi imprimere pressione per ridare splendore all’acciaio inox.

Continua fino a consumare tutto il prodotto. Un consiglio: prima di lucidare la parte interessata fai una prova in un’area nascosta, così puoi saggiare la capacità del prodotto ed evitare effetti indesiderati dove sarebbero pienamente visibili.

Ecco come non rovinare l’acciaio inox

Il punto da ricordare è questo: l’acciaio inox è un materiale resistente alla ruggine e agli agenti atmosferici. Infatti viene utilizzato per tutte le aree della casa soggette a usura, a contatto con l’acqua. Ma può rovinarsi e graffiarsi nel tempo.

Questo avviene a causa di una pulizia troppo aggressiva o svolta con pratiche inadeguate. Ad esempio, mai utilizzare spugnette che graffiano o consumano. Quindi, come avviene con la lucidatura dell’argento, non pulire l’acciaio con la paglietta metallica o la zona verde delle spugne da cucina. Da evitare ammoniaca o cloro.

La resistenza dell’acciaio nei confronti dell’acqua è nota ma è meglio evitare di lasciare lavandini e rubinetti bagnati. Soprattutto con l’acqua di mare o la pioggia. Quando decidi di pulire e lucidare l’acciaio i sedimenti e gli aloni saranno difficili da togliere.