Meteo Natale e Capodanno: Italia divisa fra neve e clima mite. Le previsioni del tempo da nord a sud.

Per chi passa le vacanze in montagna, chi parte verso il Nord o torna a casa, sapere come sarà il meteo a Natale è fondamentale per organizzare le attività durante le feste. In questo articolo vediamo le tendenze meteo previste fino a fine anno, per provare a capire che tempo farà in Italia.

Meteo nord Italia: freddo e nevicate

Per le regioni settentrionali le proiezioni mostrano un periodo natalizio caratterizzato da temperature rigide, specie nelle zone alpine e prealpine. Secondo le indicazioni dei metereologici in Valle D’Aosta, Trentino Alto Adige e Piemonte possiamo aspettarci freddo pungente e paesaggi innevati. Lo scenario perfetto per chi sogna un bianco Natale. Anche in pianura potrebbe arrivare qualche fiocco, ma con maggiori possibilità di nebbia e brina al mattino.

Meteo Natale Milano 2024

A Natale nel capoluogo lombardo sono possibili fiocchi di neve accompagnati da un clima freddo. In questo caso le precipitazioni nevose non dovrebbero essere abbondanti, ma potrebbero comunque regalare un paesaggio leggermente imbiancato. Ossia l’atmosfera ideale per passeggiare per le vie del centro fra alberi di Natale e luci colorate.

Le temperature saranno anche al di sotto della media e vicine allo zero, già a partire dalla vigilia di Natale, sempre secondo il bollettino meteorologico da confermare nelle prossime settimane.

Meteo Natale 2024 Roma e centro Italia

Al centro si prevedono piogge sparse e nevicate limitate ai soli rilievi appenninici. In città come Firenze, Roma e Perugia ci si aspetta un clima fresco, buono per le passeggiate nei mercatini natalizi.

Previste quindi temperature nella media, senza un freddo eccessivo. I giubbini serviranno, ma probabilmente non ci sarà la necessità di imbacuccarsi per proteggersi dal freddo. Anzi saranno possibili giornate soleggiate, con temperature intorno ai 10-13°, specie nella Capitale.

Previsioni meteo Natale 2024 al Sud

La tendenza termica al Sud e nelle isole maggiori, Sicilia e Sardegna, prevede temperature più miti rispetto al resto del paese, con piogge entro le medie stagionali. Le giornate potrebbero alternarsi tra cieli sereni e qualche rovescio, specialmente nelle zone costiere.

In generale però fra Natale e Santo Stefano il clima dovrebbe essere in prevalenza asciutto. Per esempio in Campania e a Napoli le temperature stimate a Natale dovrebbero essere fra i 12 e i 15°. Un clima quasi primaverile più che invernale.

Capodanno 2025 che tempo farà?

Superate le festività natalizie, le proiezioni meteorologiche suggeriscono un lieve cambiamento nel quadro generale. Una nuova ondata di aria fredda dal Nord Europa potrebbe scendere verso l’Italia, portando un ulteriore calo delle temperature. Probabile quindi un capodanno freddo e nevoso in montagna.

La stagione invernale potrebbe quindi entrare nel vivo fra fine 2024 e inizio 2025. In particolare fra Piemonte e Lombardia ci si attendono gelate diffuse durante le ore serali e notturne. Servirà quindi un abbigliamento termico per uscire la sera, ma c’è la possibilità di un cielo sereno la notte del 31 dicembre, ideale per godersi i fuochi d’artificio.

Al centro sud il clima potrebbe essere variabile, con alternanza tra schiarite e precipitazioni, specialmente lungo le coste tirreniche e adriatiche. Le temperature, anche se più alte rispetto al Nord, rimarranno comunque fresche.

In sintesi, secondo le previsioni il meteo Natale 2024 porterà neve sotto l’albero al Centro-nord, mentre nel resto d’Italia il clima sarà più asciutto. Un tempo molto simile a quello previsto per Capodanno 2025. Ricordiamo che le tendenze di medio lungo periodo qui sintetizzate, esprimono delle indicazioni di massima di ciò che possiamo ragionevolmente aspettarci nel periodo delle festività. Quindi torna su questa pagina per aggiornamenti meteo più dettagliati nelle prossime settimane.