Renzi si dimette ma conferma il voto per i ristori come conferma che non ci saranno elezioni prima del 2023. Ma intanto partono le accuse e i commenti sprezzanti su facebook contro ministra Bellanova

Renzi e le ministre di Italia Viva lasciano le poltrone, le accuse sui social diventano sprezzanti nei confronti della ministra Bellanova che è stata già in passato oggetto di critiche che nessuna donna merita a prescindere dal ruolo che svolge. Ecco alcuni dei commenti su FB

Le dimissioni di Renzi e i commenti sui social

In conferenza stampa Renzi ha risposto a tutte le domande e motivato le sue scelte politiche, ma ha anche detto tante verità, tra queste ad esempio c’è il famoso “Assegno figli o family act” riforma asostegno delle famiglie voluta della ministra Bonetti. Tuttavia i social si sono scatenati bocciando la presa di posizione di Renzi. A pagare il conto è ancora la ministra Bellanova con commenti offensivi e poco costruttivi in perfetto stile Fb.

Questi sono solo alcuni dei commenti da parte del sesso maschile contro la Ministra Bellanova. Potete controllare direttamente su Fb da chi arrivano. Ma non è questo il modo di esprimere le proprie opinioni politiche, questo è solo sessismo, fanatismo e chi più ne ha più ne metta.

Qualunque siano le vostre opinioni politiche, questa comunicazione da “grande fratello” a cui il popolo italiano si è abituato grazie ai social, non è il mezzo migliore per affrontare il periodo più difficile della nostra storia.

Questo è il nostro pensiero crisi politica o non crisi politica, nessuna donna merita commenti di questo genere e per la Bellanova non è la prima volta.

