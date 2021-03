Milano e tutta la Lombardia da domani diventano arancione scuro, lo ha stabilito l’ordinanza del Governatore Fontana. Ecco tutti i limiti e divieti della zona arancio scuro.

Laa città di MIlano e la Lombardia inteera da domani 5 marzo fino al giorno 14 marzo saranno in zona arancione rinforzato. Queste sono le nuove disposizioni emanate dalla regione oggi con l’ordinanza firmata dal governatore Fontana e che potete leggere in allegato.

Ordinanza Lombardia arancione rafforzato

Milano e Lombardia in arancione rinforzato limiti e divieti

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana non ha perso tempo, da domani Milano da arancione passa ad arancio scuro con una serie di limitazioni in più rispetto alla zona arancio. Ecco cosa si può fare e cosa è vietato fare a Milano così come in tutta la Lombardia

Scuole chiuse, ad eccezione degli asili nido

Divieto di spostamento verso le seconde case, ad eccezione di spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità.

Non è consentito recarsi a casa di amici e parenti a meno che non vi siano situazioni comprovate situazioni di necessità

Cambia l’accesso anche nei negozi per i nuclei familiari. Secondo l’ordinanza di Fontana le regole da seguire sono le seguenti “è consentito entrare nelle attività di commercio al dettaglio ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani.

Non è consentito usare aree per gioco o sport come ad esempio scivoli o altalene, nei parchi ecc..

Obbligo di mascherina ovunque

La nuova ordinanza annulla di fatto quelle precedenti relative alle altre zone arancio scuro in Lombardia e sarà valida dal 5 di marzo fino al giorno 14 marzo con eventuale proroga secondo la situazione epidemiologica del territorio.

Restano tutti i divieti previsti dal nuovo Dpcm Draghi con tutte le misure di contenimento anti-covid.

Riassumendo, la zona arancione rinforzata viene stabilita dai governatori delle regioni, quindi in questo caso Fontana ha dato una stretta in più alle limitazioni delle zone arancioni ma lo ha fatto anche in modo preventivo per salvaguardare le città o zone che per fortuna resistono alla variante, ma intanto a Milano e in Lombardia scuole chiuse da domani.