Coronavirus Italia oggi 21 febbraio, ora per ora regioni per regione e provincie italiane. Le ultime notizie Covid, contagi oggi e ultime sul Dpcm.

Coronavirus Italia bollettino 21 febbraio

Contagi oggi: 13.452( nel bollettino di ieri 14.931 i casi )

Guariti: 8.946



Decessi: 232 (ieri 251)



Terapie intensive In totale: 2.094 ( ieri 2.063 )



Ricoverati con sintomi: 17.804 ( ieri 17.725)

Totale tamponi molecolari e antigenici: 250.986

MAPPA CONTAGI ITALIA PROTEZIONE CIVILE

Ecco il bollettino i nuovi casi Covid regione per regione e a seguire le ultime notizie

Valle d ‘Aosta: 5 nuovi positivi

Alto Adige: 313 casi positivi 6 decessi- Rt 1,16

Piemonte: 892 nuovi positivi

Liguria contagi oggi: 266

Lombardia e Milano: 2.514 nuovi casi e 50 deceduti. Milano: 649 contagi in più

Provincia di Trento: 259 i nuovi contagi

Provincia di Bolzano: 313 positivi oggi

Friuli Venezia Giulia: 219 nuovi casi 8 vittime

Veneto: 718 nuovi contagi oggi 11 decessi.

Emilia Romagna: 1.852 positivi e 41 decessi

Toscana: 968 nuovi contagi Rt 1.2

Umbria: 270 nuovi positivi 11 deceduti

Lazio: 1.048 nuovi casi 15 morti ( zone rosse: Colleferro e Carpineto Romano)

Marche: 488 nuovi casi positivi 7 deceduti

Abruzzo: 502 nuovi contagi 10 decessi (zone rosse Pescara e Chieti) Rt 1.17

Campania: 1.658 nuovi contagi 14 decessi

Molise: (Scuole chiuse a Campobasso)

Basilicata 66 nuovi positivi 1 decesso Indice Rt 1.03

Puglia (Scuole chiuse fino al 5 marzo)

Calabria

Sicilia: 411 casi in più

Sardegna: 33 contagi 4 decessi.

Coronavirus ultime notizie spostamenti tra regioni

Questaa seraa è previsto l’incontro tra regioni e governo per decidere cosa fare sugli sposstamenti tra regioni bloccati fino al 15 febbraio.a partecipare saaranno il Ministro gelmini e Roberto Speranza.

Secondo Rai News l’orientamento è proseguire sulle chiusure dei confini. Tuttavia non c’è solo la chiusura dei territori in discissione ma anche cosa dovrà fare il governo in vista del Dpcm che scade il 5 di maarzo. Vediamo le ultime news.

Covid ultime notizie oggi

Il governo Draghi dovrà decidere se prolungare il sistema dell’Italia divisa per colori o se scegliere una soluzione unica con un decreto legge. Il sistema dei colori e delle chiusure in 24 ore di bar e ristoranti ad oggi infatti ha creato solo danni alle attività economiche e confusione nella popolazione.



Quindi, secondo le regioni serve una revisioni dei parametri, oltre ad una strategia che non metta le attività nella condizione di chiudere last minute.

La conferenza delle regioni di cui è presidente Bonaccini, chiede anche che il Cts tra i suoi tanti parametri valuti il rischio scuola, ovvero consideri tutti i contagi scolastici.

In sintesi, i governatori chiedono un piano unico che preveda anche i risstori immediati e le agevolazioni per le famiglie come il confedo parentale o eventuali risorse e conomiche in caso di chiusura delle scuole.

Queste oggi le notizie più importanti sul coronavirus Italia, altre news certe ci saranno solo dopo il Cdm previsto per domani.