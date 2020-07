I dati di Isnart-Unioncamere parlano di cifre e mettono in evidenza le difficoltà del comparto turistico a seguito dell’emergenza Coronavirus. Il quadro che emerge da tale indagine è che un italiano su due non andrà in vacanza.

L’incentivo del governo ovvero il bonus vacanze non riuscirà a spostare gli italiani, a farne uso sempre secondo quanto riferisce lo studio: solo il 7,4% ne ha usufruito, mentre il 78,3%, dichiara di non utilizzarlo e un 14,3% è ancora indeciso sul da farsi.

Tuttavia ricordiamo che il buono vacanza è fruibile fino al 31 dicembre, quindi molti italiani potrebbero usarlo ad ottobre o a dicembre per fare delle vacanze invernali.

Vedi anche: Bonus vacanze strutture e hotel aderenti mare montagna

Mete preferite estate 2020

La regione italiana che avrà più turisti in estate è la Sicilia con circa 3milioni di vacanzieri, registrando così un aumento rispetto allo scorso anno quando l’isola è stata scelta da circa 2 milioni e 700 mila turisti. A seguire ci sono la Puglia e la Campania con un decremento rispettivamente, -10% e -22% rispetto al 2019.

Anche la Sardegna metà turistica da sempre scelta da turisti italiani (in particolare da romani e lombardi), esce penalizzata. Nell’isola sarda il turismo scende del 14% rispetto all’anno precedente.

Vedi anche: Sardegna Sicura modulo online

La regione più penalizzata è la Lombardia anche se il bollettino dei contagi da Coronavirus mostra un netto miglioramento. Tuttavia la regione viene considerata epicentro del Covid – 19.

In sintesi non va meglio neanche in Emilia Romagna, nel Lazio, e nelle Marche, la paura dei contagi e le difficoltà economiche- spiega l’indagine Isnart- Unioncamere, sono le due motivazioni principali che terranno a casa quest’estate 21 milioni di italiani.

Quindi l’estate 2020 sarà all’insegna di vacanze al mare ma nella stessa regione o in luoghi confinanti.





Vedi anche: Bonus vacanze come fare la domanda