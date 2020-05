Mamme protagoniste di film. Donne forti coraggiose. A volte sole, a volte alle prese con problemi di famiglia, di lavoro o… del bosco. Ecco 10 film sulle mamme

La mamma: uno dei personaggi preferiti del cinema, in particolare di quello americano. Con figli ma senza un uomo, alla ricerca di stabilità, alla ricerca di se stessa, oppure con un marito e una famiglia e un lavoro, con poco tempo e tanti impegni. Oppure, ancora, mamme che perdono i figli, o figli che perdono le mamme. Molti grandi film, anche italiani, hanno mamme come protagoniste. Abbiamo scelto dieci film sulle mamme molto diversi tra loro, commedie e film drammatici e anche un cartone animato che tutti dovrebbero aver visto.

Film sulle mamme, i più belli

1) JUNO

Juno è adolescente quando scopre di essere incinta di un suo amico, non proprio un tipo maturo e sicuro di sè. Juno invece lo è: nonostante la giovanissima età decide di non abortire, ma di portare avanti la gravidanza e affidare il bambino a una coppia adulta e benestante. Ma le cose si complicano. Film divertente, originale e di grande successo, propone un modello di mamma da film decisamente atipico e per questo l’abbiamo scelto.

2) TUTTO SU MIA MADRE

Se c’è un film che negli ultimi anni ha raccontato in maniera potente è originale le donne è questo ormai classico del regista spagnolo Pedro Almodovàr. Tutto su mia madre è la storia di una madre – Manuela – alla ricerca di un senso, dopo la perdita del figlio, ma anche di altre donne che vivono nel dolore. Un grande film e un titolo che è già diventato un classico.

3) KILL BILL

Toccatele tutto, ma non toglietele la figlia. Soprattutto se la mamma di mestiere fa la killer. Questo capolavoro di Tarantino – diviso in due volumi, 1 e 2 – è una grande storia epica di una madre alla ricerca di una vendetta, ma non solo: anche della stessa identità di madre. Tutto inizia con un tentativo di omicidio quando Beatrix Kiddo – interpretata Uma Thurman – è incinta. Da lì parte la vendetta e la ricerca di sua figlia.

4) MAMMA MIA

C’è una mamma, c’è una figlia e ci sono tre possibili padri. E un matrimonio su una bellissima isola greca. Anche questa di Meryl Streep è una mamma atipica. Il film, tratto da un musical, è basato sulle canzoni degli ABBA, compresa quella che dà il titolo, Mamma mia, e ha colpito il pubblico per il suo stile eccentrico e spettacolare.

5) MA COME FA A FAR TUTTO

Ma come fanno le mamme lavoratrici a fare tutto? Se siete fra loro e avete voglia di una commedia leggera questo è il film che fa per voi. Kate – Sarah Jessica Parker – durante il giorno ha un lavoro impegnativo, mentre la sera si occupa dei bambini e si arrangia come può di fronte alle varie complicazioni della vita.

6) CHANGELING

La protagonista Angelina Jolie è una super mamma anche nella vita privata, dato che di figli ne ha parecchi tra quelli naturali e quelli adottati. In questo bel film di Clint Eastwood interpreta una giovane mamma sola che un giorno torna a casa dal lavoro e scopre che il figlio è scomparso. L’aveva lasciato da solo, il padre ha abbandonato entrambi da tempo, Dopo qualche mese la polizia trova il bambino, ma lei è convinta che non sia davvero suo figlio. La società però non è d’accordo e accusa la mamma di essere pazza. La storia, coinvolgente e commovente, è basata su fatti realmente accaduti.

7) CHOCOLAT

Altra mamma atipica. Vianne apre un negozio di cioccolata in un paesino francese un po’ bigotto. La novità non è ben vista da parte della comunità, soprattutto quando Vianne inizia a frequentare uno zingaro che ha l’aspetto di Johnny Depp. Ma, anche grazie al cioccolato, anche le persone più rigide possono cambiare. Il personaggio della mamma Vianne, donna indipendente anticonformista, è splendidamente interpretato da Juliette Binoche.

8) BAMBI

Qua ci spostiamo nel bosco, per una delle mamme più famose di tutti i tempi: la mamma di Bambi. C’è bisogno di raccontare la storia? Diciamo solo che l’educazione del più famoso cerbiatto della storia del cinema passa anche attraverso momenti di dolore: non riveliamo nulla che non si sappia dicendo che la mamma di Bambi purtroppo muore. Una curiosità: in questo capolavoro Disney tutti i personaggi hanno un nome (il padre è Il Grande Principe) tranne la madre.

9) MAMMA ROMA

In questo straordinario film del poeta e regista Pier Paolo Pasolini la mamma protagonista è una delle più grandi attrici del cinema italiano: Anna Magnani. Ex prostituta, ha lasciato il mestiere per amore del figlio, e vorrebbe che lui avesse un futuro diverso, lontano da povertà e criminalità. Non andrà così. Uno dei film più belli e più duri sull’amore di una madre per suo figlio.

10) LA CIOCIARA

E chiudiamo con un altro grande film italiano, interpretato da un’altra grande attrice: Sophia Loren. Uno dei capolavori di De Sica, un altro grande film su una madre e una figlia. Durante la guerra madre e figlia vengono violentate da un plotone di soldati. In origine la madre doveva farla la Magnani e la Loren la figlia, ma la Magnani non volle (o aveva altri impegni, secondo altre versioni) e dunque la Loren interpretò la madre. Il film, durissimo, fu un grande successo in tutto il mondo.

