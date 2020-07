The Crown confermata da Netflix la sesta e ultima stagione dell’appassionante storia dedicata alla regina Elisabetta. Video

La popolare serie Tv The Crown prodotta da Netflix non finirà con la quinta stagione ma continua con la sesta che sarà l’ultima. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa Fiction che lo scorso gennaio 2020 è stata vista da oltre 73 milioni di persone al mondo.

Si tratta di una serie interessante che non arriverà fino agli anni 2020, quindi non vedremo anche i fatti recenti della royal family inglese, ovvero lo strappo di Harry e Meghan che ha alimentato per mesi il gossip su i reali inglesi. Ha spiegato lo scrittore Peter Morgan.





Sarà probabile invece che vedremo l’inizio della storia d’amore tra il principe William e Kate Middleton. Questo almeno sperano i fan della corona.

Tuttavia il numero degli episodi che verranno trasmessi non è ancora noto.

La quarta serie Tv che andrà in onda alla fine del 2020 vedrà come attrici Gillian Anderson nei panni di Margaret Thatcher e Olivia Colman che torna come regina. Sarà l’attrice Emma Corrin invece che interpreterà il ruolo di Diana, principessa del Galles.

The Crown è la serie più popolare di Netflix che ha ottenuto ben 144 nomination. Il dramma della famiglia reale inglese incentrato su Elisabetta II ha appassionato anche molti italiani.

Sebbene la royal Family sembra non essere mai stata coinvolta nella trama e non abbia mai rilasciato alcuna approvazione, la storia della regina Elisabetta anche in Fiction merita di essere vista.

Questo per ora è tutto quanto c’è da sapere sulla sesta serie di The Crown.

