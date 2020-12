Rakuten TV, in arrivo nel 2021 la nuova serie televisiva sul calcio femminile. Protagoniste sei tra le migliori calciatrici al mondo. Le novità Rakuten Italia, costi e come funziona

Si chiama Campionesse la nuova serie-documentario di Rakuten Tv ed è un una dimostrazione che il calcio professionistico “non è più uno sport esclusivamente maschile“. La docu-serie infatti vedrà protagoniste sei tra le migliori atlete del calcio femminile internazionale. Ecco tutte le info su questa serie televivisa dedicata alle donne del mondo del calcio, oltre a cosa vedere su Rakuten e quanto costa

Rakuten TV la serie documentario originale sul calcio femminile

Campionesse debutterà in anteprima esclusiva e gratuita sulla piattaforma di Video On Demand nell’estate 2021 La serie-documentario prodotta da Rakuten TV in collaborazione con El Cañonazo Transmedia eccellenza d nei format innovativi, e vanta una vasta esperienza nel settore sportivo, verrà trasmessa gratuitamente in 43 paesi in Europa

La serie Tv mette in evidenza come lo sport più seguito nel nostro paese sia in fase di evoluzione a livello internazionale. Si tratta di sei episodi di 30 minuti ciascuno che racconteranno le diverse storie di successo delle più importanti calciatrici nel mondo.

“Le protagoniste viaggeranno in diversi paesi per incontrare i giocatori di lunga data, nonché alcune delle stelle nascenti che stanno guidando il calcio femminile verso una nuova dimensione.



Qundi se siete appassionate di calcio, questa docu-serie vi illustrerà il modo del calcio femminile ad alto livello come nessuno in Italia finora ha fatto, Rai a parte che trasmette le partite della nazionale femminile.

Come funziona e chi è Rakuten Tv

Raakuten è una piattaforma streaming come Netflix e Amazon Prime Video, Now Tv e Disney+. In Europa è una delle piattaforme più note di VOD, acronimo di video on demand. A differenza però delle piattaforme citate RaKuten non ha costi di abbonamento fissi come li ha Sky con Now Tv.

Quindi non ci sono costi fissi Rakuten propone infatti ai suoi utenti tre modi per utilizzare i contenuti: ci sono film gratis con pubblicità, film a noleggio e l’acquisto.

Rakuten Tv costi e contenuti

Per quanto riguarda i contenuti Rakuten ha un calalogo molto ricco tra film serie tv contenuti originali e sport e che comprende anche un canale dedicato ai film per bambini. oltre al canale Raakuten Sport Mentre i costi sono variabili: il noleggio parte da un prezzo minimo di 0,99 per arrivare ad un prezzo massimo di 4,99 euro.

L’acquisto dei film invece è più costoso di Prime Video, l’offerta di Rakuten va infatti dagli 11,99 euro per arrivare a 13,99 euro. Tuttavia ogni settimana vengono proposte delle offerte al 50%.

Riassumendo Rakuten è una valida alternativa ai player citati ad eccezione di RaiPlay che è totalmente gratuito, quindi quando cercate un film da vedere tenete in considerazione anche questa piattaforma, mentre per lo sport Rakuten Tv vi svela con la nuova serie calci e donne il mondo calcistico femminile.

