Netflix catalogo ottobre 2020. Calendario e trailer delle migliori uscite film, serie TV e documentari.

Netflix ottobre, film, serie Tv e documentari, vanno ad arricchire il già vasto catalogo del colosso dello streaming. Durante il mese di ottobre, Netflix pubblicherà serie tv imperdibili – tra cui la terza stagione di Star Trek: Discovery – film molto attesi – come Over The Moon – documentari e film da vedere per Halloween. Scopriamo tutte le novità!

Netflix, ottobre 2020: serie TV

Iniziamo subito con le serie televisive in arrivo su Netflix durante ottobre 2020. Si tratta di un mese con qualche novità, dove vedremo The Haunting of Bly Manor, oltre ai tanto attesi ritorni tra film celebri e serie televisive. Ecco l’elenco.

Buongiorno, Verônica (prima stagione) – 1° ottobre

La serie televisiva racconta la storia di Verônica Torres, impiegata nel dipartimento omicidi della polizia di San Paolo. La detective, sposata e madre di due figli, è la testimone di un suicidio, che aprirà ferite aperte. Una misteriosa donna chiede il suo aiuto e Verônica accetta subito. Da quel momento, dunque, si troverà ad affrontare un perverso e pericoloso mondo.

The Haunting of Bly Manor (prima stagione) – 9 ottobre

The Haunting of Bly Manor – il secondo capitolo della serie antologica – racconta una storia gotica da brivido. Henry Wingrave (Henry Thomas), dopo la morte dell’istruttrice, assume una bambinaia americana (Victoria Pedretti) per prendersi cura dei nipoti orfani.

In quell’oscuro castello stanno però per emergere secoli di segreti d’amore e morte, in una paurosa vicenda che terrorizzerà gli spettatori.

Stranger (seconda stagione) – 11 ottobre

In arrivo l’attesa seconda stagione della serie televisiva Stranger, ideale per gli appassionati di suspense. Un procuratore che ha perso la capacità di provare empatia affronta un caso insieme a una coraggiosa detective.

Social Distance (prima stagione) – 15 ottobre

Social Distance è una serie televisiva composta da otto parti che vuole dimostrare che lo spirito umano è pronto a superare incertezze e difficoltà. Ambientato durante i primi giorni della pandemia Covid-19, il programma analizza otto punti di vista differenti.

Grand Army (prima stagione) – 16 ottobre

Questa serie televisiva, in arrivo il 16 ottobre, racconta le storie di cinque studenti del più grande liceo pubblico di Brooklyn. Questi giovani si interfacciano con il caotico mondo in cui vivono, lottando per la libertà, per la possibilità di opporsi e per il loro futuro.

Qualcuno deve morire (prima stagione) – 16 ottobre

Qualcuno deve morire è una nuova serie televisiva spagnola creata da Manolo Caro e ambientata negli anni ’50. Lo show segue la storia di un ragazzo che viene richiamato in Spagna dal Messico. La sua famiglia, infatti, ha trovato un buon partito e vuole farlo sposare.

I suoi parenti – decisamente tradizionalisti – rimangono sbalorditi quando il ragazzo porta con sé Lázaro, un ballerino.

Star Trek: Discovery (terza stagione) – 16 ottobre

A ottobre ritornerà anche Star Trek: Discovery, con la terza e attesissima stagione che si prospetta essere ricca di emozionanti eventi.

La serie televisiva segue il viaggio dell’equipaggio della USS Discovery, che si trova a dover vivere nel bel mezzo di una guerra fredda tra i Klingon e la Federazione Unita dei Pianeti, dopo circa un secolo di inattività. Come andrà a finire?

Unsolved Mysteries (seconda stagione) – 19 ottobre

Dopo un’appassionante prima stagione, Unsolved Mysteries tornerà su Netflix con i nuovi episodi. La serie racconta, attraverso ricostruzioni, testimonianze e documenti originali, alcuni misteri irrisolti.

La prima stagione ha convinto il pubblico e la critica, grazie alla sua capacità di scavare nel profondo di alcune storie incredibili.

Netflix, ottobre 2020: film

Non mancheranno film degni di nota, come il classico dell’horror intitolato L’esorcista. Inoltre, a ottobre 2020 ci sarà il ritorno della controversa saga cinematografica di American Pie, con un capitolo tutto al femminile.

L’esorcista – 1° ottobre

In arrivo anche l’indimenticabile capolavoro horror diretto da William Friedkin. L’esorcista (uscito nel 1974) vinse ben 2 Premi Oscar ed entrò nella storia del cinema.

Regan McNeil viene posseduta dal demonio e un giovane prete in crisi di fede decide di aiutare la giovane ragazza. Ad affiancare il prete, ci sarà anche il suo mentore.

American Pie Presents: Girls’ Rules – 6 ottobre

Dopo anni di pausa, torna la controversa saga di American Pie, con un nono capitolo al femminile. La pellicola è stata diretta e prodotta da Mike Elliott, mentre David H. Steinberg si è occupato della sceneggiatura.

La trama di questa commedia erotica è simile a quella del primo capitolo: Annie, Kayla, Michelle e Stephanie, durante l’ultimo anno di liceo, decidono di prendersi ciò che vogliono.

Hubie Halloween – 7 ottobre

Proseguiamo con una commedia con un nutrito cast composto da Adam Sandler, Kevin James, Kenan Thompson, Julie Bowen, Ray Liotta, Noah Schnapp, Steve Buscemi e Maya Rudolph.

Hubie Dubois, a Salem, ogni anno garantisce la sicurezza durante la festa di Halloween. quest’anno sarà diverso: un serial killer in fuga semina il panico, alcuni concittadini stanno scomparendo e un nuovo vicino è appena venuto ad abitare nella zona.

The Forty-Year-Old Version – 9 ottobre

Vincitore del premio per la regia al Sundance Film Festival del 2020, The Forty-Year-Old Version rappresenta il debutto di Radha Blank. Il film racconta uno spaccato di vita di New York.

Una drammaturga newyorkese vorrebbe raggiungere il successo prima dei 40 anni, ma, dopo aver sprecato un’ultima opportunità, decide di reinventarsi come rapper. Una storia che segue quindi questa avventura, con il tocco personale e ironicamente schietto della regista.

Guida per babysitter a caccia di mostri – 15 ottobre

In tempo per Halloween, il 15 ottobre arriverà Guida per babysitter a caccia di mostri. La protagonista è la babysitter Kelly Ferguson.

Il bambino che accudisce viene rapito da alcuni mostri. Kelly viene così reclutata da una società segreta che salva i bambini che cambieranno il mondo.

Il processo ai Chicago 7 – 16 ottobre

Il processo ai Chicago 7 è un film basato su un avvenimento realmente accaduto, ovvero uno dei processi più noti della storia americana. Ambientato nel 1968, il film racconta la storia di una rivolta nata pacificamente, ma che si è trasformata in uno scontro.

Gli organizzatori, tra cui Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden e Bobby Seale, furono accusati di cospirazione e incitamento alla sommossa. Nel film scopriremo come andò a finire questa vicenda.

Rebecca – 21 ottobre

Una giovane donna sposa un bel vedovo (Maxim de Winter), incontrato a Monte Carlo. Dopo essere arrivata nell’imponente tenuta di proprietà della famiglia del marito, la donna cerca di ambientarsi nella sua nuova vita.

La sinistra governante Danvers mantiene però in vita costantemente il ricordo di Rebecca, l’ex moglie di Maxim de Winter. Il film, diretto da Ben Wheatley, è basato su un romanzo uscito nel 1938.

Over The Moon – 23 ottobre

Over The Moon è un tenero film animato diretto da Glen Keane (un ex animatori Disney) e in arrivo su Netflix a partire dal 23 ottobre 2020.

La pellicola racconta la storia di una ragazzina, Fei Fei, che decide di costruire un razzo con cui raggiungere la Luna per incontrare Chang’e, una dea. Un film perfetto per tutta la famiglia!

Netflix, ottobre 2020: documentari

Per i più curiosi, ecco la lista di alcuni documentari che arricchiranno il catalogo di Netflix durante il mese di ottobre del 2020.

Katy Perry: Part Of Me – 1° ottobre

Diretto da Jane Lipsitz e Dan Cutforth, Katy Perry: Part Of Me offre uno sguardo ravvicinato al mondo della star della musica pop.

Sarà ripercorsa la vita della cantante, dal palco al backstage, la sua scalata verso il successo e il suo straordinario rapporto con i fan.

Dick Johnson è morto – 2 ottobre

Dick Johnson è uno psichiatra in pensione conosciuto in tutta la città di New York. La figlia Kirsten, che è una famosa documentarista, ha deciso di coinvolgere il padre in un esperimento.

La donna ha infatti inscenato la morte del padre, con quell’umorismo nero che contraddistingue questa famiglia, per costatare ciò che è successo successivamente.

BLACKPINK: Light Up the Sky – 14 ottobre

Il 14 ottobre arriverà un documentario dedicato al gruppo K-Pop BLACKPINK, in cui sarà raccontata la storia di questo gruppo tutto al femminile, dall’apprendistato e fino ad arrivare al successo globale.

Le BLACKPINK sono una band molto conosciuta dagli appassionati di questo genere. Nel 2019, le componenti del gruppo si sono esibite al Coachella.

Quindi anche per ottobre Netflix riserva ai suoi abbonati una vasta quantità di contenuti pensati per ogni tipologia di pubblico, da chi ama la fantascienza, a chi ama film storici, passando per il genere horror oltre a ai film per tutta la famiglia.