Netflix catalogo novembre 2020. Calendario e trailer delle migliori uscite film, serie TV e documentari.

Netflix catalogo novembre, ecco i film, le serie televisive da vedere in Tv. Tra le serie televisive più attese c’è la quarta stagione di The Crown, oltre quelle natalizie. Per quanto riguarda i film da non perdere, ci sono: Mother, e La vita davanti a sè che vede protagonista una delle più importanti attrici di sempre, Sophia Loren. Mentre per chi ama la musica pop-rock tra i documentari troviamo la vera storia del cantante canadese Shawn Mendes. Ecco date e trailer.



Netflix, novembre 2020: serie TV

Iniziamo subito con le migliori serie televisive in arrivo sulla più importante piattaforma streaming a novembre, di seguito le date di uscita e i trailer di film, serie Tv oltre i documentari da vedere su Netlflix.

Love & Anarchy (stagione 1) – 4 novembre

Le norme sociali, così come le conosciamo, vengono messe in dubbio e stravolte da un giovane informatico e da una consulente aziendale.

Sofie, una consulente, è stata chiamata per modernizzare un’azienda. L’incontro con l’informatico Max fa sbocciare un gioco di seduzione le cui conseguenze diventano sempre più importanti e intriganti.

Paranormal (stagione 1) – 5 novembre 2020

Tratta dai romanzi di Ahmed Khaled Tawfik (che hanno venduto 15 milioni di copie), Paranormal è una serie televisiva egiziana che racconta la storia di Refaat Ismail, un ematologo che durante gli anni ’60 diventa quasi per errore un esperto del paranormale.

Le certezze di Refaat, fondate sulla razionalità, vengono meno quando questo professore inizia un’avventura all’interno di un mondo paranormale. L’uomo cercherà di salvare le persone che ama, minacciate da qualcuno o qualcosa di molto spaventoso.

Undercover (stagione 2) – 8 novembre 2020

In arrivo anche la seconda stagione della serie crime-thriller ispirata ad alcuni fatti reali. Undercover racconta la storia di due agenti di polizia che, per acciuffare dei trafficanti di droga, dovranno collaborare, fingendo addirittura di essere una coppia.

Dash & Lily – 10 novembre 2020

Basato sull’omonimo romanzo di David Levithan e Rachel Cohn e prodotto dallo studio 21 Laps di Shawn Levy (Stranger Things), in Dash & Lily il pubblico troverà la storia di un vorticoso innamoramento natalizio.

Il cinico Dash e l’ottimista Lily si danno appuntamento per tutta New York per scambiarsi un quaderno in cui sono racchiusi alcuni dei loro sogni.

The Liberator – 11 novembre 2020

L’11 novembre giungerà su Netflix una serie animata creata da Greg Jonkajtys. Si tratta di un progetto realizzato con una nuova tecnica di animazione, capace di offrire alle immagini una forte emotività.

Ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, The Liberator racconta la storia di Felix Sparks e della sua unità di fanteria, impegnata per 500 giorni in Europa per contribuire alla liberazione dall’invasione dei tedeschi.

The Crown trailer (stagione 4) – 15 novembre

Ambientata durante l’ultima parte degli anni ’70, l’attesa quarta stagione di The Crown arriverà il 15 novembre su Netflix. La Regina Elisabetta (Olivia Colman) vorrebbe garantire la linea di successione al trono, cercando una moglie per il Principe Carlo (Josh O’Connor).

Nel frattempo, le controverse politiche introdotte da Margaret Thatcher (Gillian Anderson) iniziano ad avere ripercussioni sulla popolazione e il rapporto tra il Primo Ministro e la Regina diventa sempre più teso.

Holiday Home Makeover (stagione 1) – 18 novembre

Questa nuova serie TV natalizia targata Netflix trasporta il pubblico dentro l’attività di Mr. Christmas (Benjamin Bradley). Si tratta di un veterano dell’intrattenimento con una passione sfrenata per il Natale.

Mr. Christmas mostrerà come nascono i suoi progetti, dalla progettazione all’effettiva esecuzione. Uno show imperdibile per gli appassionati di arredamento e Natale.

Netflix, ottobre 2020: film

Come ogni mese, non mancheranno alcuni film che arricchiranno il catalogo di Netflix. Scopriamo subito le uscite di novembre 2020.

Mother – 3 novembre

Il 3 novembre giungerà nel catalogo della piattaforma un film molto atteso: Mother. Questo lungometraggio segue la storia di una madre che si preoccupa quando il figlio scopre il mondo fuori dalla propria famiglia.

La vita davanti a sé – 13 novembre

Tratto dal romanzo di Romain Gary, La vita davanti a sé segna il ritorno di Sophia Loren nel mondo del cinema. La pellicola, in arrivo l’11 novembre, è diretta da Edoardo Ponti, il figlio dell’attrice.

Il film racconta la storia di Madame Rosa. L’anziana donna accetta di prendersi cura – inizialmente con riluttanza – di un dodicenne di origini senegalesi che vive per strada. Il rapporto dei due si rafforzerà sempre più, fino a trasformarsi in una sincera amicizia.

Natale in città – 22 novembre

Regina Fuller, una ricca e detestabile donna, torna nella propria città dopo la morte del padre. Il suo obiettivo è uno: sfrattare tutti dalla propria abitazione, abbattere i possedimenti e costruire dei centri commerciali.

Lo spirito natalizio, alcuni incontri e il ritorno di una vecchia fiamma faranno pian piano cambiare idea alla ricca donna: la situazione si risolverà positivamente?

Elegia Americana – 24 novembre

Il due volte Premio Oscar Ron Howard arriva su Netflix con un nuovo e atteso film: Elegia Americana. Il protagonista è J.D. Vance (Gabriel Basso), un ex marine dell’Ohio e oggi studente di legge a Yale che sta per ottenere il lavoro dei sogni.

Il giovane, in seguito a un’emergenza famigliare, è costretto a tornare nell’abitazione che ha cercato di dimenticare, ritrovandosi costretto a interfacciarsi nuovamente con i complessi meccanismi della propria famiglia.

Qualcuno salvi il Natale: Seconda parte – 25 novembre

Dopo due anni da quanto i fratelli Kate (Darby Camp) e Teddy Pierce (Judah Lewis) hanno salvato il Natale, i due ragazzi, oramai cresciuti, dovranno affrontare una nuova sfida.

Kate, divenuta un’adolescente cinica, scappa di casa, ma viene richiesto il suo aiuto nel Polo Nord. Un personaggio con poteri magici minaccia il villaggio di Santa Claus e il Natale in generale. Una nuova avventura natalizia ideale per tutta la famiglia.

Netflix, novembre 2020: documentari

Concludiamo con alcuni documentari in arrivo durante il mese di novembre, perfetti quindi per gli amanti del giallo.

Carmel: Chi ha ucciso María Marta? (stagione 1) – 5 novembre

Il 5 novembre sarà il giorno dell’arrivo di una docu-serie che parla di uno dei casi criminali più controversi dell’Argentina, ovvero la morte di María Marta García Belsunce (avvenuta nel 2002).

Shawn Mendes: In Wonder – 23 novembre

Shawn Mendes – vincitore di vari dischi di platino e candidato ai Grammy – e Andrew Gertler – il suo manager storico – hanno deciso di collaborare con Netflix per lanciare un documentario in cui sarà presentata la storia di Mendes.

Dance Dreams: Hot Chocolate Nutcracker – 27 novembre

Dance Dreams: Hot Chocolate Nutcracker è un documentario dedicato a Debbie Allen e sul suo gruppo di giovani ballerini, alle prese con il loro conosciutissimo spettacolo Hot Chocolate Nutcracker.

Questo è il catalogo Netflix novembre 2020, quindi se vi state chiedendo quale film vedere stasera in tv o se ci sono nuove fiction, come sempre la piattaforma di streaming offre una varietà di prograammi televisivi per per la famiglia e tutte le età.

