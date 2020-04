Netflix catalogo maggio 2020. Calendario e trailer delle migliori uscite film e serie TV

Netflix maggio 2020 – Mese dopo mese, Netflix propone ai propri abbonati diversi contenuti, esclusivi e non. Per sopravvivere alla spietata concorrenza di Disney+, Amazon Prime Video e Apple TV+, la piattaforma di streaming on demand non può che continuare ad arricchire costantemente il proprio catalogo con film, serie TV, documentari e cartoni animati. Ecco quindi la lista con i contenuti che saranno introdotti durante maggio.

Netflix Maggio 2020 film

Iniziamo subito con i film in uscita su Netflix durante maggio 2020. Il primo giorno del mese sarà segnato da ben tre uscite, che potrebbero riuscire a catturare l’attenzione degli spettatori.

All Day and a Night – 1° maggio 2020

Un giovane e scapestrato criminale viene imprigionato. Questa esperienza dentro le quattro mura di una fredda cella di una prigione lo spingeranno a ripercorrere diversi eventi precedenti al suo arresto. Jahkor (Ashton Sanders) dovrà quindi scegliere una strada da seguire dopo che sarà uscito dalla prigione.

Il film è particolarmente interessante perché raccoglie diversi attori e sceneggiatori che hanno partecipato a progetti parecchio intensi. Ad aver diretto e scritto il film è stato Joe Robert Cole, il co-sceneggiatore di Black Panther (il film Marvel che nel 2018 ha ottenuto la candidature come “Miglior film” durante la Notte degli Oscar).

Nel cast troviamo Jeffrey Wright (interprete di Bernard Lowe e Arnold Weber nello show Westworld, ha figurato in Casinò Royale e in due film della saga di Hunger Games), Yahya Abdul-Mateen II (che troviamo in Aquaman e nella serie Watchmen) e il giovane Ashton Sanders (che ha figurato nel film Premio Oscar Moonlight).

L’altra metà – 1° maggio 2020

Il primo maggio sarà anche il giorno di un teen drama con alcune caratteristiche tipiche delle commedie. Il film è pensato per un pubblico composto principalmente da adolescenti. I protagonisti di L’Altra Metà sono Ellie, una studentessa prodigio, e Paul, uno sportivo. Quest’ultimo chiederà a Ellie un aiuto per conquistare un’altra loro compagna. Tra i due protagonisti nascerà un’ottima amicizia, fino a quando la studentessa non scoprirà di provare qualcosa per la stessa ragazza con cui Paul vorrebbe uscire.

Il lungometraggio è diretto da Alice Wu, che ha anche scritto la sceneggiatura. Il cast è composto da Leah Lewis (Ellie Chu), Daniel Diemer (Paul Munksy), Alexxis Lemire (Aster Flores), Catherine Curtin (Colleen Munsky) e molti altri.

Flags of our fathers – 1° maggio 2020

Il terzo film è diretto da una vera e propria icona del grande schermo, Clint Eastwood. Il cineasta ha deciso di raccontare la battaglia di Iwo Jima dal punto di vista dei marines americani (narrata nel libro di James Bradley e Ron Powers). Flags of our fathers è prodotto da Eastwood, Robert Lorenz e Steven Spielberg.

Il regista, nel film uscito sul grande schermo nel 2006, ha raccontato la battaglia di Iwo Jima, combattuta durante la Seconda Guerra Mondiale. In questo specifico lungometraggio, la storia è narrata attraverso gli occhi dei marine americani coinvolti. La pellicola è stata inserita nella lista dei migliori 10 film del 2006 ed è stato candidato a due Premi Oscar.

Clint Eastwood, durante lo stesso anno, ha anche diretto il film Lettere da Iwo Jima, che presenta lo stesso episodio, ma seguendo principalmente i giapponesi. Una stessa storia ripresa da più punti di vista, così da assicurare una maggiore attendibilità storica (per quanto possibile).

Netflix Maggio 2020 serie TV

Come ogni mese, anche durante maggio saranno diverse le serie televisive che introdotte sul sempre più ricco catalogo di Netflix. Ecco quindi tutte le attese novità.

Hollywood (miniserie) – 1° maggio 2020

Il primo maggio sarà il giorno di una delle serie televisive più attese e ambiziose del mese, ovvero Hollywood di Ryan Murphy. Il regista statunitense è particolarmente conosciuto per aver diretto diversi show di successo, tra cui Glee (2009-2015) e American Crime Story. Nello show ha anche recitato Jim Parsons (star di The Big Bang Theory).

Hollywood segue un gruppo di giovani che cercano di ritagliarsi uno spazio nel luogo divenuto poi un vero e proprio simbolo del cinema statunitense. La vicenda, ambientata negli anni ’40 dello scorso secolo, mette in luce le ingiustizie e i pregiudizi che inondavano il settore.

Dead to me (seconda stagione) – 8 maggio 2020

In arrivo anche la seconda stagione di Dead to me – Amiche per la morte, una commedia nera che ha già convinto il pubblico con i primi 10 episodi. Le due protagoniste sono interpretate da Christina Applegate (Jen) e Linda Cardellini (Judy Hale).

Questa serie televisiva racconta la nascita dell’amicizia tra Jen, una giovane vedova, e Judy, una persona che custodisce un segreto.

The Eddy (prima stagione) – 8 maggio 2020

The Eddy è la nuova serie TV creata dal drammaturgo britannico Jack Thorne. Tra i produttori dello show c’è anche Damien Chazelle (Che ha diretto e scritto La La Land, film con cui vinse un Golden Globe, un Premio BAFTA e l’Oscar al miglior regista). Gli otto episodi seguono gli avvenimenti che hanno interessato Elliot Udo, il proprietario di un jazz club di Parigi.

Dal trailer diffuso sembrerebbe proprio che la musica avrà un ruolo chiave. Il protagonista è quasi costretto ad allontanarsi dai propri affetti, a causa di un lavoro che lo risucchia totalmente. Un vero e proprio percorso interiore lo porterà a porsi delle domande. Tra musica e vicende varie, Elliot capirà ben presto che dovrà cercare in tutti i modi di coltivare il rapporto con la figlia.

Valeria (prima stagione) – 8 maggio 2020

Maggio è il mese di una nuova serie televisiva spagnola, ovvero Valeria. Lo show è ispirato alla serie di romanzi scritti da Elísabet Benavent. I quattro volumi (in Italia editi da Rizzoli e intitolati rispettivamente “Nei panni di Valeria”, “Valeria in bianco e nero”, “Valeria allo specchio” e “Valeria senza veli”) in Spagna hanno rappresentato un vero e proprio caso mediatico, riuscendo a conquistare i lettori.

La protagonista di questa storia è una scrittrice, ovvero Valeria. La donna si trova in preda a una vera e propria crisi, a causa dei suoi romanzi e del difficile rapporto con il marito. Per cercare di allontanare le preoccupazioni, decide spesso di confidarsi con Carmen, Lola e Nerea (le sue tre migliori amiche).

Skam Italia (quarta stagione) – 15 maggio 2020

Gli appassionati sono pronti per l’atteso ritorno di Skam Italia, dopo la cancellazione avvenuta nel 2019 e il successivo rinnovo. Questo show è tratto dalla vita di alcune studentesse e studenti romani. Ogni stagione tratta le esperienze di un determinato personaggio. La protagonista del nuovo ciclo di episodi è Sana, una ragazza musulmana interpretata da Beatrice Bruschi.

Space Force (prima stagione) – 29 maggio 2020

Il 29 maggio arriverà una commedia intitolata Space Force. Nello show figura il comico americano Steve Carell (conosciuto specialmente per aver prestato il volto a Michael Scott nella sitcom The Office). Come The Office, anche Space Force è una serie TV ambientata in un posto di lavoro.

I protagonisti sono alcune persone incaricate di gestire il sesto ramo delle forze armate e la forza spaziale degli Stati Uniti d’America. Oltre a Carell, nello show recitano anche John Malkovich, Ben Schwartz, Diana Silvers e Tawny Newsome.

Netflix: uscite maggio

Rispetto ai mesi precedenti, la proposta di Netflix maggio 2020 è leggermente meno impressionante, ma possiamo comunque ritenerci soddisfatti delle novità. Per ovvie ragioni, non possiamo aspettarci ogni mese un prodotto con lo stesso livello qualitativo di Better Call Saul.

Siamo in particolare molto curiosi di scoprire Hollywood, sperando possa effettivamente accompagnarci dentro il cuore della cinematografia durante la cosiddetta “età d’oro”. Imperdibile anche Flags of our fathers, di Clint Eastwood.

