Netflix catalogo luglio 2020. Calendario e trailer delle migliori uscite film e serie TV.

Il catalogo Netflix in estate continuerà a offrire ai propri abbonati diversi contenuti, tra cui serie televisive e film. Anche a luglio, come oramai tutti i mesi, nella piattaforma streaming saranno caricati alcuni prodotti televisivi e cinematografici, tra cui la seconda stagione di The Umbrella Academy. Vediamo insieme il nuovo catalogo luglio 2020 con le prossime uscite da vedere in Tv

Netflix, luglio 2020: serie TV

Iniziamo con le serie televisive. In particolare, a luglio, troveremo alcuni show perfetti per i bambini, The Umbrella Academy e un nuovo prodotto horror.

Chico Bon Bon: Monkey with a Tool Belt (stagione 2) – 1° luglio

Per la gioia dei bambini (e dei genitori), il primo luglio arriverà Chico Bon Bon: Monkey with a Tool Belt, una simpatica serie televisiva animata caratterizzata da un formato formulaico, ma comprensibile perfettamente anche dai più piccoli. Lo show cerca di educare il pubblico, offrendo spunti di riflessione anche riguardo le diverse culture contemporanee e questioni attuali.

La protagonista di questa semplicissima storia è Chico, una scimmietta che lavora come meccanico in un’officina. Insieme a lui troviamo anche altri personaggi, tra cui Rainbow Thunder, Clark e Tiny. Ognuno di loro ha una caratteristica ben precisa; insieme cercheranno di risolvere i problemi dei loro clienti, con ironia e arguzia.

Teen Titans Go! (stagione 1) – 1° luglio

Proseguiamo con un altro show animato pensato per i ragazzini, ma anche per gli appassionati di fumetti DC più avanti con l’età. Teen Titans Go! segue le avventure di un gruppo composto dalla versione “adolescenziale” di alcuni supereroi che figurano nei fumetti DC Comics. Questi protagonisti sono nati negli anni ’80 tra le pagine dei fumetti, per poi sbarcare sul piccolo schermo con uno show a loro dedicato.

Un pregio di questa serie è la quantità molto elevata di possibili avventure a cui gli autori possono accingere: l’universo fumettistico DC Comics è molto ampio e ricco di vicende. I protagonisti di questa serie animata, disegnati in stile super deformed, sono Robin, Stella Rubia, Beast Boy, Corvina, Cyborg e Silkie.

Unsolved Mysteries (stagione 1) – 1° luglio

Chi non riesce proprio a resistere ai misteri non potrà che guardare Unsolved Mysteries, remake del classico show degli anni ’90. Qui in Italia, il programma originale è poco conosciuto, ma in USA rappresentava una vera e propria icona della televisione.

Lo show, prodotto dallo stesso team che sta dietro a Stranger Things, segue alcuni casi reali, analizzando la documentazione disponibile. Dalla misteriosa scomparsa di una donna a un presunto UFO che ha sconvolto la vita di diverse persone: sono numerose le storie narrate.

Le ragazze del centralino (stagione 5, seconda parte) – 3 luglio

Il 3 luglio tornerà una fortunatissima serie spagnola: Le ragazze del centralino, ideata da Ramón Campos, Gema R. Neira e Teresa Fernández Valdéz. Lo show, ambientato a Madrid nel 1928, segue le vicende di alcune donne, Lidia, Carlota, Ángeles e Marga, di diversa provenienza. Esse vengono assunte dalla Compagnia dei Telefoni, la prima grande compagnia telefonica nazionale spagnola. Lidia, Carlota, Ángeles e Marga, mentre lavorano, discutono del proprio passato e delle vicende famigliari, facendo emergere la loro voglia di indipendenza ed emarginazione.

La storia principale gira intorno a Lidia Aguilar e Francisco Gómez, che si sono innamorate da ragazzi, per poi essersi persi di vista. I due si incontreranno nuovamente in maniera del tutto casuale.

JU-ON: Origins (prima stagione) – 3 luglio

JU-ON: Origins è un nuovo e atteso horror. Gli appassionati sono consapevoli del fatto che questo genere ha spesso regalato non poche sorprese targate Netflix: show spaventosi, ricchi di colpi di scena e imprevedibili. Il franchise giapponese JU-ON, dopo aver ispirato il film americano The Grudge, si prepara a tornare con un nuovo terrificante show.

Questa serie TV racconterà nuovamente la vicenda di una casa maledetta, forse a causa dei comportamenti dei precedenti abitanti. Riusciranno le persone coinvolte a sfuggire da questo pericolo? E quale passato si nasconde in quella apparentemente semplice abitazione?

The Umbrella Academy (stagione 2) – 31 luglio

Dulcis in fundo, la serie televisiva più attesa del mese: The Umbrella Academy, che torna con una seconda stagione tutta da scoprire. Creata da Steve Blackman e tratta dalla miniserie a fumetti di Gerard Way e Gabriel Bà, questa serie televisiva segue le vicende di un gruppo di persone con dei poteri che, dopo essere stati adottati, hanno formato una vera e propria famiglia.

La prima stagione (attenzione allo spoiler) aveva lasciato gli spettatori con il fiato sospeso: il gruppo di eroi, divenuti bambini, si trova a dover affrontare un viaggio nel tempo. Luther, Allison, Klaus, Diego, Vanya, Ben e Numero 5 si troveranno letteralmente scaraventati negli anni ’60, in una soleggiata Dallas. Confermato interamente il cast della prima stagione, composto da Ellen Page, Tom Hopper, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Emmy-Raver Lampman, David Castañeda e Justin Min. Il primo ciclo di episodi è stato sorprendente, visto la freschezza del prodotto, e anche la seconda stagione si prospetta entusiasmante.

Netflix, luglio 2020: film

Proseguiamo con alcuni film, vecchi e nuovi, che arriveranno su Netflix a luglio.

Bad Boys II – 1° luglio

I due detective Mike Lowrey e Marcus Burnett tentano di fermare il traffico di droga che continua a persistere a Miami. Ad un certo punto, questo agguerrito duo scopre che il capo del cartello della droga, un certo Tapia, sta vendendo un nuovo tipo di sostanza stupefacente.

Bad Boys 2 è diretto da Michael Bay, un regista che nella sua carriera ha realizzato diversi film non molto apprezzati, che puntavano tutto sull’azione (spesso tralasciando la trama). Il secondo capitolo di Bad Boys, pur avendo delle evidenti carenze, rimane comunque un prodotto più che godibile, grazie anche ai protagonisti, interpretati da Will Smith e Martin Lawrence.

EuroTrip – 1° luglio

Chi nei primi anni del 2000 era teenager avrà quasi certamente visto EuroTrip, una divertente commedia che regala al pubblico 90 minuti di risate. Non ci troviamo neanche in questo caso al cospetto di un capolavoro, ma di una pellicola divertente e abbastanza innovativa.

Scott Thomas, un ragazzo che vive negli Stati Uniti d’America, stringe un’amicizia online con Mieke Schmidt, dalla Germania. I due stringono un ottimo rapporto, ma Scott decide di mandare all’interlocutore un messaggio per far definitivamente terminare la discussione, pensando che si trattasse di un uomo. Invece è una ragazza: Scott, insieme ai suoi amici, inizia un viaggio in diversi punti d’Europa per cercare questa persona, regalando alcuni divertenti episodi.

Sotto il sole di Riccione – 1° luglio

Novità assoluta è invece Sotto il sole di Riccione, una pellicola ambientata nella riviera romagnola. Il soggetto è di Enrico Vanzina, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Caterina Salvadori e Ciro Zecca.

Nel lungometraggio troviamo alcuni attori molto giovani, tra cui Cristiano Caccamo, Davide Calgaro, Fotinì Peluso, Ludovica Martino e Saul Nanni, e dei personaggi invece con una lunga carriera alle spalle, come Isabella Ferrari, Andrea Roncato e Luca Ward. Il cantante Tommaso Paradiso interpreta sé stesso e ha curato la colonna sonora.

Ambientata quindi a Riccione, luogo in cui convergono ogni anno diversi ragazzi, il film segue le vicende di diverse persone: Ciro, un bagnino arrivato dal sud, Marco, da sempre innamorato di Guenda (senza aver trovato mai il coraggio di dichiararsi), Gualtiero, playboy e bagnino che decide di confidare a Marco alcuni segreti, Vincenzo, un ragazzo non vedente che viaggia con la madre, e Furio. Insomma, un variopinto quadro ambientato nella meravigliosa Riccione.

Tu, io e Dupree – 1° luglio

Joe e Anthony Russo, prima di dirigere i Vendicatori nel MCU, hanno dato vita ad altri progetti, tra cui Tu, io e Dupree. Si tratta di una pellicola con uno stile nettamente diverso rispetto a quello adottato nelle pellicole Marvel, ma riesce a far ridere il pubblico, grazie anche alla simpatica interpretazione di Owen Wilson.

Carl e Molly sono sposati da circa un anno. Si godono la loro vita di coppia, in una tranquillità confortevole. Ad un tratto, arriva però Randy Dupree, il miglior amico di Carl, che, dopo aver perso casa e lavoro, decide di trasferirsi dalla coppia.

Desperados – 3 luglio

Con Nasim Pedrad, Anna Camp, Lamorne Morris, Heather Graham e Robbie Amell, il 3 luglio arriverà su Netflix Desperados. Una donna invia per errore un messaggio di posta elettronica al suo nuovo fidanzato, pentendosi subito. Decide quindi di andare in Messico insieme a due sue amiche per cancellare quell’e-mail. Durante il viaggio incontrerà il suo ex ragazzo, che si aggiungerà al “team”.

Libera uscita – 5 luglio

Torniamo con un altro film con Owen Wilson, questa volta diretto da Bobby e Peter Farrelly. Due uomini ottengono dalle proprie mogli quello che inizialmente sembrava un premio: poter fare qualsiasi cosa per una settimana intera. I piani dei due si rivolteranno ben presto contro.

The old Guard – 10 luglio

Concludiamo con un film ispirato a un fumetto: The old Guard. Si tratta di un lungometraggio molto atteso, in cui recitano, tra gli altri, anche Charlize Theron (famosissima attrice recentemente apparsa in Bombshell – La voce dello scandalo), KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Luca Marinelli (un attore italiano), Marwan Kenzari e Chiwetel Ejiofor.

Alcuni soldati speciali, guidati dalla millenaria Andy, hanno combattuto la guerra più importante della storia. Dopo questo evento diventano immortali. Tutto cambia dopo aver scoperto che esiste un’altra donna dotata dei loro stessi poteri, ma che serve nei marines. Nel frattempo, un gruppo terroristico segue i militari, scattando anche alcune foto.

Un mese ricchissimo per il catalogo Netflix di luglio tra esclusive e alcuni film degli anni precedenti. Netflix continua quindi ad arricchire ulteriormente la piattaforma, così da fronteggiare la crescente concorrenza degli altri servizi di streaming, primi fra tutti Disney+ e Amazon Prime Video.

