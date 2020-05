Netflix catalogo. Calendario e trailer delle migliori uscite film e serie TV di giugno 2020.

Netflix continua a introdurre novità nel proprio catalogo. Il pubblico italiano, in attesa che i cinema riaprano, possono guardare i propri film preferiti nella piattaforma di streaming più scelta dagli utenti. Questo mese, su Netflix, arriva anche un film diretto da una vera e propria icona del grande schermo, ovvero Spike Lee. Non mancano le sorprese anche per gli appassionati di serie televisive.

Vedi anche: Serie tv in streaming gratis senza registrazione

Netflix, giugno 2020: film

Iniziamo subito con i migliori film in arrivo sulla piattaforma streaming. Giugno 2020 è il mese di Ready Player One, di Clint Eastwood e del nuovo progetto di Spike Lee. Ecco tutte le attese novità:

84 Charing Cross Road – 1° giugno 2020

Giugno inizia con il botto, con un film del 1987 in cui troviamo due splendide interpretazioni di Anne Bancroft e Anthony Hopkins, due attori che hanno più volte convinto gli appassionati grazie al loro stile unico e immediatamente riconoscibile. Il primo giugno su Netflix arriverà 84 Charing Cross Road, diretto da David Hugh Jones.

Vedi anche: 15 film classici recenti da vedere assolutamente

La protagonista di questo lungometraggio è Helene Hanff (Anne Bancroft), una scrittrice statunitense che vive a New York. La donna, appassionata di lettura, inizia a cercare alcuni vecchi volumi, che hanno però un costo eccessivo nella sua città. Riesce a contattare una libreria di Londra, collocata al numero 84 di Charing Cross Road. Helene, dopo aver trovato alcune edizioni fuori stampa, stringe un’ottima amicizia con Frank Doel. I due, pur non essendosi mai incontrati, trovano diverse passioni in comune.

Ready Player One – 1° giugno 2020

Ready Player One è un vero e proprio messaggio che Steven Spielberg dedicò all’intera cinematografia. Una pellicola fantascientifica piena di riferimenti, con effetti visivi straordinari e una storia molto interessante. I cinefili più attenti troveranno continuamente dei riferimenti ad altre pellicole.

Ci troviamo nel 2045 e il mondo si trova in una situazione precaria. In questa realtà frustrante, OASIS, un meraviglioso universo virtuale accessibile grazie a un’attrezzatura speciale, è una delle poche vie di fuga. James Halliday, il creatore di questo software, dopo essere morto, decide di donare il suo progetto al primo giocatore che riuscirà a superare alcune prove. Wade Watts (il cui nickname è Parzival) tenterà di raggiungere questo ambito obiettivo, ma troverà ben presto dei rivali spietati.

I Mercenari 3 – 1° giugno 2020

Patrick Hughes ha diretto il sequel de I mercenari 2. Il risultato è stato quello che un po’ tutti si aspettavano: un film che trasforma l’azione nella vera protagonista. Un cast con dei volti noti del grande e piccolo schermo, effetti speciali interessanti e una trama, spesso, abbastanza semplice.

I Mercenari, in questo terzo capitolo, dovranno affrontare un loro ex socio, Conrad Stonebanks. Questa losca figura, che si occupa di trafficare armi, decide di eliminare i protagonisti. Ci riuscirà?

Into the storm – 1° giugno 2020

Nel 2014, Steven Quale diresse un film d’azione che riscosse un discreto successo. A fronte di un budget di 50 milioni di dollari circa, Into the storm guadagnò solo al botteghino 161,7 milioni di dollari. La pellicola è ambientata nella cittadina di Silverton. La tranquillità di quella località viene spezzata da una serie di cicloni impossibili da prevedere. Alcuni tentano quindi di fuggire, ma i meteorologi annunciano che il peggio deve ancora venire.

Rampage – Furia animale – 1° giugno 2020

A completare le uscite del primo giugno c’è Rampage – Furia animale, una pellicola del 2018 diretta da Brad Peyton. Si tratta di un blockbuster senza impegno ispirato all’omonimo videogioco degli anni ’80. A interpretare il protagonista troviamo l’ex wrestler Dwayne Johnson, da anni divenuto un volto noto del grande schermo.

Un gorilla dal pelo argentato, un lupo e un rettile vengono coinvolti in un esperimento genetico. Il test fallisce e gli animali si trasformano in creature mostruose, pronte a colpire la popolazione. Daivs Okoye, un primatologo, si unisce alle forze armate per cercare di eliminare il pericolo.

Bleed – Più forte del destino – 7 giugno 2020

Bleed, diretto da Ben Younger, è la vera storia del pugile Vinny Paz. Il protagonista (interpretato da Miles Teller) è costretto a stare fuori dal ring in seguito a un incidente stradale in cui ha subito una frattura al collo. L’allenatore Kevin Rooney lo aiuterà però a riprendersi e iniziare nuovamente a combattere.

Inganni Online – 7 giugno 2020

Inganni online, diretto da Tyler Perry nel 2018, è un film in cui hanno recitato Tika Sumpter e Tiffany Haddish. Danica, dopo aver ricevuto una chiamata dalla propria madre, decide di accogliere la sorella Tania, che è appena uscita di prigione.

Ore 15:17 – Attacco al treno – 7 giugno 2020

Anche a giugno, il catalogo di Netflix è stato arricchito con un film dell’iconico regista Clint Eastwood. Ore 15:17 – Attacco al treno è una pellicola molto interessante, con una storia intensa e ottime interpretazioni. Il film è basato sul libro The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes di Jeffrey E. Stern, Spencer Stone, Anthony Sadler e Alek Skarlatos.

I protagonisti sono tre amici che, durante il viaggio in un treno, sono coinvolti in un attacco terroristico. Il gruppo, grazie al loro coraggio e al loro ottimo rapporto, cercheranno di sventare l’attacco.

Da 5 Bloods: come fratelli – 12 giugno 2020

La novità più interessante è forse Da 5 Bloods – Come fratelli, il nuovo film del mitico Spike Lee. Il regista, dopo aver conquistato il pubblico e la critica con il film BlacKkKlansman (vincitore di un Premio Oscar), sbarcherà per la prima volta su Netflix con una nuova avventura che, a quanto pare, ingloba le caratteristiche tipiche del cineasta.

Il film segue l’avventura di Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) e Melvin (Isiah Whitlock, Jr.), quattro veterani. Essi, insieme al figlio di Paul, decidono di tornare in Vietnam per cercare i resti del capo squadra caduto. Si troveranno però a dover lottare per recuperare un tesoro.

Eurovision Song Contest: la storia dei Fire Saga – 26 giugno 2020

Il 26 giugno sarà anche il giorno della commedia con Will Ferrell e Rachel McAdams. Eurovision Song Contest: La Storia dei Fire Saga racconta l’esperienza di Lars Erickssong e Sigrit Ericksdottir, due cantanti che vengono scelti per rappresentare il proprio paese durante la manifestazione Eurovision Song Contest. Il primo filmato condiviso mostra un divertente videoclip ambientato tra il ghiaccio.

Netflix, Giugno 2020: serie TV

Vediamo ora le migliori serie TV che sbarcheranno su Netflix a giugno. Questo è il mese del ritorno di Tredici, Dark e l’arrivo di un nuovo show italiano.

Tredici (quarta stagione) – 5 giugno 2020

Tredici è stata in passato una tra le serie TV young adult più apprezzate dagli utenti Netflix, complici forse anche le importanti tematiche trattate. Dalla seconda stagione, purtroppo, il significato è andato via via svanendo, insieme alla qualità. Sarà certamente interessante scoprire come proseguirà la storia nella quarta e ultima stagione.

Nel primo ciclo di episodi è stata narrata la vicenda di una ragazza che, a causa di alcuni avvenimenti, decise di togliersi la vita. Alcuni ragazzi trovano delle audiocassette in cui la giovane ragazza registrò i motivi che la spinsero a compiere il drammatico gesto. Speriamo che la quarta stagione riesca a concludere dignitosamente questa vicenda.

Curon (prima stagione) – 10 giugno 2020

Un supernatural drama in cui mistero, leggenda e realtà si fondono: è questa l’atmosfera della nuova serie televisiva Netflix italiana. Un viaggio che consentirà agli spettatori di scoprire nuove dimensioni mentali. I protagonisti sono Valeria Bilello (Anna), Luca Lionello (Thomas), Federico Russo (Mauro), Margherita Morchio (Daria), Anna Ferzetti (Klara), Alessandro Tedeschi (Albert), Juju Di Domenico (Miki), Giulio Brizzi (Giulio), Max Malatesta (Ober) e Luca Castellano (Lukas).

Diretta da Fabio Mollo e Lyda Patitucci, la prima stagione della serie TV è composta da 7 episodi. Anna torna nella sua città natale, ovvero Curon, insieme ai suoi gemelli. Anna, ad un tratto, scompare e i due gemelli si troveranno a vivere un viaggio per trovare la sorella. Da quanto possiamo dedurre analizzando i first look, sembrerebbe che il pubblico possa trovarsi davanti a un nuovo volto della televisione italiana.

The Woods (prima stagione) – 12 giugno 2020

The Woods, è la nuova serie polacca thriller ispirata al romanzo di Harlan Coben (in Italia arrivato con il titolo di Estate di morte). Questo show è diretto da Leszek Dawid (You are God) e Bartosz Konopka (Rabbit à la Berlin). Netflix e la casa di produzione polacca ATM Grupa hanno deciso di coinvolgere alcuni tra i protagonisti della televisione polacca, per mostrare al mondo ciò che lo stato di riferimento ha da offrire.

La serie televisiva è ambientata in due periodi storici diversi (chissà come gestiranno questi salti temporali): il 1994 e il 2019. Il protagonista è Paweł Kopiński, un procuratore di Varsavia. L’uomo, 25 anni prima, è stato costretto a sopportare la scomparsa (misteriosa) della sorella. 25 anni di dubbi e domande, ma una speranza che non svanisce. La scomparsa di una seconda persona fa capire a Paweł che i due casi sono collegati e farà emergere alcuni segreti impressi nel passato.

Vedi anche: Serie Tv consigliate

Dark (terza stagione) – al 27 giugno 2020 (data ancora non confermata)

Dulcis in fundo, una tra le serie televisive che hanno più colpito gli appassionati durante gli ultimi anni. Una storia complessa, ma incredibilmente accattivante. La terza stagione di Dark dovrebbe uscire il 27 giugno. Netflix non ha ancora confermato questa data, ma è per il momento quella più probabile. Il successo di Dark, uno show tedesco, dipende anche dalla capacità degli sceneggiatori di gestire tre momenti storici diversi, in cui vivono numerosi personaggi le cui storie si intrecciano creando diversi risvolti.

Raccontare la trama di Dark non riuscirebbe a far emergere quanto questa serie TV sia interessante e la possibilità che uno spoiler salti fuori è eccessiva. Quindi, il nostro consiglio è di iniziare le prima puntate della primissima stagione, che riescono a rapire anche per la cura della fotografia.

Netflix: uscite giugno

Dopo un mese di maggio leggermente sottotono ( a causa dell’emergenza sanitaria che ha rallentato molte produzioni), Netflix torna ad arricchire il proprio catalogo con film e show molto attesi. Troviamo il ritorno di serie TV acclamate dal pubblico e dalla critica, come Dark, e della attesa novità, tra cui The Woods e Curon.

Durante gli ultimi anni è stata proprio la capacità di Netflix di accontentare tutti gli utenti grazie a prodotti di diverse tipologie. E voi, cosa ne pensate delle novità di giugno 2020?