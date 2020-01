Netflix catalogo, ecco il calendario delle migliori uscite film e serie TV di febbraio 2020.

Netflix catalogo – Grandi ritorni e attese novità aspettano gli utenti Netflix durante il mese di febbraio. La piattaforma di streaming on-demand, anche durante il secondo mese di questo anno, che probabilmente sarà ricordato per la ricchezza dei suoi contenuti, ha annunciato film e serie televisive da non perdere assolutamente.

Dalle spaventose ambientazioni di Locke & Key fino ad arrivare alla trasformazione di Jimmy McGill in Saul Goodman: ci saranno sorprese praticamente per tutti i gusti! In questo articolo scopriremo le migliori uscite Netflix di febbraio 2020.

Febbraio 2020, le uscite Netflix: le serie TV

Iniziamo subito con gli imperdibili show in uscita durante il secondo mese del 2020. La piattaforma offrirà agli abbonati numerose serie televisive in esclusiva assoluta.

Locke & Key (Stagione 1) – 7 febbraio

Ispirato al fumetto di Joe Hill, Locke & Key è un’attesa serie TV adattata da Carlton Cuse. Questo horror narra le vicende di tre fratelli, ovvero Tyler (Connor Jessup), Kinsey (Emilia Jones) e Bode Locke (Jackson Robert Scott), che, dopo aver perso il padre (brutalmente assassinato) decidono di trasferirsi con la madre a Keyhouse.

I ragazzi scopriranno che le chiavi di questa abitazione hanno un potere oscuro e sono legate al demone Dodge, capace di riflettere le paure delle persone. Per salvarsi da questo pericolo e indagare sulla morte del padre, i tre inizieranno una tenebrosa e pericolosa avventura.

Nel cast troviamo Kevin Alves, Thomas Mitchell Barnet, Asha Bromfeld, Laysla De Oliveira, Griffin Gluck, Hallea Jones, Petrice Jones e Genevieve Kang.

Dietro il fumetto vi è il figlio di una vera e propria icona dell’horror, Stephen King. Joe Hill è, per l’appunto, lo pseudonimo di Joseph Hillstrom King: avrà ereditato il talento del padre?

Narcos: Messico (Stagione 2) – 13 febbraio

Dopo la fine della seconda stagione di Narcos, i fan si trovarono al cospetto della fine della storia di Pablo Escobar. Carlo Bernard e Doug Miro hanno però ideato uno spin-off incentrata sul Cartello di Guadalajara in Messico, che riesce a non far sentire la mancanza di quel personaggio.

Narcos: Messico segue le vicende del Cartello di Guadalajara durante gli anni ’80. Personaggio centrale in questa organizzazione è stato Félix Gallardo, che unificò diversi gruppi di criminali.

Kiki Camarena, un agente della DEA, si reca in Messico, insieme alla moglie e al figlio, per seguire il caso. Félix Gallardo sembrava non volersi arrendere, lasciando dietro di sé una scia di violenza. Come si evolverà la questione nella seconda e attesissima stagione?

Le ragazze del centralino (Stagione 5) – 14 febbraio

Torna una tra le serie televisive straniere più longeve prodotte da Netflix, ovvero Le ragazze del centralino. La quinta stagione, divisa in due parti, concluderà questa storia. I primi episodi sbarcheranno su Netflix a partire dal 14 febbraio; la restante parte solo tra qualche mese.

Madrid, ventesimo secolo. Le protagoniste sono alcune donne, Lidia, Carlota, Ángeles e María Inmaculada. Esse vengono assunte dalla prima compagnia nazionale dei telefoni in Spagna, ovvero la Compagnia dei Telefoni. Dietro la cornetta nasce un vero e proprio specchio della società moderna, con i racconti di quattro donne che cercano l’indipendenza.

Better Call Saul (Stagione 5) – 24 febbraio

Finalmente ci siamo: l’avvocato che tanto si è fatto amare in Breaking Bad è pronto a tornare nella fortunatissima serie spin-off prodotta da AMC e portata in tutto il mondo da Netflix. La nuova stagione sarà molto importante: vedremo il proseguimento di una trasformazione: l’impacciato James McGill sta quasi per divenire il Saul Goodman che abbiamo già conosciuto.

All’inizio di ogni stagione di Better Call Saul, qualche immagine mostra la vita successiva di Saul, dopo gli eventi scaturiti dall’incontro con White. Il resto della stagione, invece, mostra il percorso che lo ha portato a diventare una persona senza scrupoli e incline alla delinquenza.

Queen Sono (Stagione 1) – 28 febbraio

Febbraio sarà anche il mese della prima serie televisiva africana prodotta da Netflix, ovvero Queen Sono. Lo show segue la vicenda di un agente segreto sudafricano che, oltre a lavorare ad alcuni casi, è costretto a porsi alcune domande.

Nel cast figurano volti già noti al pubblico televisivo, come la protagonista Pearl Thusi, e alcuni attori poco conosciuti fuori dai confini africani, tra cui Vuyo Dabula, Sechaba Morojele, Chi Mhende, Loyiso Madinga, Rob Van Vuuren, Kate Liquorish, Khathu Ramabulana, Enhle Maphumulo, Abigail Kubeka, Connie Chiume, Otto Nobela e James Ngcobo.

Febbraio 2020, le uscite Netflix: i film

Oltre alle serie televisive, genere sempre più apprezzato dagli abbonati, Netflix ha intenzione di rilasciare anche alcuni film che andranno così ad arricchire il catalogo. Scopriamo i migliori!

To All The Boys P.S. I Still Love You – 12 febbraio

Dopo il successo di Tutte Le Volte Che Ho Scritto Ti Amo, del 2018, su Netflix tornano le avventure tratte dai romanzi di Jenny Han. La piattaforma aveva confermato il sequel praticamente immediatamente, visto il successo riscosso dal precedente capitolo.

La commedia adolescenziale “To All The Boys P.S. I Still Love You” vedrà John Ambrose (Jordan Fisher), un destinatario delle lettere d’amore scritte da Lara Jean, apparire nuovamente nella vita della ragazza, facendo emergere alcune emblematiche domande. Lara sarà costretta a trovarsi davanti a un dubbio: è possibile innamorarsi contemporaneamente di due persone?

Un film che certamente non entrerà nella storia, ma un prodotto pienamente godibile da un pubblico di adolescenti.

All The Bright Places – 28 febbraio

Dalla carta stampata allo schermo: Raccontami di un giorno perfetto (All The Bright Places), best seller di Jennifer Niven, ha ispirato un nuovo film diretto da Brett Haley. A prestare il volto ai protagonisti sono Elle Fanning e Justice Smith (già visto in Jurassic World: Il regno distrutto).

Al centro di questa romantica storia vi sono Violet Markey e Theodore Finch. I due, dopo essersi incontrati, cambiano per sempre le loro vite, affrontando, senza mai cedere, le ferite emotive del passato. Insieme, capiranno che anche le più piccole cose hanno un significato.

Nel cast della pellicola, diretta da Brett Haley, troviamo Keegan-Michael Key, Jordan Peele, Alexandra Shipp, Kelli O’ Hara, Lamar Johnson, Felix Mallard, Sofia Hasmik, Luke Wilson e Virginia Gardner.

San Valentino e Netflix

Anche febbraio si confermerebbe essere un mese molto ricco, specialmente di serie televisive. I film, aggiunti, purtroppo, non sono moltissimi e quasi tutti sono indirizzati a un piccolo target.

Un’ottima opportunità per passare San Valentino davanti alla propria serie televisiva insieme alla persona che si ama.

