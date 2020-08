Netflix catalogo settembre 2020. Calendario e trailer delle migliori uscite film e serie TV.

Il catalogo di Netflix settembre 2020 propone agli abbonati diversi film e serie Tv da non perdere assolutamente

Gli utenti potranno vedere la serie televisiva Ratched, prequel di Qualcuno volò sul nido del cuculo, e la terza stagione di Baby. Le novità della piattaforma streaming sono comunque numerose, vediamole tutte in questo elenco.

Netflix, settembre 2020: serie TV

Iniziamo subito con le migliori serie televisive che accompagneranno gli utenti durante settembre. Netflix ha pensato ad alcune novità e alcuni attesi ritorni.

Baby (terza stagione) – 3 settembre

Il 3 settembre sarà lanciata la terza e ultima stagione di Baby, la serie televisiva italiana che racconta lo scandalo delle “baby squillo” dei Parioli. Ideato da Antonio Le Fosse, Giacomo Mazzariol, Marco Raspanti, Romolo Re Salvador ed Eleonora Trucchi, la serie tv – nata nel 2018 – ha già riscosso un discreto successo.

Le protagoniste di questa vicenda sono Chiara e Ludovica, due ragazze della cosiddetta “Roma Bene”. La loro vita è apparentemente perfetta: vivono in un bel quartiere e studiano presso un liceo privato. Dietro ai loro sorrisi si nascondono però paure, pressioni e insicurezze. Le ragazze, dopo essere state avvicinate dalle persone sbagliate, entrano nel giro della prostituzione. Protagoniste della serie TV Baby: le attrici italiane Elisabetta Porcaroli e Alice Pagani

Was It Love? (prima stagione) – 3 settembre

Was It Love? È una serie televisiva sudcoreana composta da 16 episodi. La prima stagione sarà distribuita in tutto il mondo proprio da Netflix, dopo il lancio nello stato d’origine avvenuto solo poche settimane fa. Lo show drammatico è stato scritto da Lee Sung-jin ed è diretto da Kim Do-hyung.

La protagonista di questa storia è Noh Ae-jung (Song Ji-hyo), una madre che è single da circa 14 anni. Un giorno, quattro uomini che la attraggono compaiono nella sua vita:

Oh Dae-oh (Son Ho-jun), una persona cattiva, ma attraente;

(Son Ho-jun), una persona cattiva, ma attraente; Ryu Jin (Song Jong-ho), afflitto, ma ricco;

(Song Jong-ho), afflitto, ma ricco; Goo Pa-do (Kim Min-joon), di bell’aspetto, ma spaventoso;

(Kim Min-joon), di bell’aspetto, ma spaventoso; Oh Yeon-woo (Koo Ja-sung), giovane e innamorato.

Away (prima stagione) – 4 settembre

Away, la nuova serie TV originale Netflix, sembra quasi un omaggio ai progressi scientifici raggiungibili dagli esseri umani. Emma Green, un’astronauta statunitense, viene scelta per guidare un equipaggio durante il primo viaggio su Marte. La donna, prima di accettare questo incarico, dovrà comunicare la notizia alla figlia adolescente e al marito, proprio quando questi ultimi hanno più bisogno di lei. Il viaggio che condurrà gli astronauti sul pianeta rosso non sarà così semplice: i rapporti tra i membri dell’equipaggio si complicheranno e gli effetti della distanza dai propri cari emergeranno.

A prestare il volto alla protagonista troviamo la mitica attrice Hilary Swank, vincitrice di alcuni Premi Oscar con i film Boys Don’t Cry e Million Dollar Baby. Gli altri membri del cast sono Josh Charles, Talitha Bateman, Ato Essandoh, Mark Ivanir, Ray Panthaki e Vivian Wu.

Le aspettative per Away, in arrivo il prossimo 4 settembre, sono molto alte, considerando il ricco cast e il livello qualitativo raggiunto da altri show fantascientifici disponibili su Netflix. Pronti a iniziare questo viaggio nello Spazio?

Altro che caffè (seconda stagione) – 11 settembre

L’11 settembre su Netflix verrà trasmessa la seconda stagione della serie televisiva creata da Igor Gotesman. I primi 6 episodi di Altro che caffè, arrivati nel 2019 su Netflix, hanno convinto il pubblico, grazie soprattutto alla sceneggiatura ben scritta.

Vedi anche: Serie Tv del momento

La serie francese segue l’avventura imprenditoriale di un uomo che decide di prendere la palla al balzo e di creare una nuova attività. Joseph, un imprenditore fallito, dopo aver scoperto che la cannabis sta per essere legalizzata, decide di trasformare la macelleria del padre nel primo coffee shop francese. Il cast, tra gli altri, è composto anche da Jonathan Cohen, Gérard Darmon, Julia Piaton e Liliane Rovere.

Dragon’s Dogma (prima stagione) – 17 settembre

Proseguiamo con una serie animata ispirata al videogioco di ruolo sviluppato da Capcom intitolato Dragon’s Dogma. Lo show, in arrivo il 17 settembre su Netflix, è stato curato dallo studio Sublimation. Il videogioco originale è stato rilasciato per Xbox 360 e Playstation 3 nel maggio del 2012, mentre un anno dopo è arrivata una variante ampliata. Nel 2016 il videogame è giunto su Playstation 4 e Xbox One e nel 2019 su Nintendo Switch.

Sulla scia del successo del titolo videoludico, Netflix ha realizzato una serie animata in cui saranno raccontate le vicende di Ethan, un uomo determinato a uccidere un drago che in passato gli ha rovinato la vita. Dopo una triste fine, il combattente è tornato come Arisen ed è costretto a combattere contro alcune spietate creature.

Jurassic World: Nuove avventure (prima stagione) – 18 settembre

Altra serie animata è Jurassic World: Nuove avventure, pensato per i bambini ma che potrebbe appassionare anche i fan della saga cinematografica più avanti con l’età. Negli otto episodi sarà raccontata l’avventura di sei ragazzi di un campo avventura sul versante opposto di Isla Nublar che dovranno collaborare per sopravvivere al caos scatenato da alcuni dinosauri.

Questo nuovo progetto, scritto da Scott Kreamer e Aaron Hammersley, è ispirato al fortunatissimo franchise di Jurassic Park, la saga fantascientifica che ha tanto conquistato i fan. Tra i suoi produttori spicca Steven Spielberg, il cineasta che diresse nel 1993 il primo film.

Ratched (prima stagione) – 18 settembre

Tra le serie televisive in arrivo a settembre su Netflix, Ratched è forse quella più attesa. Si tratta del prequel in cui sarà raccontata la storia della controversa infermiera del film Qualcuno volò sul nido del cuculo. La serie Tv, diretto da Ryan Murphy (il creatore di American Horror Story e American Crime Story), presenta alcuni interpreti di altissimo livello, tra cui Sarah Paulson (Glass, Ocean’s 8) e Sharon Stone (Basic Instinct, Casinò).

Mildred Ratched, nel 1947, arriva in un ospedale psichiatrico in cui vengono svolti alcuni nuovi e misteriosi esperimenti sulla mente umana. Mildred si presenta come un’infermiera con un aspetto elegante, che però ben presto lascia spazio a una realtà molto oscura. Non dovrebbe mancare la suspense e i colpi di scena, tipiche delle altre serie televisive di Ryan Murphy.

Netflix, settembre 2020: film

In questa seconda sezione parleremo invece dei film che saranno introdotti durante il mese di settembre nel nuovo catalogo Netflix.

Hudson Hawk: Il mago del furto – 1° settembre

Un ladro – dopo essere stato acciuffato – sconta la propria pena in carcere. Una volta uscito, decide di rigare dritto e di non commettere più reati. Il destino gioca però brutti scherzi e il protagonista di questa pellicola sarà coinvolto dalla mafia e dalla CIA nel furto di tre opere d’arte del maestro italiano Leonardo Da Vinci, precedentemente conservate presso il museo più sorvegliato del mondo.

Questo film d’azione ricco di comicità è stato diretto da Michael Lehmann, un regista che ha in passato lavorato a pochi film, tra cui Perché te lo dice mamma, 40 giorni & 40 notti e Schegge di follia. Uscito sul grande schermo nel 1991, il protagonista, ovvero Eddie “Hudson Hawk” Hawkins, venne interpretato dal celebre attore Bruce Willis.

La maledizione di Chucky – 1° settembre

Gli appassionati di film horror troveranno diverse pellicole degne di nota. Il primo settembre arriverà anche il sesto film dedicato alla bambola assassina, intitolato La maledizione di Chucky. Sequel de Il figlio di Chucky, il lungometraggio è stato diretto nel 2013 da Don Mancini (che è il creatore di Chucky).

Vedi anche: Film horror recenti i migliori da vedere

Il film racconta una misteriosa e spaventosa storia. Dopo il suicidio della madre, Nica, che si trova sulla sedia a rotelle sin da quando è nata, si riunisce al funerale con alcune persone, tra cui la sorella Barb, il cognato Ian, la nipote Alice e una tata. Nica riceve per posta una strana bambola con i capelli rossi e, subito dopo, le persone che detesta vengono uccise. Quel giocattolo apparentemente “normale” vuole regolare un conto rimasto in sospeso vent’anni prima.

L’amore criminale – 1° settembre

In arrivo anche L’amore criminale, il thriller con cui Denise Di Novi ha debuttato dietro la macchina da presa. Nel cast, tra gli altri, figurano anche Katherine Heigl, Rosario Dawson (che ha recitato anche in Daredevil e The Mandalorian) e Geoff Stults.

David, dopo aver divorziato, si fidanza con Julia. Quest’ultima, che si troverà anche ad accudire il figlio del proprio compagno, pensa di aver trovato l’anima gemella. A complicare le cose arriva Tessa, l’ex moglie di David, che non ha mai accettato la fine del proprio matrimonio. La gelosia diventa patologica e Tessa cercherà in tutti i modi di fermare il sogno di Julia, che si troverà quasi in un incubo.

Piccoli brividi 2: I fantasmi di Halloween – 1° settembre

Sempre in data 1°settembre vedremo su Netflix anche Piccoli brividi 2 – I fantasmi di Halloween, sequel del film uscito nel 2015. Questa commedia, in cui recita anche Jack Black, è stata distribuita al cinema durante il 2018. Sonny e Sam, due migliori amici, incontrano Slappy, che ha deciso di risvegliare durante la festa di Halloween alcuni demoni. La città viene devastata da queste creature, mentre i ragazzi tentano di sventare il cataclisma.

Il cast del film, diretto da Ari Sandel, è composto da Jeremy Ray Taylor, Madison Iseman, Caleel Harris, Wendi McLendon-Covey, Chris Parnell, Ken Jeong, Bryce Cass, Peyton Wich, Jack Black e R.L. Stine.

Un weekend da bamboccioni 2 – 1° settembre

Adam Sandler e Kevin James sono gli interpreti principali di Un weekend da bamboccioni 2, una commedia diretta da Dennis Dugan nel 2013. La critica non ha accolto positivamente questo lungometraggio, che ha totalizzato su Rotten Tomatoes solo il 7% delle recensioni professionali positive.

Lenny Feder decide di tornare nella sua città natale in compagnia della propria famiglia. Il suo obiettivo è passare del tempo con i propri amici, ma scoprirà ben presto di non aver definitivamente allontanato la vita pazza di Los Angeles.

Love, Guaranteed – 3 settembre

Un’assoluta novità Netflix è invece Love, Guaranteed, diretto da Mark Steven Johnson (già regista di Daredevil, Ghost Rider, La fontana dell’amore e C’era una volta Steve McQueen). Il cast è composto da Heather Graham, Rachael Leigh Cook, Lisa Durupt, Damon Wayans Jr. e Jed Rees.

L’avvocatessa Susan è la proprietaria di un piccolo studio legale. La donna farà di tutto per salvare il proprio studio, gravemente danneggiato da una crisi economica. Un giorno arriverà Nick, un affascinante nuovo cliente intenzionato a fare causa a un sito per appuntamenti che garantisce l’amore. Il caso procede e nel frattempo i sentimenti tra Nick e Susan diventeranno sempre più intensi.

Sto pensando di finirla qui – 4 settembre

Charlie Kaufman (che nel 2005 vinse il Premio Oscar per la Migliore sceneggiatura originale) è un regista e sceneggiatore straordinario con alle spalle alcuni film indimenticabili, tra cui Essere John Malkovich, Il ladro di orchidee e Se mi lasci ti cancello. Il cineasta è pronto ad approdare su Netflix con Sto pensando di finirla qui, un nuovo film ispirato al libro d’esordio di Ian Reid (in Italia edito da Rizzoli). Nel cast della nuova pellicola troveremo Toni Collette, la Jessie Buckley e Jesse Plemons.

Jake sta accompagnando la propria fidanzata nella fattoria in cui è cresciuto, in cui spera di poter presentare alla ragazza anche i propri genitori. Per raggiungere questa località, si spostano in una statale silenziosa e piena di neve. La giovane donna sta però pensando di rompere il rapporto. La serata, apparentemente tranquilla, si trasforma in un vero e proprio scenario di puro terrore a causa di alcuni misteriosi avvenimenti.

Le strade del male – 16 settembre

Concludiamo con uno tra i film in arrivo a settembre più attesi: Le strade del male. Diretto da Antonio Campos e ispirato al romanzo di Donald Ray Pollock, il lungometraggio presenta un cast di attori famosi, una trama interessante e tutti i presupposti per conquistare il pubblico.

Ambientato in una città in Ohio tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e l’inizio della Guerra del Vietnam, il film segue la storia di Arvin Russell, un giovane timido. Il ragazzo si trova in un luogo in cui vivono diverse oscure e misteriose figure che, ben presto, minacceranno lo stesso protagonista e la propria famiglia. Tra scenari meravigliosi e personaggi spaventosi, Arvin dovrà affrontare una sfida imprevedibile.

La strada del male arriverà su Netflix il prossimo 16 settembre. Altro aspetto interessante è il cast, in cui figurano alcuni attori amati dal pubblico: Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgård, Riley Keough, Jason Clarke, Sebastian Stan, Haley Bennett, Harry Melling, Eliza Scanlen, Pokey LaFarge e Mia Wasikowska

Quindi come abbiamo visto la nuova stagione di Netflix settembre 2020 tra serie tv e film è ricca di novità molto attese e in grado di soddisfare un pubblico ampio e sempre più esigente.

Vedi anche: