Netflix catalogo agosto 2020. Calendario e trailer delle migliori uscite film e serie TV.

Netflix catalogo cosa vedere ad agosto – Il celebre servizio di streaming on-demand, non intende proprio rallentare in estate. Ad agosto, proprio durante il periodo più caldo dell’anno, il servizio si prepara a lanciare film e serie Tv molto attesi.

Mancano pochi giorni prima di scoprire le nuove avventure di Lucifer, nella serie televisiva apprezzata da numerosi abbonati, e dei fratelli in The Rain. Per quanto riguarda i film, troveremo delle pellicole uscite già da un po’, come Delitto Perfetto, e alcune esclusive molto attese.

Netflix, agosto 2020: serie TV

Partiamo questo nostro viaggio nelle novità di Netflix con le migliori serie televisive in arrivo. Agosto è un mese ricco di ritorni, tra cui Lucifer e The Rain.

Gotham (stagione 5) – 1° agosto

Questa serie televisiva, ispirata ai personaggi dei fumetti editi da DC Comics, è ambientata a Gotham City, ovvero la mitica città di Batman. Prima dell’apparizione del Cavaliere Oscuro, questa località è segnata dalla delinquenza. A sorvegliare sui cittadini c’è James Gordon, appena divenuto detective e figlio di un defunto procuratore distrettuale. Il detective, affiancato dallo scaltro Harvey Bullock, trova quella metropoli affascinante. Gordon, che si troverà a dover indagare sul misterioso omicidio dei miliardari Thomas e Martha Wayne, prometterà a Bruce, il figlio delle vittime, di risolvere questo caso.

Gli appassionati di fumetti, leggendo queste poche righe, avranno immediatamente riconosciuto alcuni personaggi molto famosi nell’universo DC: Bruce diverrà poi Batman e Gordon sarà il detective che appoggerà l’eroe. Gotham è una serie televisiva ideata da Bruno Heller e in cui recitano Ben McKenzie, Donal Logue, David Mazouz, Sean Pertwee, Robin Lord Taylor, Erin Richards, Camren Bicondova, Cory Michael Smith e Morena Baccarin. La quarta stagione di questo show arriverà su Netflix il primo agosto.

The Rain (stagione 3) – 6 agosto

Creata da Jannik Tai Mosholt, Esben Toft Jacobsen, Christian Potalivo, con Alba August e Lucas Lynggaard Tønnesen, The Rain è una serie televisiva che è riuscita a conquistare il pubblico di Netflix, grazie alla sua trama intrigante.

Lo show è ambientato in un mondo post apocalittico: una pioggia tossica ha diffuso un terribile virus che ha ucciso gran parte della popolazione. Due fratelli, Simone e Rasmus, si sono salvati nascondendosi in un rifugio. Dopo sei anni, a causa dell’assenza di viveri, sono costretti a uscire. Iniziano così a cercare il padre, unendosi a un gruppo di sopravvissuti. I nuovi pericoli, in un mondo ormai sull’orlo del collasso, sono sempre dietro l’angolo. La terza e ultima stagione arriverà su Netflix a partire dal 6 agosto 2020.

The Seven Deadly Sins (stagione 4) – 6 agosto

The Seven Deadly Sins segue le vicende ambientate in un mondo fantastico. I Sette Peccati Capitali erano un gruppo di cavalieri che, dopo essere stati accusati di aver tentato di rovesciare il Regno di Lionesse, erano stati costretti a sciogliersi. Erano stati i Cavalieri Sacri ad aver sconfitto questo gruppo di fortissimi cavalieri, ma il loro mito non è scomparso. Dieci anni dopo, i cavalieri sono riapparsi: hanno catturato il Re e si sono insediati come tiranni. La figlia del Re inizia quindi un viaggio in cerca dei Seven Deadly Sins, un altro gruppo di combattenti che potrebbe risolvere la situazione.

La quarta stagione dell’anime ispirato al manga di Nakaba Suzuki arriverà il 6 agosto in Italia. La realizzazione delle animazioni è stata affidata allo Studio DEEN. I loro lavori hanno fatto accendere diverse critiche: molti sono rimasti delusi dalle loro animazioni. Tra pochi giorni potremo scoprire se sono riusciti a riprendersi con The Seven Deadly Sins.

Alto Mare (stagione 3) – 7 agosto

Alto Mare è una serie televisiva spagnola accolta positivamente dalla critica e dal pubblico. La terza e ultima stagione sbarcherà il 7 agosto su Netflix. Inizialmente, come confermato anche da alcuni media spagnoli, lo show avrebbe dovuto avere altre due stagioni. Netflix ha però deciso di dedicarsi ad altri progetti e di non “allungare” troppo la storia di Alto Mare. Una scelta in parte comprensibile: sono numerose le serie televisive che ottengono diverse stagioni, ma che strada facendo perdono sempre più la loro essenza e l’attrattiva iniziale. La produzione ha assicurato che la fine della terza stagione sarà ugualmente gratificante.

Alto Mare è ambientata negli anni ’40. Due sorelle, Carolina ed Eva, decidono di partire dalla Spagna, a bordo di un transatlantico, per raggiungere Rio de Janeiro, in cerca di un futuro migliore. Un misterioso omicidio costringerà un ufficiale a indagare: alcuni particolari vengono a galla e la trama si infittisce sempre più. Cosa è successo a bordo della nave?

3% (stagione 4) – 14 agosto

3% è uno show brasiliano che, a partire dal 2016, è sbarcato in tutto il mondo grazie a Netflix. Il suo creatore, Pedro Aguilera, nel 2011, aveva creato una web serie disponibile su YouTube. Il successo di questi semplici episodi ha spinto Netflix a investire per produrre uno show: il risultato è stato più che soddisfacente. La quarta e ultima stagione arriverà il 14 agosto 2020.

La serie televisiva è ambientata in un mondo diviso. Da una parte – chiamata Inland – c’è il 97% della popolazione, costretta a vivere in condizioni precarie. Dall’altra – Offshore – il restante 3% immerso nella tecnologia e nel benessere. Ogni anno, tutti i ventenni hanno la possibilità di provare a entrare nel lato “migliore”, superando però delle prove incredibilmente complesse. L’obiettivo di questa utopica società è quello di creare un luogo in cui vivono persone con delle spiccate capacità, che dovranno però accettare di iniettarsi un siero che li rende totalmente sterili.

Lucifer (stagione 5) – 21 agosto

In attesa della sesta e ultima stagione, su Netflix sta per arrivare il quinto ciclo di episodi di Lucifer. Una serie TV molto attesa dagli appassionati, curiosi di scoprire le nuove avventure. Si tratta della trasposizione televisiva del fumetto pubblicato dalla casa Vertigo e scritto da Mike Carey. Le prime tre stagioni dello show ideato da Tom Kapinos sono state prodotte da Fox, che ha poi deciso di fermare i lavori. I fan sono insorti sui social chiedendo che la serie TV continuasse. Netflix ha così deciso di acquistare i diritti e di lavorare ad altre tre stagioni.

Il protagonista di questa serie TV è Lucifer (interpretato da Tom Ellis) che, annoiato dal suo ruolo di Re degli Inferi, decide di abbandonare il suo regno e di trasferissi sulla Terra insieme a Mazikeen, sua alleata. Apre così un night club – ovvero Lux – che be presto ottiene un enorme successo. Cinque anni dopo, il fratello Amenadiel, un angelo, continua a chiede a Lucifer di tornare negli Inferi, ottenendo sempre risposte negative. Nel frattempo, Lucifer Morningstar incontra la detective Chloe Decker, con cui si instaura un rapporto amorevole, ma spesso conflittuale. Il protagonista sta diventando sempre più umano e si ambienta molto bene sulla Terra.

Netflix, agosto 2020: film

Proseguiamo con i film in arrivo durante agosto su Netflix. Anche in questo caso le novità sono molteplici: scopriamole subito!

Delitto Perfetto – 1° agosto

Delitto Perfetto segue la storia di un ricco magnate della finanza che è molto legato alla moglie. Un giorno scopre che quest’ultima ha una relazione extraconiugale e decide di ottenere i beni della donna facendola uccidere. Ingaggia l’amante della donna per compiere questo gesto.

Uscito nel 1998, Delitto Perfetto – diretto da Andrew Davis – è il remake di un film di Alfred Hitchcock del 1954. Troviamo un ricchissimo cast composto, tra gli altri, anche da Michael Douglas, Gwyneth Paltrow e Viggo Mortensen. La pellicola presenta diverse differenze rispetto all’originale film di Hitchcock: quest’ultimo rimane comunque migliore.

Basic Instinct – 1° agosto

Un mese pieno di thriller: oltre a Delitto Perfetto arriverà nel catalogo Basic Instinct, anche in questo caso con l’attore Michael Douglas. Il protagonista è il detective Nick Curran, che sta indagando su un omicidio. L’arma del delitto sembrerebbe essere un punteruolo da ghiaccio. La principale sospettata è una scrittrice: il detective inizia però una relazione con la donna, complicando ulteriormente le indagini.

Il film, diretto da Paul Verhoeven, quando uscì – nel 1992 – ottenne delle valutazioni contrastanti. Molti criticarono alcune scene, ma rimane comunque una pellicola interessante. Il cast, oltre al già citato Michael Douglas, è composto anche da Sharon Stone (attrice recentemente apparsa in The Disaster Artist), George Dzundza, Jeanne Tripplehorn, Denis Arndt, Leilani Sarelle, Bruce A. Young, Chelcie Ross e Dorothy Malone.

La febbre del sabato sera – 1° agosto

Sono numerose le generazioni che sono state portate nelle discoteche di New York City in compagnia di John Travolta nei panni di Tony Manero. Si tratta della pellicola con cui Travolta ottenne la sua definita consacrazione, diventando un attore conosciuto in tutto il mondo. Molti vedono questo film anche come un omaggio alla disco music e ai coloratissimi anni Settanta (grazie anche alla presenza delle canzoni di quel periodo, tra cui i lavori dei Bee Gees).

Non mancano le tematiche molto serie, tra cui l’abuso delle sostanze stupefacenti nelle discoteche, affrontate in modo responsabile. La febbre del sabato sera – oggi presente anche nella National Film Registry – si è rivelato un enorme successo: i critici lo considerarono come uno dei migliori film degli anni ’70.

Il protagonista di questo lungometraggio è Tony Manero, un uomo di Brooklyn con una vita noiosa e senza particolari emozioni. Durante il fine settimana si trasforma nel Re delle discoteche newyorkesi. Quelle sue movenze lo rendono un personaggio incredibile che si reca presso i luminosi locali della cittadina americana.

Work It – 7 agosto

Work It è una commedia di danza originale Netflix. Il suo debutto è fissato per il 7 agosto 2020. Nel cast della pellicola, diretta da Laura Terruso, troviamo Sabrina Carpenter (attrice e cantante americana), Liza Koshy, Keiynan Lonsdale (attore e ballerino), Drew Ray Tanner, Michelle Buteau e Jordan Fisher.

Quinn Ackerman desidera entrare nel college dei suoi sogni, ma per farlo dovrà dimostrare il proprio talento in una gara di danza. Per riuscirsi forma una squadra di danza improvvisata. Dovrà però affrontare una nuova sfida: imparare a danzare!

Freddy vs. Jason – 8 agosto

Non sempre i film mettono d’accordo: Freddy vs. Jason ha conquistato il pubblico, ma non la critica. Si tratta di una pellicola del 2003 diretta da Ronny Yu. Un film in cui due mostruosi assassini del grande schermo si incontrano in una lotta senza esclusione di colpi. Gli incassi globali hanno sfiorato i 115 milioni di dollari, rendendolo il secondo film della saga Nightmare più proficuo di sempre.

Freddy Krueger è rilegato all’inferno, senza possibilità di uscire. Questa mostruosa creatura vuole vendicarsi dei cittadini di Springwood e per farlo fa resuscitare Jason Voorhees, l’assassino di Crystal Lake. I due non andranno però molto d’accordo. Freddy vs. Jason arriverà su Netflix a partire dal prossimo 8 agosto.

The Legend of Tarzan – 11 agosto

Diretto da David Yates nel 2016, The Legend of Tarzan è un film basato sul personaggio creato da Edgar Rice Burroughs. La nuova pellicola presenta un ricco cast composto, tra gli altri, anche da Alexander Skarsgård (Zoolander, Melancholia, Quel che sapeva Maisie e Diario di una teenager), Samuel L. Jackson, Margot Robbie, Djimon Hounsou e Christoph Waltz.

Da diversi anni, Tarzan – ora conosciuto come John Clayton III – ha lasciato la giungla africana per seguire la moglie Jane a Londra. Viene mandato come emissario del Parlamento in Congo, ma scoprirà ben presto di far parte di un complotto coordinato dal capitano belga Léon Rom.

Project Power – 14 agosto

Jamie Foxx è il protagonista di un promettente film di supereroi in arrivo in esclusiva su Netflix. Project Power è diretto da Ariel Schulman e Henry Joost e nel cast figurano, oltre a Foxx, anche Machine Gun Kelly, Rodrigo Santoro, Amy Landecker e Allen Maldonado.

Nella cittadina in cui il film è ambientato sta girando una potente e nuova droga che ha un effetto molto strano: offre superpoteri per pochi minuti. Questo effetto causa disordine nel centro urbano, tanto da spingere le autorità a cercare i creatori di questa sostanza per limitarne la diffusione. Un ex soldato in cerca di vendetta, un poliziotto locale e una spacciatrice adolescente uniscono le forze per risolvere il problema. Decidono di combattere il nemico sfruttando l’effetto di questa sostanza. Riusciranno a risolvere la situazione?

Conclusione

Un mese di agosto intenso per gli abbonati di Netflix, che troveranno un piacevole aggiornamento del già ricco catalogo. Il servizio di streaming on-demand, come ormai da diverso tempo, ha pensato ad alcuni contenuti che accompagneranno gli abbonati durante la calda estate del 2020.

Ci saranno degli attesi ritorni, tra cui Lucifer e The Rain, e delle novità promettenti, come il film Project Power. Netflix non smette di stupire, offrendo film e serie TV di qualità. Continuate a seguirci, per non perdere anche le novità di settembre.

