Film, fiction e partite da vedere questa sera in Tv. Ecco le migliori trasmissioni in chiaro e in streaming da vedere stasera 10 febbraio. Guida tv.

Cosa c’è stasera in tv? Fra film, serie tv e partite di calcio c’è n’è per tutti i gusti, dalla tv in chiaro fino ad arrivare allo streaming di Netflix e Prime Video. Ecco la panoramica dei migliori eventi, fiction e film da vedere stasera in tv.

Fiction da vedere stasera in tv

L’amore strappato ore 21:20 Canale 5

La Fiction drammatica con protagonista Sabrina Ferilli, nei panni di Rosa, madre che per un errore giudiziario si vede portar via la figlia da un’assistente sociale. La donna lotta con forza per fare emergere la verità. Fiction in 3 episodi tratta da una storia vera, che fa riflettere.

Partite da vedere stasera in tv

Atalanta-Napoli ore 20:30 Rai 1

Per gli amanti dello sport, grande spettacolo questa sera in televisione, con la diretta in chiaro della partita valida per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2020/21, vale a dire Atalanta-Napoli. Calcio d’inizio alle 20:45, ma già dalle 20:30 ci sarà il pre-partita.

Film da vedere oggi in tv

The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo ore 21:20 Italia 1

Si tratta di un film d’azione storico, con un cast di attori internazionale di alto livello. La trama racconta di inspiegabili cambiamenti climatici nel pianeta, ad esempio la città di New York viene colpita da un maremoto. Quindi lo scienziato protagonista del film cerca in tutti i modi di salvare la figlia rimasta intrappolata nella grande mela.

Fiction e film su Raiplay

Per chi alla tv tradizionale preferisce lo streaming, segnaliamo la possibilità di utilizzare gratuitamente il servizio raiplay, da pc, device o smart tv. Qui stasera potrete guardare le serie tv del momento Rai, come Mina Settembre, il Commissario Ricciardi o Che dio ci aiuti. Se invece preferite un film, potete optare per il genere sentimentale, con titolo come “Questo nostro amore” o tutti gli altri presenti nell’app.

Film Netflix da vedere stasera 10 febbraio

Il catalogo Netflix di febbraio può accontentare ogni tipo di pubblico amante dello streaming. Ad esempio se cercate un film adatto per gli adolescenti, ecco “Tutte le volte che ho scritto ti amo”. Mentre per gli amanti della fantascienza c’è “Tribes of Europa”, un film molto intrigante.

Film Amazon Prime Video

Anche Amazon Prime Video offre tanti film per animare questo mercoledì 10 febbraio 2021. Ecco due esempi:

Il mistero di Sleepy Hollow, film horror iconico per gli amanti del genere

Amici, amanti e… un film romantico, ma anche vivace con attori come Natalie Portman e Ashton Kutcher.

Questo il menù completo di film, fiction e partite da vedere stasera in Tv. In base ai vostri gusti e alle preferenze per la televisione in chiaro o lo streaming, potete scegliere ciò che più vi piace.

