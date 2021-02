Film, fiction programmi televisivi da vedere questa sera in Tv. Ecco l’elenco delle migliori trasmissioni televisive in chiaro o streaming da vedere stasera 7 febbraio

Cosa c’è stasera in Tv da vedere? La scelta è tanta tra Netflix , Amazon Prime Video e Rai Play c’è l’imbarazzo della scelta per chi desidera vedere un film, mentre in tema di Fiction e programmi televisivi questa sera la Rai batte tutti . Ecco l’elenco delle migliori trasmissioni televisive da vedere oggi

Rai 3 ore 20: Obamba da Fazio

Per gli amanti delle trasmissioni Tv che trattano temi di attualità, Fabio Fazio con “Che Tempo che fa” offre da anni il meglio. Questa sera ospite della trasmissione è l’ex presidente Usa Barack Obama. Si tratta della prima intervista di Obama in Tv in Italia.

Come sempre, la brava e simpatica Luciana Littizzetto concluderà il programma.

Fiction da vedere stasera in Tv

Mina Settembre ore 21,25 Rai 1

Passione, sentimenti, amicizia e un cast di brave attrici come Serena Grande, per la popolare fiction tratta dal romanzo dello dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni.

Film Azione Prime video

Il catalogo di Prime video è sempre in costante aggiornamento, trovate film da vedere romantici, horror, commedie divertenti, oltre alle fiction più popolari da rivedere. Tra le ultime novità da vedere su Prime Video c’è “Ana” fil del regista Luc Besson, la cui trama narra la vicenda di una giovane donna che diventa una spia.

Film Netflix da vedere stasera 7 settembre

Il nuovo catalogo Netflix di febbraio propone vari generi, dal romantico alla fantascienza, ai film da guardare in famiglia, oltre a quelli horror. L’ultima novità è un film sentimentale: Malcolm & Marie. Quindi se vi piace il genere romantico questo è l’ultimo film inserito nella popolare piattaforma streaming.

RaiPlay

Sulla piattaforma streaming della Rai, (che a differenza delle altre e gratis), è possibile vedere film, ma anche le fiction che non avete visto o le puntate che avete perso. Ad esempio il Commissario Ricciardi interpretato da Lino Guanciale sullo sfondo di una Napoli Anni trenta è una serieTv intrigante da vedere.

Questi i migliori film fiction e programmi da vedere stasera in Tv.