Film da vedere in Tv e streaming Amazon Prime Video, catalogo dicembre 2020. Calendario e trailer film e serie tv

Film da vedere su Amazon prime video le nuove uscite nel mese di dicembre 2020. La piattaforma streaming arricchisce il suo catalogo con alcuni titoli facenti parte della serie “il film a casa tua”, per regalare agli spettatori un mese di puro intrattenimento. Ma ci sono nuove proposte da non perdere anche per quanto riguarda le serie tv. Ecco le novità da non perdere nel catalogo prime video di dicembre.

Vedi anche: Serie Tv del momento

Film da vedere a dicembre Amazon prime video



Tanti i nuovi film che Amazon propone in esclusiva al pubblico italiano. Alcuni di questi sono successi noti agli amanti del cinema, altri sono in versione originale, ma sono stati doppiati e sottotitolati per l’occasione.

After 2 – dal 22 dicembre

Il secondo capitolo dell’attesa storia d’amore young adult arriva su prime video dal 22 dicembre. Si tratta dell’adattamento del romanzo bestseller dal titolo “Un cuore in mille pezzi”. Il film racconta di due innamorati (Hardin e Tessa) alle prese con le conseguenze della fine della loro storia. Mentre Hardin finisce preda di alcune cattive abitudini, Tessa sembra andare avanti con la sua vita, ma nonostante questo i due non riescono proprio a separarsi.

Weekend – dal 17 dicembre

Ecco uno dei titoli facenti parte delle collana “il film a casa tua”. Weekend racconta di 4 amici di gioventù che si rincontrano durante una mostra di pittura della madre di un loro amico, morto in un week end di 7 anni prima. La stessa sera si ritrovano forzatamente nella casa di montagna dove avvenne tutto e si scopre che uno di loro potrebbe essere l’assassino…

Antebellum – dal 14 dicembre

Pellicola dalla trama particolare: un’autrice di successo si ritrova intrappolata in una realtà spaventosa, che la obbliga a confrontarsi con il suo passato, ma anche con il suo futuro. Un thriller originale e capace di tenere lo spettatore con il fiato sospeso. Vedere per credere, dal 14 dicembre in streaming su Prime video.

Gli altri due titoli che rientrano nella serie di film, in versione originale doppiata e in esclusiva amazon prime video, per allietare il dicembre 2020 sono:

The Gentlemen – dal 4 dicembre.

Il giardino segreto – dal 10 dicembre.

Serie Tv Amazon prime video dicembre 2020

Chi ama guaardare i film troverà pane per i suoi denti a dicembre su prime video, come abbiamo visto. Tuttavia pure gli amanti delle serie tv avranno di che divertirsi. Ecco quali sono i titoli in programmazione nel catalogo amazon video.

The Wilds – dall’11 dicembre

La serie Amazon originals, disponibile dall’11 dicembre 2020, che parla di una storia incredibile accaduta ad un gruppo di ragazze. A seguito di un incidente si ritrovano a vivere su un’isola deserta e questo le metterà a dura prova. Ma c’è qualcosa che non torna, questa situazione è davvero frutto del caso?

El Cid – dal 18 dicembre

Il catalogo prime video si arricchisce di una serie tv spagnola, che racconta le avventure di Rodrigo “Ruy” Diaz de Vivar, detto El Cid. Si tratta di un cavaliere dedito alla causa della corona iberica, che durante l’undicesimo secolo si distinse per il suo coraggio nelle battaglie. Dunque guerra, coraggio, ma anche tradimenti e intrighi, questi gli ingredienti della serie disponibile su prime video dal 18 dicembre 2020.

Ma non è tutto, infatti su questa piattaforma dal 16 dicembre potrete trovare anche la quinta stagione di The Expanse. Si tratta della serie tv di fantascienza in cui gli umani abbandonano il sistema solare per cercare nuovi mondi simili alla terra.

Queste le ultime novità del catalogo Amazon prime video per il mese di dicembre 2020. A voi la scelta di quale film o serie Tv scegliere di godervi in streaming su questa piattaforma.

Vedi anche:

Meglio Amazon Prime Video o Netflix Prezzi