Amazon prime video catalogo ottobre 2020. Trailer e calendario delle uscite di serie tv e film in streaming.

Amazon Prime Video, propone diverse novità nel catalogo di ottobre 2020. Infatti, fra nuovi programmi Amazon original, film e serie tv l’utente ha solo l’imbarazzo della scelta.

Ecco dunque le nuove uscite Amazon video con i programmi Tv da vedere nel mese di ottobre.

Programmi e serie tv Amazon prime video ottobre 2020

Partiamo dagli show e dalle attesissime serie tv disponibili ad ottobre su prime video. Ecco i trailer

Savage X Fenty Show Vol.2 – dal 2 ottobre

E’ il fashion show che celebra la nuova collezione autunnale 2020 della star della musica e della moda internazionale Rihanna. Il programma coniuga le sfilate delle modelle e le performance di ballerine e attori, che indossano tutti i look Savage voluti da Rihanna. Da non perdere per chi ama moda e tendenze, dal 2 ottobre su prime video.

The walking dead world beyond – dal 2 ottobre

Lo spin-off della famosa serie tv The Walking dead, racconta la prima generazioni di sopravvissuti nel mondo invaso da zombie. I 4 protagonisti della storia, due sorelle e due amici, dovranno imparare a cavarsela nella nuova spaventosa realtà che li circonda. Chi ha amato la serie tv madre, amerà anche questa, dal 2 ottobre su prime video.

Utopia – dal 30 ottobre

La serie tv di fantascienza che racconta la storia di alcuni appassionati di fumetti, che si conoscono grazie alla passione comune per la Graphic novel “Utopia”. Di lì in avanti i protagonisti si ritroveranno a tentare di salvare il mondo da serie minacce. Gli amanti del genere fantasy non possono perdersi questa serie, dal 30 ottobre su Amazon video.

Truth Seekers – dal 30 ottobre

La serie tv horror che racconta le storia di un gruppo di investigatori paranormali che formano una squadra. Il loro scopo è quello di sventare una cospirazione mortale che aleggia sulla Gran Bretagna. Una serie intrigante, ma anche divertente, dal 30 ottobre sulla piattaforma streaming di Amazon.

Amazon prime video ottobre 2020 i film

Veniamo ora ai nuovi incredibili film in programmazione su Amazon prime video da ottobre 2020.

The Lie – dal 6 ottobre

Un film scritto e diretto da Veena Sud, basato sulla storia di un’adolescente che impulsivamente commette un’omicidio. I genitori allora cercano disperatamente di nascondere l’orribile crimine, fra bugie e inganni crescenti. Un film da brividi, dal 6 ottobre su prime video.

Black Box – dal 6 ottobre

Un film drammatico che narra le vicende di un padre, che ha perso la moglie e la memoria in un grave incidente automobilistico. Per questo decide di sottoporsi ad un’operazione sperimentale, che tuttavia rischia di peggiorare le cose. Film di sicuro interesse, disponibile dal 6 ottobre.

Evil Eye – dal 13 ottobre

Pellicola che racconta una storia d’amore che sembra perfetta, ma che ben presto si trasforma in un incubo. Questo perché una madre capisce che il nuovo fidanzato di sua figlia ha un legame pericoloso con il suo passato. Un titolo intenso, disponibile dal 13 ottobre sulla piattaforma.

Nocturne – dal 13 ottobre

Una timida studentessa di musica è la protagonista di questo film thriller. I suoi studi presso l’accademia d’arte sono regolare, ma la ragazza diventa bravissima, quando mette le mani su un quaderno appartenuto ad una persona da poco defunta. Trama imperdibile per chi ama i misteri, dal 13 ottobre su Amazon video.

Ora è davvero tutto per quanto riguarda il nuovo catalogo Amazon prime video per il mese di ottobre 2020. Non vi resta che scegliere il vostro programma preferito e godervi lo spettacolo.

