Amazon Prime Video catalogo luglio 2020. Calendario e trailer delle migliori uscite film e serie TV.

Il mese di luglio è appena iniziato e su Amazon Prime Video iniziano a comparire i primi contenuti esclusivi, dai film alle serie TV. Questa piattaforma, durante gli ultimi tempi, è riuscita ad attirare sempre più gli utenti, complici anche i numerosi prodotti disponibili e il prezzo molto contenuto.

Oggi parleremo dei migliori show e lungometraggi disponibili nella piattaforma di streaming a partire da luglio 2020. Ricordiamo che Prime Video è incluso nella sottoscrizione Amazon Prime. Questa iniziativa – offre diversi servizi, tra cui la spedizione gratuita, la musica e i contenuti di Prime Video.

Amazon Prime Video, luglio 2020: film, serie TV e anime

Amazon, anche questo mese, ha riservato ai propri abbonati non pochi contenuti esclusivi da non perdere, tra cui anche la seconda e attesissima stagione di Hanna.

Hanna (stagione 2) – 3 luglio 2020

Dopo il successo del primo ciclo di episodi, su Amazon Prime Video è appena arrivata la seconda stagione di Hanna. Questo show, ideato da David Farr, segue l’avventura di una giovane ragazza, Hanna, con dei poteri speciali, che cerca di scoprire la verità sulla propria vita. La quindicenne ha vissuto tutta la vita con Erik, l’uomo che riconosce come suo padre. Quest’ultimo, in passato, ha reclutato delle donne in gravidanza e ha migliorato il DNA del nascituro. Dopo essersi innamorato della madre di Hanna, Erik decide di badare alla bambina. La CIA ha ordinato a Marissa, un agente segreto, di trovare e sterminare tutti questi ragazzini con poteri. Hanna dovrà sfuggire da questo imprevedibile pericolo.

Alla regia troviamo diversi esperti, tra cui Ugla Hauksdóttir, Eva Husson, Anders Engström, Jon Jones, Amy Neil e Sarah Adina Smith. Il cast è invece composto da Esme Creed-Miles (Hanna), Mireille Enos (Marissa Wiegler), Joel Kinnaman (Erik Heller) e Dermot Mulroney (John Carmichael).

Questa serie televisiva ha ottenuto recensioni miste. La seconda stagione, composta da 8 episodi, è già disponibile su Amazon Prime Video.

Little Fires Everywhere (stagione 1) – 10 luglio 2020

Un’intrigante storia che mette in relazione i legami e i segreti di due famiglie, ovvero Richardson e Warren. Una storia drammatica che ha già conquistato numerosi spettatori in diverse parti del mondo e che è pronta ad approdare anche in Italia a partire dal 10 luglio.

Sviluppata da Liz Tigelaar, composta da 8 puntate e ispirata al romanzo di Celeste Ng, la serie televisiva ha un cast composto, tra gli altri, anche da Reese Witherspoon, Kerry Washington, Joshua Jackson, Rosemarie DeWitt, Jade Pettyjohn, Lexi Underwood, Megan Stott, Gavin Lewis e Jordan Elsass.

Sword Art Online: Alicization (stagione 2, seconda parte) – 17 luglio 2020

Ormai è chiaro che la serie di light novel Sword Art Online abbia ispirato diverse serie di successo, grazie ai disegni incredibilmente curati e alla trama avvincente. Il 17 luglio arriverà su Prime Video la seconda parte della seconda stagione della serie animata Sword Art Online: Alicization. Ispirato al manga di Reki Kawahara e abec, questa terza serie ha convinto anche il pubblico più esigente, che è ora pronto a tornare in questo mondo fantastico.

Dopo 6 mesi da quando Kirito, Eugeo e il Cavaliere Integratore hanno distrutto l’alto prelato. Il sipario su una lunga battaglia si sta per alzare: le forze del mondo umano dovranno fronteggiare l’esercito del Dark Territory.

Absentia (stagione 3) – 17 luglio 2020

Il thriller poliziesco Absentia si prepara a tornare per una terza stagione. Protagonista di questa avventura è Emily Byrne, un agente dell’FBI. Durante la caccia al serial killer più temuto di Boston, la donna scompare misteriosamente. Le forze dell’ordine la dichiarano morta presunta. Dopo 6 anni da quei fatti, Emily viene ritrovata in una baita nei boschi. L’agente è ferito e ha perso ogni ricordo degli anni passati lontana da casa. Scopre subito che il marito si è risposato e il figlio è cresciuto insieme alla nuova moglie. La polizia la accusa di aver ucciso il suo rapitore e lei decide di fuggire.

Lo show, in cui recitano Stana Katic e Patrick Heusinger, è stato ideato da Gaia Violo e Matt Cirulnick. Anche la terza stagione, come le precedenti, sarà composta da 10 puntate.

Jim Gaffigan: The Pale Tourist (speciale) – 24 luglio

Il comico statunitense Jim Gaffigan – vincitore di un Emmy, nominato ai Grammy e incluso tra i best selling authors dal New York Times – è pronto a debuttare su Amazon Prime Video con un esperimento unico nel suo genere: visitare diversi paesi del mondo, senza conoscere usi e costumi, per produrre nuovo materiale da utilizzare durante i suoi divertentissimi spettacoli.

Questo speciale segue Gaffigan durante il viaggio per il The Pale Tourist: il comico ha esplorato alcune nazioni, parlato con diverse persone, assaggiato cibo e scoperto le tradizioni, per poi trasformare il tutto in spettacoli di stand-up comedy.

È per il Tuo Bene (film) – 2 luglio 2020

Diretto da Rolando Ravello, È per il Tuo Bene è un nuovo film disponibile nella piattaforma di streaming on demand a partire dal 2 luglio. Nel cast troviamo diversi attori molto conosciuti, tra cui Marco Giallini, Isabella Ferrari, Giuseppe Battiston, Claudia Pandolfi, Vincenzo Salemme, Valentina Lodovini e Matilde Gioli.

I protagonisti sono tre padri:

Arturo , un avvocato tradizionalista;

, un avvocato tradizionalista; Sergio , un operaio irascibile;

, un operaio irascibile; Antonio, un poliziotto.

I tre decidono di formare un’alleanza per sbarazzarsi dei partner delle figlie il prima possibile. Le loro mogli non saranno però d’accordo con questo piano.

Amazon Prime Video: luglio 2020

Amazon Prime Video si riconferma così come un’ottima soluzione per tutti coloro i quali vorrebbero gustare i propri show e film preferiti risparmiando comunque denaro. Uno dei punti forti di questa piattaforma è proprio il prezzo molto contenuto.

Anche durante luglio 2020, il catalogo di Prime Video è stato arricchito con non poche serie TV e lungometraggi di alta qualità, tra cui emerge certamente la seconda e attesa stagione di Hanna. Insomma, Netflix e Disney+ hanno un rivale da non sottovalutare.

