Amazon Prime video film e serie Tv il catalogo di gennaio 2020 aggiornato

Il 2020 è appena iniziato e sembrerebbe poter rappresentare un anno molto importante per i servizi di streaming on-demand. Anche Amazon Prime Video ha recentemente aggiornato il proprio catalogo con nuove serie TV, film e documentari. Scopriamo subito i migliori prodotti.

Star Trek: Picard – Stagione 1 (24 gennaio)



Sir Patrick Stewart, attore inglese con alle spalle quasi 50 anni di carriera, torna a vestire i panni di Jean-Luc Picard. Tra il 1987 e il 1994, questa icona del piccolo e grande schermo interpretò il capitano della nave USS Enterprise D ed Enterprise E nella serie TV Star Trek: The Next Generation.

Una nuova avventura, ambientata nel XXIV secolo, due decenni dopo i fatti narrati in Star Trek – La nemesi, seguirà un nuovo e inedito capitolo della vita dell’amatissimo Capitano Picard. Amazon prime Video, a partire dal 24 gennaio, proporrà un episodio a settimana.

Treadstone – Stagione 1 (10 gennaio)



Azione, avventure al limite tra la realtà e la fantascienza e una trama intensa: Treadstone, dai produttori della saga Bourne, sarà disponibile nella piattaforma di streaming on-demand a partire dal 10 gennaio, dopo un debutto negli Stati Uniti d’America segnato da un discreto successo.

Lo show segue tutte le fasi della fittizia Operazione Treadstone. L’iniziativa, in questa serie TV, è promossa dalla CIA, che ha deciso di modificare il comportamento di alcuni soldati per creare un vero e proprio gruppo di assassini sovrumani.

Gli agenti dormienti in tutto il mondo vengono risvegliati e questo causa un tumulto diffuso un po’ in tutto il mondo. Come andrà a finire?

James May Our Man in… Japan (3 gennaio)



James May, conosciuto specialmente per il suo ruolo in Top Gear, ci accompagna in un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Giappone. Il mitico volto della televisione inglese, dopo 15 anni dalla sua prima permanenza nello stato asiatico, ha realizzato insieme a Prime Original UK un film che sembrerebbe molto interessante.

Il simpatico James ci farà scoprire la cultura nipponica e tutte quelle mode che stanno conquistando sempre più anche gli occidentali. C’è solo un inconveniente… il protagonista non sa parlare il giapponese!

Perfetti sconosciuti (11 gennaio)



Anche uno dei film italiani più interessanti degli ultimi anni, che nulla ha da invidiare alle grandi produzioni americane, farà il suo ingresso nella piattaforma. Perfetti sconosciuti è un film del 2016 diretto del regista Paolo Genovese.

La pellicola segue le vicende di un gruppo di amici che, durante una cena, decidono di condividere ogni SMS, chiamata o e-mail ricevuta nei loro telefoni. Ciò che emerge è una serie di retroscena sconosciuti e, spesso, imprevedibili che metteranno a dura prova il loro rapporto.

Il film, inoltre, ha ispirato più remake in giro per il mondo. Insomma, una vera e propria perla del cinema italiano moderno.

The Mentalist – Da stagione 1 a 7 (1° gennaio)



Il viaggio nella mente creato da Bruno Heller sarà disponibile interamente su Amazon Prime Video. The Mentalist è una serie TV in cui il protagonista, Patrick Jane (magistralmente interpretato da Simon Baker), collabora con la California Bureau of Investigation.

L’uomo è infatti una abile mentalista che in passato sfruttava la propria abilità per fingersi un sensitivo e truffare i malcapitati. Una tragedia lo ha però spinto a dare una svolta alla propria vita, collaborando con la legge.

My Hero Academia – The Movie (1° gennaio)



In attesa di poter scoprire il sequel, già uscito in Giappone, i numerosi appassionati italiani potranno gustare le avventure narrate nel primo film ambientato nell’Universo di My Hero Academia.

Il potente All Might porta Deku, ovvero il suo successore, in un’isola chiamata I-Island. Questo è un luogo in cui tutti gli eroi possono utilizzare liberamente i propri Quirk. Qualcosa sembrerebbe però minacciare la località e il giovane combattente dovrà risolvere la situazione insieme al suo maestro.

Arrow – Stagione 5 (1° gennaio)



La quinta stagione di uno dei tasselli fondamentali dell’Arrowverse è arrivata su Prime Video. Lo show Arrow è ispirato al personaggio di Freccia Verde, nato nei fumetti editi da DC Comics.

Il protagonista è Oliver Queen. Egli, dopo aver passato parecchio tempo in un’isola deserta, decide di tornare a Starling City. Indossando una maschera e abbracciando un arco, decide di proteggere, insieme ai suoi compagni di avventura, la propria città dalle numerose minacce.

South Park – Stagione 20 (1° gennaio)



La ventesima stagione della folle serie animata creata da Matt Stone e Trey Parker è sbarcata sulla piattaforma. Tra tutti i prodotti televisivi disponibili, South Park è forse uno di quelli più controversi. Lo show cerca di sfatare i tabù e di creare “satira” grazie a parodie e al black humor.

I protagonisti sono Stan Marsh, Kyle Broflovski, Eric Cartman e Kenny McCormick. La serie televisiva segue le avventure di questi quattro ragazzini che vivono in una pazza e mai noiosa cittadina del Colorado.

Ted Bundy: Falling For a Killer – docu-serie (31 gennaio)



Amazon ha deciso di realizzare un documentario in cui viene esposto il punto di vista di Elizabeth Kendall e Molly Kendall. Entrambe hanno fatto parte della vita di Ted Bundy, un seria killer che ha commesso svariati omicidi negli Stati Uniti d’America durante gli anni ’80 e, forse, a partire da qualche decennio prima.

Questa docu-serie racconta la storia di questa terribile figura filtrandola attraverso gli occhi di due persone che hanno vissuto a stretto contatto con lui.

Conclusione

Ancora una volta, Amazon Prima Video offre ai suoi abbonati alcuni contenuti in esclusiva e altri disponibili anche in altre piattaforme e reti televisive. Gennaio 2020 può comunque essere considerato un ottimo mese per il servizio, che si appresta ad accogliere, in particolare, tre serie televisive esclusive molto interessanti. I programmi di Amazon Prime Video faranno sicuramente parlare la stampa anche successivamente.

