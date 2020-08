Amazon Prime Video, catalogo settembre 2020. Calendario e trailer delle uscite film e programmi TV.

Amazon Prime Video presenta le novità del catalogo di settembre. Ci sono contenuti molto interessanti che gli appassionati di cinema e serie Tv attendono da molto tempo. In particolare, gli abbonati di Prime video troveranno la seconda stagione di The Boys oltre ai nuovi episodi di Doom Patrol.

Per quanto riguarda i film streaming on-demand tra le ultime novità troviamo: The Postcard Killings e All In: The Fight For Democracy. Scopriamo subito tutte le nuove uscite Tv di Prime video

Amazon Prime Video, settembre 2020: i programmi TV

Iniziamo con le serie televisive più attese. Questo mese, gli abbonati avranno l’opportunità di vedere alcune novità oltre gli attesi ritorni.

All Or Nothing: Tottenham Hotspur (prima stagione) – dal 31 agosto al 14 settembre

Gli appassionati di calcio troveranno una sorpresa: una serie inglese originale Amazon che segue l’incredibile stagione 2019/20 della squadra Tottenham Hotspur. Il programma televisivo offrirà al pubblico l’opportunità di scoprire il dietro le quinte di questo importante club inglese e mostrerà le fasi di realizzazione del nuovissimo stadio da 62.000 posti nel nord di Londra.

I novi episodi (in lingua originale) sono in programma dal 31 agosto e il 14 settembre, con una cadenza di tre puntate a settimana. La voce narrante sarà quella dell’attore e produttore Tom Hardy, noto per aver prestato il volto al protagonista di Venom e di Mad Max: Fury Road.

The Boys (seconda stagione) – dal 4 settembre al 9 ottobre

I fan sono in trepidante attesa per il ritorno di The Boys, la serie televisiva di fantascienza che un anno fa aveva conquistato gli spettatori grazie al capovolgimento del ruolo dei supereroi. La serie Tv è ambientata in un universo in cui alcuni eroi sulla Terra vengono venerati dalle persone. I Supereroi non sono sempre buoni, ma nascondono terribili vizi e un disprezzo per il genere umano. Butcher, un ex agente della CIA, forma un team per fermare gli spregevoli Super. Ci riuscirà?

La seconda stagione arriverà su Amazon Prime Video a partire dal 4 settembre. Gli episodi usciranno con cadenza settimanale. Una serie televisiva formidabile, ricca d’azione, con un nutrito cast e con una trama imperdibile.

Fargo (stagione 1,2 e 3) – 9 settembre

A sorpresa, Amazon Prime Video ha annunciato che il 9 settembre 2020 arriverà nel catalogo anche Fargo. Si tratta di una serie televisiva antologica (in cui ogni stagione ha una trama a sè stante) che ha conquistato il pubblico e la critica. Fargo trae ispirazione dall’omonimo film diretto dai mitici fratelli Coen nel 1996.

Fernando (prima stagione) – 25 settembre

Fernando è la serie televisiva originale Amazon Exclusive che racconta la storia di uno tra gli sportivi spagnoli più conosciuti Fernando Alonso. Il Campione del Mondo di Formula 1 noto principalmente per la sua determinazione.

Alonso, che ha annunciato il suo ritorno nella Formula 1, ha partecipato l’anno scorso a diversi importanti eventi sportivi, tra cui la 500 Miglia di Indianapolis, la 24 Ore di Le Mans e il Rally di Dakar. La docu-serie consentirà ai fan di entrare nel mondo del campione, seguendo anche alcune gare a cui ha partecipato

Doom Patrol (seconda stagione) – 28 settembre

Il 28 settembre vedremo anche lo strano gruppo di supereroi dei fumetti DC Comics. Doom Patrol segue le avventure di una squadra – composta da Jane, Rita Farr, Larry Trainor e Cliff Steele – che dovrà collaborare con Cyborg per salvare Chief, rapito dal soprannaturale Mr. Nobody. Gli eroi saranno così costretti a vivere avventure molto bizzarre.

Si tratta di uno spin-off della serie TV Titans, pur mantenendo una continuity propria. Doom Patrol è stata accolta positivamente dalla critica e dal pubblico, basti pensare che su Rotten Tomatoes ha un indice di gradimento del 95%.

Amazon Prime Video, settembre 2020: i film

Ci sono anche diversi film che arricchiranno il catalogo di Amazon Prime Video. Ecco tutti i lungometraggi che vedremo a breve.

I Magnifici 7 – 1 settembre

Remake del film omonimo del 1960, I Magnifici 7 è una pellicola che ha ricevuto pareri contrastanti dalla critica. Dietro la macchina da presa troviamo Antoine Fuqua, conosciuto per The Equalizer – Il vendicatore e Attacco al potere – Olympus Has Fallen.

Il film, ambientato nel 1987, racconta la storia di alcuni abitanti di un villaggio del West che decidono di assoldare un gruppo di mercenari per affrontare un malvagio e avido uomo d’affari.

My Spy – 3 settembre

Continuiamo con la commedia in cui troveremo Dave Bautista (Guardians of the Galaxy), Chloe Coleman (Pretty Little Lies), Kristen Schaal e Ken Jeong.

JJ, un agente della CIA, viene inviato a spiare una famiglia. Una precoce ragazzina lo smaschera, promettendogli di non far saltare la sua copertura a condizione che la aiuti a diventare una spia. Una missione apparentemente semplice, che metterà a dura prova l’infallibile JJ.

All In: The Fight For Democracy – 18 settembre

Gli appassionati di politica troveranno su Amazon Prime Video All In: The Fight For Democracy, un film che analizza la questione della voters suppression (strategia utilizzata per influenzare il risultato di un’elezione scoraggiando o impedendo a gruppi specifici di persone di votare) negli Stati Uniti d’America. Un viaggio in quella che è considerata una vera e propria minaccia ai diritti fondamentali dei cittadini statunitensi, in cui troveremo anche la testimonianza di Stacey Abrams (Leader di Minoranza alla Camera dei Rappresentanti della Georgia).

Il documentario – in sarà trasmesso lingua originale con la possibilità di attivare i sottotitoli in italiano – arriverà sulla piattaforma di streaming a partire dal prossimo 18 settembre.

The Postcard Killings – 25 settembre

Jeffrey Dean Morgan (attore che ha colpito gli spettatori del piccolo schermo grazie al suo ruolo in The Walking Dead) presterà il volto a Jacob Kanon in un nuovo thriller imperdibile. The Postcard Killings è un film tratto dall’omonimo bestseller scritto da James Patterson e Liza Marklund (che nella classifica del New York Times ha conquistato il primo posto).

Il detective newyorkese Jacob Kanon scopre che sua figlia e il giovane genero sono stati uccisi mentre si trovavano in luna di miele a Londra. Kanon, che vede cadere tutto il suo mondo, capisce che in Europa sono diversi gli omicidi collegati tra di loro. Inizia così a investigare, aiutato da un giornalista scandinavo.

Amazon Prime video Italia

Per riassumere nel il mese di settembre, Amazon Prime Video tra sport politica azione propone agli abbonati un catalogo ricco che rendono l’offerta sempre più allettante, considerando anche il costo dell’abbonamento piuttosto contenuto.

La novità più attesa è certamente la seconda stagione di The Boys, ma arriveranno film, commedie e serie televisive per tutti i gusti. Ad esempio, All In: The Fight For Democracy è un interessante documentario dedicato alla politica americana in un momento in cui gli Usa si avvvicinano alle elezioni presidenziali.