Amazon Prime video marzo, catalogo nuove uscite serie Tv

Amazon, come di consuetudine, ha reso nota la lista dei nuovi titoli presenti nel catalogo di marzo 2020 su Prime video. Questo mese ci porterà novità da non perdere come ad esempio Star Trek: Picard o Celebrity Hunted.

Ecco allora le serie tv più belle, i film e gli show da non perdere, disponibili in streaming sulla piattaforma Amazon Prime Video a marzo o prossimamente.

Star Trek: Picard (prima stagione) – dal 4 al 25 marzo

In arrivo nel mese di marzo i nuovi episodi mancanti, nella piattaforma di Amazon prime, della serie tv Star Trek: Picard.

La sua ambientazione è quella del futuro (2399) e vede come protagonista Jean-Luc Picard, 20 dopo i fatti avvenuti in Star Trek – La nemesi. Si tratta dunque di un sequel, che vede come protagonisti tanti personaggi dell’ex flotta stellare che tutti conosciamo. Una serie imperdibile per gli amanti di Star Trek, i cui episodi verranno rilasciati settimanalmente, fino al 25 marzo, su Amazon Prime Video.

Il cast prevede attori del calibro di Patrick Stewart, Alison Pill, Santiago Cabrera, Michelle Hurd, Evan Evagora e tanti altri.

Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo – 13 marzo

In questo caso parliamo di una novità assoluta, firmata Amazon Originale. Celebrity Hunted è il primo show italiano non-fiction con le seguenti regole di gioco. Ci sono 8 celebrità in gara, cioè i Fuggitivi, che devono raggiungere una meta segreta entro 14 giorni. Tutto ciò stando ben attenti a non farsi trovare da un gruppo forze speciali, dette i cacciatori.

Questa edizione può vantare concorrenti del calibro del calciatore Francesco Totti, del cantante Fedez, degli attori Claudio Santamaria, Cristiano Caccamo e Diana Del Bufalo, ma anche Francesca Barra, Luis Sal e Costantino Della Gherardesca.

I sei episodi di questo show innovativo saranno disponibili su Amazon Prime Video dal 13 marzo 2020.

Amazon Prime Video: prossime uscite

Oltre alla novità di marzo Amazon Prime video ha annunciato l’arrivo di un nuovo interessantissimo documentario originale, denominato Ferro. Come potete intuire dal titolo riguarderà il cantante Tiziano Ferro, fornendo un racconto intimo su affetti, vita e passioni dell’artista.

Al momento non è ancora stata indicata la data di uscita, nel video lancio Prime si limita a dire prossimamente. Appena ne sapremo di più vi aggiorneremo, ma parliamo di una produzione emozionante, soprattutto per i fan del musicista.

Infine, per gli amanti della cucina, prossimamente è in arrivo anche Dinner Club, uno show culinario con lo chef stellato Carlo Cracco. Egli intraprenderà un viaggio, in vari paesi del mondo, insieme a 6 famosi attori e comici italiani, con lo scopo di creare la cena perfetta utilizzando i piatti gastronomici appresi.

Questo è quanto, per il nuovo catalogo di Amazon Prime video. Gli appassionati di serie tv, film e nuovi format saranno sicuramente interessati a queste nuove proposte inedite, ma anche ai grandi classici film sempre disponibili sulla piattaforma. Non ci resta che augurarvi una buona visione.

